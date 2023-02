“Ellas son las de arriba y nosotras las de abajo”. Igualdad enfada a varias asociaciones feministas por no invitarlas a un Congreso

La ministra de Igualdad, Irene Montero, durante una intervención en el Senado.

El Ministerio de Igualdad no ha invitado a diversas asociaciones feministas al Congreso Internacional sobre feminismo que ha organizado para los días 24, 25 y 26 de febrero. “No hemos sido invitadas a ese Encuentro ni participamos de ninguna forma en ese evento ni en su programación. El Ministerio no ha contado con las asociaciones feministas del MFM ni con otras asociaciones que habitualmente tienen interlocución”, aseguran a Confidencial Digital, fuentes del Movimiento Feminista de Madrid (MFM) una de las agrupaciones que no participará en el evento. “Ellas son las de arriba y nosotras las de abajo”, denuncian tajantes.

El evento, para construir "alianzas feministas"

El evento del Ministerio dirigido por Irene Montero, se celebrará en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, y pretende “abrir un espacio de encuentro en España para construir alianzas feministas que permitan avanzar hacia una sociedad más democrática”. Desde las asociaciones no invitadas afirman contundentes: “Este evento no representa al feminismo y el Gobierno se escuda en el concepto feminista para introducir políticas neoliberales mientras desatiende las auténticas preocupaciones del día a día de las mujeres”. Lola Venegas, portavoz de la Alianza contra el borrado de las mujeres, apunta en la misma dirección: "No nos han invitado a participar. Y, por lo que hemos visto, tampoco a ninguna de las organizaciones feministas que suelen ser interlocutoras del Gobierno". Este medio se ha puesto en contacto con el Ministerio de Igualdad para conocer los motivos de esta decisión, pero no ha obtenido respuesta alguna.

El MFM, formada a su vez por distintas agrupaciones feministas, es la organización convocante de la manifestación por la abolición de la prostitución del próximo 8 de marzo; una marcha alternativa a la planificada por la Comisión 8M, organizadora habitual desde 2018, a favor de regularizar la prostitución en vez de abolirla y, en consecuencia, más cercana a los postulados de Igualdad.

Manifestación feminista el 8 de marzo.

El choque, por las diferencias dentro del feminismo

Este choque entre las organizaciones feminista y el Ministerio se enmarca dentro de las distintas posturas que defienden en dos temas cruciales para el movimiento: la prostitución y la conocida como ‘Ley Trans’. Mientras Igualdad se muestra a favor de regular ambas, hay una parte del feminismo que se opone, y pide la abolición de la prostitución y se muestra en contra de la ‘Ley trans’. Uno de los puntos a tratar en el programa del Encuentro Internacional Feminista es, precisamente, “los derechos LGTBI como derechos feministas”.

Sin embargo, la Comisión 8M tampoco ha sido invitada al acto, aunque no lo lamenta: “El Ministerio sabe que nosotras somos autónomas y que no colaboramos con ninguna institución”. Desde la asociación apuntan que sí hay mujeres, que forman parte de la misma, y que participarán en los debates y coloquios, pero que han sido invitadas por su trayectoria personal, no por formar parte de la comisión.

Un ejemplo es el caso de Justa Montero, cofundadora de un Centro de Mujeres de Madrid, de la Comisión por el derecho al aborto y autora de diversas publicaciones sobre el aborto y la violencia machista. Actualmente, codirige el curso de Teorías feministas de la Universidad Autónoma de Madrid, y en 2020 fue reconocida por el Ministerio de Igualdad por toda la labor activista que ha desempeñado a lo largo de su vida por los derechos de las mujeres.

El perfil "alarmante" de algunas de las invitadas

Junto a Justa Montero, el Ministerio ha publicado todas las invitadas a participar en las tres jornadas. El MFM ha despertado las “alarmas y preocupación” sobre la mayoría de las ponentes. “Representan discursos que fomentan la mercantilización de las mujeres o son contrarios a nuestros derechos”, señalan fuentes del MFM.

Además, la organización detalla algunos de los nombres propios que despiertan su inquietud. Entre ellos, la antropóloga Marta Lamas, “máxima defensora en América Latina de la prostitución como “comercio sexual”, señalan desde MFM. Lo mismo sucede con Samantha Hudson, a quien acusan de cargar de misoginia muchos de sus mensajes. Y añaden: “Por ejemplo: “Si una menor me viniera a pedir ayuda porque está siendo víctima de acoso sexual, le escupiría en la cara”. “No es una voz feminista”, concluyen a ECD.

Igualdad lleva más de un año planificando este Encuentro Internacional Feminista, que llega en un momento convulso para el Gobierno: en plena discusión sobre la reforma de la ley ‘solo sí es sí’ después de que se hayan rebajado las penas a más de 400 agresores sexuales desde que se aprobara hace seis meses.