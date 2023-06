EH Bildu rectifica y no incluye a candidatos con delitos de sangre y pasado en ETA en las listas para las generales

SAN SEBASTIÁN, 5 (EUROPA PRESS)

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha confiado en que las elecciones generales del próximo 23 de julio sean una "segunda vuelta" de los comicios municipales y forales y "consoliden" así el "espíritu de cambio" de los resultados, al tiempo que ha avanzado que la coalición soberanista mantendrá sus "equipos" para el Congreso y Senado que han realizado un "magnífico" trabajo en los últimos cuatro años con acuerdos con los que "se han ganado derechos y ha ganado la gente".

De esta forma, y a falta de que las bases ratifiquen la propuesta, Mertxe Aizpurua, Oskar Matute o Jon Iñarritu volverán a integrar la plancha de la coalición para la Cámara baja y nombres como Gorka Elejabarrieta o Idurre Bideguren, figurarán en la lista al Senado.

En rueda de prensa tras la reunión mantenida por la Mesa Política de EH Bildu este lunes en San Sebastián para preparar sus listas electorales para el 23 de julio, que sus bases ratificarán este jueves y viernes, Otegi ha recordado que EH Bildu y EH Bai están "cerca 392.000 votos en el conjunto del país" en los últimos comicios municipales y forales".

De esta forma, ha incidido en que EH Bildu ha sido "primera fuerza política en estas elecciones municipales y es la primera fuerza municipalista en estas elecciones municipales", por lo que la convocatoria de comicios generales les pilla "preparados".

"Lo que pretendemos hacer es dar continuidad al trabajo que ya hemos realizado hace cuatro años", ha explicado. "En campaña electoral he dicho en alguna ocasión: algunos dicen lo que van a hacer y nosotros decimos lo que hemos hecho y lo que pensamos hacer a futuro", ha afirmado.

Otegi ha subrayado que ese es el "aval" con el que EH Bildu concurre a estas elecciones, en las que da "continuidad al equipo que ha trabajado durante estos cuatro años" en Madrid, porque han hecho "un excelente trabajo".

Además, ha puesto en valor que los diputados y senadores de EH Bildu han alcanzado "muchos acuerdos" con los que "ha salido ganando la gente". "Creo que es un trabajo magnífico, que la gente ha sabido valorar y que sigue valorando de manera muy positiva", ha apuntado, para opinar que, por lo tanto, "tendría poco sentido que cambiáramos o que haríamos grandes cambios en el planteamiento de las listas electorales".

"Cuando las cosas se hacen bien no se suelen producir cambios", ha reflexionado. Otegi ha subrayado que EH Bildu "dice lo que hace y hace lo que dice" y así el voto a la coalición soberanista "para a las derechas".

En este contexto ha destacado que EH Bildu es "un espacio plural pero es un espacio serio, sólido, que no saca ruido, que no tiene desavenencias internas y que es capaz de darle a la gente una cierta seguridad sobre lo que va a hacer".

"PREVISIBLES"

"Somos previsibles en el mejor sentido de la palabra y, por tanto, queremos seguir siendo previsibles y determinantes", ha afirmado, para añadir que esperan que "estas elecciones generales se conviertan en una especie de segunda vuelta de las elecciones municipales que afiancen o consoliden todavía ese espíritu de cambio que se ha producido" en la cita electoral del pasado 28 de mayo.

Otegi ha insistido en que "no hay Gobierno progresista en el Estado español sin el concurso de las izquierdas soberanistas y no hay políticas progresistas en el Estado español si la izquierda soberanista vasca no está en los acuerdos que permiten hacer esas políticas públicas".

A su juicio, en las próximas elecciones generales se volverá a "consolidar el espacio izquierda independentista, el espacio que permite el cambio político", con unos diputados y senadores que "permiten con serenidad, con tranquilidad, pero con solidez, afianzar las políticas públicas que permiten el cambio en términos nacionales y en términos sociales".

Por otro lado, ha reflexionado sobre el hecho de que PNV y PSE-EE "deberían decir a la gente" lo que van a hacer antes de las elecciones, porque, a su juicio, si hubiesen dicho que "van a desalojar a la izquierda independentista allí donde han ganado con los votos de los ayusistas, no obtendrían ese resultado electoral".

A juicio de Otegi, "en un momento en el que todo el mundo siente una especial preocupación por el alejamiento de cada vez mayores y amplios sectores sociales con respecto a la política convencional, hacer estas cosas no ayuda precisamente a que la gente crea en la política" y ha advertido de que ésta es "necesaria", porque cuando desaparece "vienen los que vienen".

"Agradecería que los partidos hicieran algo que en EH Bildu es una cosa natural, que es decir lo que hacen y hacer lo que dicen", ha añadido, al tiempo que ha recordado que la coalición soberanista dará "gratis" sus votos para "desalojar al PP". "Nosotros hacemos lo que decimos y decimos lo que hacemos", ha repetido.

NUEVA REUNIÓN CON ELKARREKIN

Por otra parte, ha anunciado que esta semana la candidata de EH Bildu a diputada general de Gipuzkoa, Maddalen Iriarte, volverá a reunirse con Elkarrekin Podemos para "poner encima la mesa, no el reparto de los cargos, sino un programa de mínimos" que pueda ser "un espacio compartido de todos los sectores progresistas del país".

Otegi se ha mostraDo convencido de que Elkarrekin Podemos no apoyará un gobierno con el PNV en Gipuzkoa. "Yo creo que lo han dicho por activa y por pasiva y si alguien quiere seguir haciéndose trampas en el solitario, pues las puede seguir haciendo", ha opinado.

El coordinador general de EH Bildu ha vuelto a criticar que PNV y PSE-EE pretendan una "santa alianza con los ayusistas como Miguel Ángel Rodríguez para desalojar en Durango, por ejemplo, o en Gasteiz o en Guipuzkoa a la izquierda independentista" y les ha preguntado si dentro de 15 días, en la campaña de las generales, dirán que "son muy malos, que no hay que votarles y que hay que pararles".

Tras cuestionar a socialistas y jeltzales con "qué nivel de credibilidad" van a poder hacerlo, les ha animado a que "digan lo que van a hacer" antes de que la gente vote y les ha exigido "un poco de seriedad", porque, de lo contrario, "el descrédito de la política" seguirá aumentando. Frente a ello, ha insistido en que EH Bildu ofrece "programa, principios e ideales y no los sacrificamos por una contienda electoral".