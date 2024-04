Borrell ha comunicado al PSOE que no se autodescarta como candidato a las europeas

La vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno de España, Teresa Ribera.

El candidato del Partido Socialista en las pasadas elecciones europeas y Alto Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, no se quiere descartar de la carrera por volver a encabezar las listas socialistas para los comicios comunitarios del próximo 9 de junio. Hace dos semanas, se entendió que el exministro se alejaba de esta posibilidad con unas declaraciones a los medios de comunicación. “Todo el mundo entiende que tengo un trabajo que no puedo dejar”, respondió Borrell el pasado 9 de abril después de que los periodistas le preguntaran si se planteaba repetir como candidato.

Borrell y una lista de posibles candidatos

La frase del Alto Representante de la UE se entendió como un autodescarte. La incógnita de quién lideraría al PSOE en las europeas se mantenía así en el aire, y el nombre de Borrell se tachaba de la lista con los posibles candidatos socialistas. Miquel Iceta, también sonó, pero terminó siendo nombrado en diciembre embajador delegado permanente de España en la Unesco.

Ante la falta de perfiles, surgió Iratxe García, actual líder de los socialistas en el Parlamento Europeo. Un perfil más desconocido y una puesta de futuro que permitía no quemar algún candidato con más renombre ante las malas perspectivas electorales. Los sondeos publicados apuntan a una victoria clara y holgada del Partido Popular, con el PSOE en segunda posición.

Sánchez quiso convencerle

Sin embargo, como publicó ECD, el presidente del Gobierno y secretario general de los socialistas trató de convencer a Borrel. El Alto Representante accedió a volver a ser candidato, pero solo a cambio de poder apartarse tras los comicios. La alineación de Sánchez y Borrel con el conflicto palestino-israelí fue clave para convencer al que fuera cabeza de lista en 2019, y así el dirigente socialista no tendría que prescindir de ningún ministro.

También utilizó un tercer argumento: "No tienes nada que perder". Borrell se encuentra en la recta final de su trayectoria profesional y el líder del Ejecutivo trató de convencerle de que perder las elecciones no supondrían un gran borrón en su expediente.

La llamada del entorno de Borrell al PSOE

Tras las palabras de Borrell el pasado 9 de abril —en las que apostaba por continuar su labor en Bruselas en vez de repetir como candidato—, todos los medios dieron por hecho que rechazaba el cargo. Una primera decisión que sí tomó el Alto Representante antes de que Sánchez tratara de convencerle. Borrell no pensaba en repetir al frente de la lista del PSOE a las europeas. Sin embargo, días después, su equipo se apresuró a llamar a altos cargos de Ferraz para aclarar que no se autodescartaba y que se habían malinterpretado las palabras del alto cargo de la UE.

La ministra y vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, la favorita

Ahora Teresa Ribera, vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, se sitúa como la favorita a relevar a Borrell al frente de los socialistas en Europa. A pesar de convencer al Alto Representante, la decisión siempre ha dependido de la disposición de la ministra, que no estaba convencida de dar el paso. Sánchez valora enormemente la labor de Ribera en el Ejecutivo y considera que la consecución de la llamada "excepción ibérica" fue uno de los grandes hitos logrados en la pasada legislatura.

En plena invasión de Rusia en Ucrania, la vicepresidenta fue la encargada de proponer y negociar esta medida para que España y Portugal, al formar una península con condiciones climatológicas favorables para las energías renovables, pudieran sacar del pool eléctrico el precio del gas, que disparaba las factura en todos los hogares.

Sánchez, además, reconoce la trascendencia europea que ha tenido el trabajo de Ribera en España: una condición que ha terminado por decantar la balanza del lado de la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Cambio de discurso de Ribera

Sin embargo, la vicepresidenta también se puso de perfil en las primeras ocasiones que fue consultada por su posible marcha al Parlamento comunitario. Ribera aseguró sentirse muy cómoda en el Gobierno y con mucha tarea por delante: "Me siento enormemente bien tratada y con un desafío por delante de consolidación de lo que está ocurriendo".

Sin embargo, la respuesta de Ribera ha variado en las últimas semanas. "Yo me emociono con las cosas que me encargan. Estoy emocionadísima con la tarea que tengo ahora y estoy desempeñando, y si me encargan otra tarea distinta, estaré emocionada igual", aseveró en un desayuno informativo con Europa Press celebrado el pasado 3 de abril.