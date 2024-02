Feijóo filtró el indulto a Puigdemont pero exigió que no se desvelara hasta después del mitin en Lugo

El propio Alberto Núñez Feijóo fue el que filtró el indulto condicionado a Carles Puigdemont en una comida con periodistas el pasado viernes en Lugo. El desconcierto recorre al PP a solo una semana de las elecciones gallegas ante las informaciones publicadas la madrugada del sábado por más una docena de distintos medios.

Al entrar en la comida, según ha podido confirmar Confidencial Digital por fuentes conocedoras del encuentro, un alto cargo del PP explicó que la información se podía atribuir a “fuentes del partido” pero sin citar a Feijóo, y que había que publicarlo el domingo porque Génova no quería que se pisase el mitin del líder del partido del sábado en Lugo.

Fue el propio Feijóo el que trasladó la posición del partido ante 16 periodistas de medios de comunicación de distinta línea editorial (El País, la Cadena SER, El Periódico de España, ABC, La Vanguardia, Eldiario.es, Público, RNE, TVE, Antena3, Efe, ElConfidencial.com, El Independiente, La Sexta, 20 Minutos y OKdiario), y todos ellos publicaron la información con titulares similares en la madrugada del sábado, puesto que estaba embargada por orden de Génova hasta después del mitin del líder del PP en Lugo.

Hasta después del mitin en Lugo

El mismo sábado a mediodía, antes de que aparecieran las noticias en la prensa, Feijóo recuperó desde Sarria (Lugo) de forma sorprendente el discurso de la “reconciliación” en Cataluña, después de meses con un discurso inflamado contra la amnistía para los independentistas.

“Claro que nosotros estamos a favor de la reconciliación y haremos todo lo posible para que aquellos que rompieron la convivencia se reconcilien con el Estado de derecho y con la convivencia del país.

La reconciliación es necesaria, pero nunca puede pasar por la impunidad”, enfatizó Feijóo en un mitin en el que también habló sobre la amnistía y los indultos. “A los que piden amnistía, les pido que se sometan a las leyes; a los que insultan a los jueces, les pido que les dejen hacer su trabajo; a los que critican a los fiscales, les pido que les dejen trabajar; a los que piden indultos, que verbalicen el arrepentimiento, y a los que se fugaron, que regresen a España y se pongan a disposición de los jueces”, remarcó.

Cuando habló de los indultos no se opuso de forma frontal, pero sí especificó que quienes los pretendieran deberían “verbalizar el arrepentimiento”.

Las alarmas saltaron en Génova

Las alarmas saltaron en Génova en la madrugada del sábado, cuando una docena de medios de comunicación publicó que, pese a la ofensiva política que el PP ha lanzado desde hace meses contra la ley de amnistía, fuentes de la dirección de Alberto Núñez Feijóo asumen que en Cataluña haría falta abordar una reconciliación con los independentistas que pudiera concluir con una medida de gracia como los indultos, aunque condicionados a su arrepentimiento y sometimiento a la ley.

“Feijóo, abierto a estudiar un indulto condicionado a Puigdemont en un plan de “reconciliación” para Cataluña”, publicó El País. “Feijóo plantea un indulto a Puigdemont condicionado a que sea juzgado y rechace la vía unilateral”, decía ElConfidencial.com; “Feijóo se muestra dispuesto a aceptar un indulto condicionado a Puigdemont”, La Vanguardia; “Feijóo daría el indulto a Puigdemont ‘con condiciones’ y nunca a cambio de una investidura”, OkDiario; “Feijóo indultaría a Puigdemont si es juzgado y acepta la Constitución y la ley”, El Independiente.

Feijóo tenía que dar la cara

Una vez en el aire las informaciones periodísticas, la madrugada del sábado, mientras se celebraba la gala de los Premios Goya, el partido distribuyó un breve comunicado en el que trataba de apagar el fuego diciendo que “el PP nunca indultaría a una persona acusada por cualquier delito que no mostrara total arrepentimiento por sus actos ni mostrara propósito de enmienda”.

Pero en Génova se dieron cuenta de que la situación era tan grave que tenía que salir de boca del propio Feijóo. El domingo por la mañana, el partido modificó la agenda del líder para que compareciera y se explicara.

Desde Ferrol, Alberto Núñez Feijóo se manifestó así sobre un indulto a Puigdemont: “Dije y digo que no a cualquier tipo de indulto porque no se da ni una sola de las condiciones para ningún posible indulto, porque no se da ninguna condición para esa posibilidad”. Con esas palabras reconocía, por tanto, que condiciona la medida de gracia, pero que no se opone de raíz a ella.

Barones del PP admiten su “estupor”

Las teorías internas para explicar el giro de Feijóo van desde que se ha tratado de una “voladura controlada” ante lo que pudiera revelar Carles Puigdemont, que la semana pasada amenazó al PP con tirar de la manta sobre sus conversaciones privadas el pasado agosto, hasta un “ataque de sinceridad” del partido, cuyo problema principal son los tiempos, por haberse conocido a una semana de las elecciones gallegas en las que la batalla está muy reñida. Las últimas encuestas dicen que el PP corre riesgo de perder la Xunta.

El desconcierto recorre al PP. El momento no es baladí, a solo seis días de unas elecciones en Galicia en las que Núñez Feijóo se la juega, y dirigentes y barones de peso del PP admiten su “estupor” ante esta revelación periodística. La mayoría, además, reconoce su incapacidad para explicarla.