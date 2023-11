Feijóo traslada a los barones que no se crean los órdagos de Vox.

Alberto Núñez Feijóo tiene decidido ignorar los órdagos de Vox para volver a aglutinar a todo el centro derecha alrededor de las siglas del PP. Ha concluido que ahí se juega el verdadero futuro de la derecha. Y asume que es la única posibilidad de que los populares vuelvan al Gobierno. Un mensaje que ha trasladado también a los barones.

Tras las elecciones municipales y autonómicas de mayo, el partido de Santiago Abascal cerró con los populares diversos pactos para poder entrar en los gobiernos de varias comunidades y de algunos importantes municipios.

Desde entonces, de forma constante, Vox no ha parado de amagar con romper dichos acuerdos por cuestiones de todo tipo. Lo ha hecho en distintos momentos tanto en Castilla y León -su primer gran acuerdo antes de esa fecha-, como en la Comunidad Valenciana, Extremadura, Murcia o Aragón.

Le han trasladado su inquietud

Hay que recordar que el líder de Vox, Santiago Abascal, aprovechó el debate de investidura de Pedro Sánchez para amenazar al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, con romper los pactos que sus respectivos partidos mantienen en comunidades autónomas y entes locales si el Senado, donde los populares tienen mayoría absoluta, admite a trámite la ley de amnistía cuando se la envíe el Congreso.

Según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes del PP, varios presidentes autonómicos del PP, como es el caso de Carlos Mazón (Comunidad Valenciana), María Guardiola (Extremadura) y Jorge Azcón (Aragón) han expresado su inquietud a Feijóo por las constantes amenazas de Vox a la estabilidad de sus gobiernos.

Que no se crean los órdagos de Vox

El líder del PP ha tranquilizado a los dirigentes territoriales, en una ronda telefónica esta semana en la que les ha explicado también los últimos cambios en la cúpula del partido, con el argumento de que “no se crean los órdagos de Vox”.

No se pasa por alto que Feijóo ha apostado por el perfil duro de Miguel Tellado como portavoz en el Congreso, y en el PP, tal y como preveían en el equipo del presidente, han surgido las voces críticas.

Sin gobiernos son “irrelevantes”

En Génova recuerdan que Vox gobierna con el PP en cinco autonomías, cinco diputaciones y 135 ayuntamientos. “Y sin su presencia en esos gobiernos se convertirán en irrelevantes”, les ha insistido Feijóo a los barones.

Recuerda también que Podemos también ha amenazado constantemente en los últimos años al PSOE con romper sus acuerdos y “no ha hecho caer ni a un alcalde socialista en ocho años”. Consideran así que “Vox está ahora en la misma estrategia”.

Abascal amaga, pero no rompe nunca

Y les ha dado otro argumento. Santiago Abascal viene amagando con romper con el PP, pero sus constantes amenazas siempre han quedado en nada.

En Génova explican que ambos partidos compiten por el mismo electorado, Vox trata de evidenciar sus diferencias en todas las instituciones, pero mantiene sus alianzas. “Hay que acostumbrarse a escuchar sin inmutarse las bravuconadas de Abascal”, ha transmitido Feijóo a los dirigentes territoriales.

Faltó valentía para enfrentarse a Vox

En esas conversaciones con los barones, el líder del PP les ha reconocido asimismo que la pasada campaña electoral del 23 de julio faltó valentía para enfrentarse a Vox.

Algunos dirigentes territoriales consideran que en lo que falló el PP para no cumplir las expectativas fue justo en no plantar cara con más firmeza a un partido que no se cuidó a sí mismo con su estrategia y que les penalizó en su objetivo de sumar una mayoría transversal que permitiera a Alberto Núñez Feijóo relevar a Pedro Sánchez en La Moncloa.

Vox impide la transversalidad

Feijóo también ha concluido que, con el partido de Abascal como satélite, el PP tiene muy difícil, por no decir imposible, volver al Gobierno de España.

Considera que Vox es la causa de que no haya transversalidad posible, y de que en el Parlamento no haya ningún otro partido, por ejemplo, el PNV, dispuesto a pactar con el PP.

Se plantea una “ruptura aparatosa”

Según las fuentes consultadas por ECD, el líder de los populares ha trasladado incluso a los barones que está dispuesto a protagonizar un “ruptura aparatosa” con Vox en los próximos meses, en la previsión de que pudieran celebrarse elecciones generales anticipadas en España.

A pesar de que Pedro Sánchez haya logrado formar Gobierno, se da como probable que la legislatura sea muy corta, por la debilidad parlamentaria del Ejecutivo y los problemas para aprobar cualquier ley. De forma que ya se habla incluso de una convocatoria electoral adelantada en los primeros meses de 2025.