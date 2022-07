Crisis de Gobierno. Pedro Sánchez no encuentra candidato para sustituir a Marlaska en Interior

Pedro Sánchez ha comenzado a preparar una crisis de Gobierno para después del verano. Ha decidido, en principio, no acometerla este mes de julio. Uno de los motivos del aplazamiento es que el presidente se ha topado con serias dificultades para encontrar un sustituto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Aún no ha pasado un año de la última remodelación, y Sánchez está diseñando una nueva crisis de Gobierno para septiembre, según fuentes cercanas a Moncloa, y también fuentes socialistas a las que ha tenido acceso Confidencial Digital.

La idea es que, pasado el verano, proceda a un cambio de ministros, con el objetivo de recuperar iniciativa política de cara a los intensos desafíos electorales próximos: elecciones municipales y autonómicas en mayo de 2023, y a final de año elecciones generales.

Un Gobierno mediocre

Fuentes socialistas aseguran que Sánchez reconoce en privado que la realidad es que la última crisis de Gobierno, de hace un año, ha resultado un “fracaso”, porque no ha conseguido el objetivo de tomar la iniciativa política. La mayor parte de los nuevos ministros siguen siendo unos desconocidos.

Por ese motivo, y con objeto de recuperar protagonismo, Pedro Sánchez ha empezado a diseñar esa remodelación para después del verano. Para la que, según ha sabido ECD de fuentes con acceso a Pedro Sánchez, tiene decidida la salida de Fernando Grande-Marlaska.

Ratificado por obligación

En Moncloa cuentan que, ya el año pasado, Sánchez buscó un sustituto para relevar al ministro de Interior en la crisis de Gobierno que llevó a cabo en julio. “Pero nadie quiso ese regalo envenenado”, resumen en el entorno del presidente.

Y a última hora, cuando todo el mundo daba por hecha su salida del Consejo de Ministros, el presidente ratificó a Marlaska en el cargo. “Nadie lo entendió”, asegura un alto cargo socialista. Ni en el PSOE, ni sus socios de Podemos, que llevan meses vertiendo duras críticas hacia su gestión.

No encuentra candidato

Se trata de un relevo, no obstante, que le cuesta mucho a Pedro Sánchez porque siente un aprecio especial por la figura del ex juez. Pero, además, según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes próximas a Moncloa, el jefe del Ejecutivo no encuentra candidato para sustituir a Marlaska en Interior. Incluso, ha escuchado varias negativas.

En los últimos días, algunas fuentes socialistas han comenzado a manejar el nombre de Antonio Hernando como futuro ministro del Interior, sustituyendo a un muy desgastado Marlaska, al que silban y abuchean en actos públicos de la Policía.

Se decanta por Hernando en Ferraz

Sin embargo, esta opción no convence del todo a Pedro Sánchez. Explican en su equipo, que “prefiere a Hernando en el partido, más que en el Gobierno”. Como secretario general del PSOE, pretende dotar de peso político a su Ejecutiva Federal, y también reforzar la comunicación y la estrategia entre Moncloa y Ferraz tras la debacle de las andaluzas.

Una de las opciones que se ha barajado es que Hernando asuma el cargo de jefe de gabinete del secretario general del partido, ahora no cubierto desde que lo dejó Juan Manuel Serrano, actualmente presidente de Correos.

El ex portavoz del PSOE en el Congreso rompió con Sánchez en 2016, al defender la abstención del partido en la investidura de Mariano Rajoy, pero fue ‘recuperado’ en octubre pasado, cuando fue nombrado director adjunto del Gabinete de la Presidencia. Ahora trabaja en La Moncloa.

La foto de la ‘rehabilitación’ en El País

Hay que recordar que Pedro Sánchez posó junto a Antonio Hernando el pasado domingo en una entrevista publicada en El País. La foto provocó la sorpresa de muchos dirigentes socialistas. “Pocas veces el jefe sale acompañado de sus asesores”, afirmaban con perplejidad.

Menos aún siendo personas de segundo nivel, ya que Hernando es adjunto al director de gabinete, Óscar López; ni tan si quiera es el número uno. Para muchos en el PSOE, lo que hizo el presidente, provocando esta fotografía, fue ‘rehabilitar’ orgánicamente a un histórico del partido.

Asume que es un cargo complejo

En el entorno del presidente afirman que Sánchez asume que Interior es un departamento crítico, complejo, y uno de los más criticados del Gobierno.

En estos momentos se encuentra en manos de un independiente. Pero el presidente busca ahora un perfil de persona con larga militancia en el PSOE, que le convierta en un actor capaz de responder a las múltiples y reiteradas críticas que Podemos vierte contra la gestión gubernamental en el ámbito de la seguridad.

Más aún cuando, con la inflación desbocada y una crisis económica en gestación, todas las miradas están puestas en la llegada de protestas callejeras tras el verano; más aún si los precios siguen subiendo.

Quince intentos de reprobación

En Moncloa tampoco pasan por alto que han sido presentados hasta 15 mociones de reprobación contra Grande-Marlaska. Y habría que añadir otras cuatro ocasiones más, en iniciativas que implicaban la reprobación de otros ministros más (es decir, eran mociones conjuntas).

Marlaska ha recibido muchas críticas en diversos momentos de la legislatura, tanto por la gestión policial de determinados momentos como por las políticas penitenciarias aplicadas (como ocurrió con el acercamiento de los presos de ETA).