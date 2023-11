La continuidad de Pilar Alegría como portavoz no está garantizada en el PSOE

La continuidad de la ministra de educación del PSOE Pilar, alegría al frente de la portavoz, cía del partido. Ya no está garantizada. Voces internas del partido apuntan a una posible sustitución tras la investidura del líder socialista Pedro Sánchez. Aunque no hay nada seguro si destacan a Confidencial Digital la necesidad que tiene el PSOE por apostar por perfiles con un discurso más duro y contundente.

En Ferraz daban por hecho a su continuidad en septiembre y ratificaban que seguiría al frente de la portavoz cía del partido. Sin embargo, desde la dirección socialista explican que aún no se ha abierto ese debate, pero ya no confirman su continuidad.

Perfiles más duros

Como adelantó ECD, en el partido socialista, existe una sensación común que pasa por volver a perfiles más duros como él exministro de fomento José Luis, Ábalos. Un sentir que se acrecentó tras la intervención del ex alcalde de Valladolid, Óscar Puente, en la investidura del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Un discurso combativo y provocador, que gustó mucho en las filas socialistas. Esta sensación no reside únicamente en el grupo parlamentario, sino que inunda el partido desde la militancia hasta la Moncloa.

Por ello, la intención de Pedro Sánchez es buscar figuras con mayor peso político en el futuro gobierno. Las fuentes consultadas por este medio apuntan que este mismo motivo es el que ha provocado las dudas dentro del partido sobre la idoneidad de alegría. En la cúpula del PSOE consideran que la portavoz cía del partido en Ferraz tiene que depender del momento político en el que se encuentre la legislatura y sean conscientes de los errores cometidos en los últimos años.

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la ministra de Educación, Pilar Alegría en la sede del partido en Ferraz, Madrid.

Mejor comunicación

El poso que ha dejado la pasada legislatura en el partido socialista es que se aprobaron buenas leyes, pero se explicaron mal. Un ejemplo que utilizan en las filas socialistas es la ley del solo si es sí: “Fue una buena norma y lo sigue siendo, pero no contamos los beneficios que traía al margen del error jurídico que tuvo”, afirman fuentes socialistas.

Tras la intervención de Puente en su réplica, Feijoó también han surgido voces que sitúan al propio Ábalos como posible ministro del nuevo ejecutivo. La necesidad de apostar por perfiles más duros deja ahora en el aire la continuidad de la responsable de educación en funciones.

En el PSOE ya preparan un gobierno que no podrá sacar adelante tantas normas como el anterior ejecutivo de coalición con unidas podemos. En cuatro años batieron el récord de iniciativas legislativas aprobadas por el Congreso De Los Diputados una legislatura muy prolífica, que ya no podrá serlo tanto: la dependencia de Junts per Catalunya complica mucho las negociaciones. En los últimos años, los diputados de la formación liderada por Carles Puigdemont no eran necesarios para alcanzar la mayoría absoluta en la cámara baja, sin embargo, tras las elecciones generales del 23 de julio. Los parlamentarios de la fuerza independentista resultan imprescindibles.

Los socialistas han tenido que aceptar las exigencias de Junts para llegar a un acuerdo investidura, que aún no se ha anunciado: una amnistía para todos los encausados por el Proces catalán de 2017. Bildu Sumar y Esquerra Republicana, ya han afirmado públicamente que apoyarán la investidura de Sánchez.

Ferraz ya no lo confirma

La dirección del partido rechaza que sea un debate abierto ahora mismo en la cúpula de Ferraz. Fuentes consultadas por este diario aseguraban en septiembre que no habría cambio alguno. Patxi López seguiría al frente de la portavoz. Cía del grupo parlamentario en el Congreso De Los Diputados y alegría se mantendría como portavoz en Ferraz. Sin embargo, las mismas fuentes ahora no ratifican la continuidad de la ministra de educación.