CEOE acepta el recorte de jornada laboral si Trabajo concreta las bonificaciones a empresas

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en rueda de prensa.

La patronal de empresarios no se opone sí o sí a la reducción de la jornada laboral, sino que el problema reside en cómo implementarla. “Lo que se debate en la mesa es cómo aplicarla”, afirman desde el equipo de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Es ahí donde se enquista el acuerdo. El debate que afrontan ahora sindicatos y CEOE en la mesa de negociación trata de acordar las diferencias por sectores, la progresividad de la rebaja y la letra pequeña de las bonificaciones a las empresas planteadas por el Ministerio de Trabajo.

La primera propuesta de la vicepresidenta segunda recogía una bajada de 40 a 37,5 horas semanales; media hora por día. Posteriormente, el Ministerio trató de seducir a los empresarios aplicando una caída escalonada: de 40 a 38,5 horas en 2024 y a 37,5 en 2025. Una opción que tampoco sedujo a la patronal. El pasado 9 de septiembre, Díaz anunció bonificaciones de hasta el 100% a las contrataciones que tengan que hacer las pymes como consecuencia de la entrada en vigor de esta reforma.

Ahora, fuentes del equipo de la ministra de Trabajo aseguran a Confidencial Digital que la discusión no residen en si apoyan o no la reforma porque los empresarios no rechazan el espíritu de la misma, sino cuándo y de qué manera para no mermar a los sectores que podrían verse más afectados, como la hostelería. De no llegar a un acuerdo, Trabajo tendría que decidir si seguir adelante con el “no” de la CEOE o esperar a que haya un acuerdo con los agentes sociales.

Sí al espíritu, no a la forma

Los empresarios no rechazan de plano la medida, ni tocar las 40 horas semanales de jornada laboral vigentes, pero sí se niegan a aceptarla en los términos que propone Trabajo, la Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO). Fuentes de la CEOE aseguran a ECD que no han aceptado ninguna de las propuestas del Ministerio de Trabajo, pero admite que están en conversaciones para intentar pactar cómo desarrollar esta iniciativa.

La CEOE espera la propuesta de Trabajo sobre bonificaciones

Los empresarios esperan ahora a que el equipo de Díaz les traslade con detalle el plan de bonificaciones que planteó a principios del pasado septiembre en un nuevo intento de convencerles. El Gobierno se abrió a bonificar hasta el 100% las contrataciones que tengan que hacer las pequeñas y medianas empresas como consecuencia de aplicar la reducción de jornada. Una idea que ha gustado en la patronal, pero que Trabajo no ha concretado a la CEOE por escrito, más allá de las declaraciones públicas que planteó la ministra.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi.

Problemas de productividad

Los empresarios se abren, por tanto, a apoyar la reducción de jornada siempre que se compatibilice con la productividad y no aumente los gastos de las empresas, cuyo 99% está representado por pymes. Sin embargo, aún falta el visto bueno entre los agentes sociales sobre casi todos los detalles: cómo se escalonará la reducción de la jornada, las diferencias entre sectores y cómo se articularán las bonificaciones que plantea Trabajo.

El principal problema que observa la CEOE para acordar la reducción de jornada reside en el aumento de los costes que supondría para las empresas. La patronal advierte de que reducir el trabajo perjudicaría a las compañías que tengan que contratar más personal. De ahí que Trabajo haya puesto encima de la mesa una bonificación para ayudar en las nuevas contrataciones que las empresas se vean obligadas a realizar por la entrada en vigor de la reducción de la jornada.

Un acuerdo a tres

El Ministerio de Trabajo prioriza, por encima de todo, conseguir un acuerdo a tres y quiere evitar impulsar esta medida con el “no” de los empresarios. Tanto los sindicatos como la ministra advierten en privado y en público que aplicar esta nueva normativa con los empresarios de bruces no es aconsejable. Trabajo calcula que la ayuda de las compañías resultará fundamental para que la reducción de jornada se aplique de forma eficiente y efectiva, y agotará todos los plazos para tratar de llegar a un acuerdo con la patronal.

Relanzar el liderazgo de Díaz

Díaz quiere volver a los primeros años de la pasada legislatura, cuando la unanimidad entre los agentes sociales fue una constante y una seña del Ministerio. Una serie de pactos que se rompió con la subida del salario mínimo interprofesional.

Díaz quiere volver a aquella etapa, a liderar grandes reformas en el mercado de Trabajo y, por eso, el objetivo número uno del Ministerio pasa por rebajar la jornada. Un cambio que supondría reducir un horario laboral vigente desde hace cuarenta años en España. Y en Trabajo consideran que hacerlo con la CEOE tendría un impacto más que positivo en la imagen de Díaz, y supondría volver a la senda del acuerdo para relanzar el apoyo social de su electorado.