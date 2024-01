Bolaños, Marlaska y Margarita Robles despellejan a Teresa Ribera delante de Sánchez.

La vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, se encuentra en el punto de mira tras sus declaraciones sobre el juez Manuel García Castellón. Señaló que tiene “cierta querencia” a pronunciarse en “momentos políticos sensibles”. Unas palabras que han causado perplejidad y no han gustado a varios miembros del Gobierno.

Ribera hizo un señalamiento público sobre uno de los jueces que investigan las derivadas del ‘procès’. En una entrevista en TVE, sostuvo que García-Castellón “tiene una implicación política importante y suele salir a colación en momentos sensibles”.

La también ministra de Transición Ecológica, que este domingo se incorporó a la Ejecutiva Federal del PSOE, realizó estas declaraciones después de que el juez de la Audiencia Nacional se reafirmara en su tesis de que el Tribunal Supremo debe investigar al líder de Junts, Carles Puigdemont, por delitos de terrorismo en la causa abierta contra la plataforma ‘Tsunami Democràtic’.

Críticas delante de Sánchez

Según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes del Ejecutivo, los ministros Félix Bolaños, Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles (todos ellos juristas), coincidieron el pasado sábado en un aparte en privado, durante la convención política que el PSOE celebró el fin de semana en La Coruña.

Durante la conversación descalificaron con dureza a la vicepresidenta, en presencia del propio Pedro Sánchez. Insistieron al presidente de que hay que ser rigurosos y evitar señalar a los jueces, con nombres y apellidos, como había hecho la ministra de Transición Ecológica.

Mientras, alejada de ese aparte donde era el centro de las críticas de algunos de sus compañeros, la vicepresidenta se limitaba a afirmar que no tenía nada que decir, cuando los periodistas le preguntaban por la polémica generada. Ni siquiera se detuvo para atenderles.

Ha dejado en evidencia a Bolaños

Según las fuentes consultadas por ECD, Félix Bolaños se quejaba amargamente en ese cónclave de ministros con Sánchez de que el señalamiento de Teresa Ribera chocaba frontalmente con el mensaje que había venido transmitiendo a todas las asociaciones judiciales durante la semana pasada.

De hecho, en una nota de prensa, difundida a primera hora del pasado viernes por el Ministerio de Justicia, se informaba de que Bolaños había comunicado a los colectivos judiciales que “la voluntad del Gobierno es defender la independencia e integridad de la Justicia, así como la labor de juezas, jueces, magistradas y magistrados frente a cualquier cuestionamiento”.

En el entorno del ministro de Justicia admiten cierto malestar con la ministra de Transición Ecológica porque “ha dejado en evidencia a Bolaños”.

La incomodidad de los ministros juristas

También se sumaron a las críticas los ministros juristas del gabinete de Sánchez, que no ocultaron su incomodidad. Por un lado, el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que destacaba que lo que tenía que hacer el Gobierno es defender la labor de los jueces, no opinar sobre ellos y respetar sus decisiones, aunque no gusten.

Las palabras de la vicepresidenta tampoco gustaron la ministra de Defensa, Margarita Robles. Durante la conversación en privado, afirman, calificó de “inaceptables” las declaraciones, recordando que a ella como magistrada lo que les piden sus compañeros es que el Gobierno les defienda frente a cualquier cuestionamiento.

“No señalamos, no somos Podemos”

Otros ministros socialistas afirman que “en algún momento se pueden hacer declaraciones más o menos acertadas” pero destacan que el PSOE no tiene dudas sobre el respeto a las instituciones y a las competencias que desempeña cada una de ellas.

En el entorno de Margarita Robles consideran que el PSOE ha dado pruebas más que suficientes a lo largo del tiempo, de mucho tiempo, de entender institucionalmente muy bien nuestro país y de respetar los ámbitos de competencia de los poderes del Estado. “No señalamos ni a jueces, ni a empresarios. No somos Podemos”, zanjan.

Moncloa tuvo que salir a puntualizar

Ante la tormenta en el Gobierno y en el mundo judicial, fuentes de La Moncloa salieron ya el pasado viernes a puntualizar a Ribera: “El Gobierno siempre respeta las decisiones del Poder Judicial aunque, en ocasiones no comparta algunas de ellas”.

En este sentido indicaron que, “en el caso Tsunami, las decisiones del magistrado fueron recurridas por el fiscal del caso, por lo que la consideración jurídica de los hechos ocurridos como terrorismo están pendientes de recurso ante la propia Audiencia Nacional”.

Y prometían respetar cualquier que fuese el resultado. Obviando el origen del comunicado, las palabras de una vicepresidenta, se lanzaron contra el PP: “Si en España hay un claro ejemplo de intervencionismo en el Poder Judicial es el secuestro al cual el PP está sometiendo al CGPJ bloqueando su renovación desde hace más de cinco años”.

Los socios sí aplaudieron a Ribera

En cambio, los socios del Gobierno celebraron las palabras de la vicepresidenta desautorizada. Primero, Podemos, enfrentado desde largo al propio García-Castellón por sus investigaciones sobre la financiación del partido.

Después ERC, que señaló al juez por su “obsesión política” y su intención de “incriminar al independentismo”, mientras negaba que hubiese terrorismo en las movilizaciones tras la sentencia del ‘procès’.

Carles Puigdemont también acusó al magistrado de “vulneración persistente del Estado de Derecho” y aprovechó para reclamar una “amnistía integral”, es decir, que incluya, en la línea de las enmiendas parciales con las que arrancó la semana pasada, el perdón para los acusados de terrorismo, como hoy el líder de Junts.