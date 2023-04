Ferraz maneja encuestas que sacan a Almeida del Ayuntamiento de Madrid

Reyes Maroto, candidata del PSOE a la Alcaldía de Madrid en las elecciones del 28M.

El Partido Socialista no da por perdida la batalla por Madrid. Lejos de los pronósticos de comienzos de año, en los que Ferraz veía muy difícil arrebatarle al Partido Popular el gobierno de la capital, ahora lo ven posible. "Un pacto de izquierdas sumaría uno o dos escaños más que el bloque de derechas y podría sacarles del Ayuntamiento", afirman fuentes de la dirección del partido. Los socialistas admiten que Almeida ganará las elecciones y se situará como primera fuerza, pero advierten: "No por mucho". Los sondeos internos que manejan en Ferraz apuntan a que el alcalde popular mejorará los resultados de 2019 en casi diez escaños, pero la suma de Más Madrid y el PSOE, que sube casi siete escaños, bordearía la mayoría absoluta.

El PP, entre 24 y 25 escaños. Vox entre 3 y 4

Los populares volverían a ganar los comicios municipales del 28 de mayo después de ocho años. Almeida mejoraría su resultado en nueve escaños, aproximadamente, pasando de los quince a los 24, en la parte baja de la horquilla y 25 en la más alta. Sin embargo, Vox se estanca y no acompaña el tirón del candidato popular. Las encuestas internas de Ferraz señalan que la formación liderada en Madrid por Javier Ortega Smith no supera los cuatro escaños que obtuvo en las últimas elecciones y podría incluso perder un parlamentario.

No absorben todo lo que pierde Ciudadanos

Las estimaciones de los socialistas reflejan que los partidos de derechas no se hacen con todo el voto que pierde Ciudadanos. Begoña Villacís, dirigente del partido en la ciudad, obtuvo once parlamentarios en 2019, fundamentales para llevar a Almeida a la alcaldía con el apoyo externo de Vox. Los datos señalan a Ferraz que Almeida se nutre de parte de ellos al mejorar sus resultados en nueve ediles, pero no los suficientes. Los encargos demoscópicos del PSOE no son gratificantes para Villacís: dan por hecha su desaparición en el pleno del Ayuntamiento y sus votos también caen en el lado izquierdo del tablero.

Las estimaciones han variado en estos meses. A comienzos de año, la formación socialista veía muy lejana la posibilidad de tocar alguno de los dos bastiones que regenta la derecha: la ciudad y la Comunidad de Madrid. Algunos sondeos situaban a Almeida al borde de la mayoría absoluta, sin necesidad de contar con Vox. Pero Fuentes de la cúpula del partido achacan la caída del líder popular al "desgaste" del regidor. La tala de árboles, el caos de BiciMad o el asesor que difundió bulos para influir en las elecciones en la Universidad Complutense de Madrid, son algunas de las polémicas que han marcado la agenda desde el inicio de año.

PSOE sube y Más Madrid baja

Por la parte socialista, la apuesta ha sido considerable y parece surtir efecto según la dirección socialista. La exministra de Industria y Turismo, Reyes Maroto, que dejó el Gobierno para luchar por la alcaldía de Madrid, mejoraría el resultado de Pepu Hernández en siete parlamentarios, hasta los quince. Sin embargo, no ven claro que sirva para superar a Más Madrid, que rondaría esa misma cifra.

La fuerza regionalista encabezada por Rita Maestre se sitúa como primer partido dentro de la izquierda desde que manuela Carmena llegara al Ayuntamiento en 2015. La exalcaldesa ganó los últimos comicios con 19 ediles, aunque pasaron a liderar la oposición después del pacto entre PP, Ciudadanos y Vox. Ahora perderían alrededor de cinco escaños, según señalan los datos de Ferraz.

La portavoz y candidata de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre.

Empate técnico en la izquierda

Aunque en la dirección socialista fijan como "obligatorio" quedar por delante de Más Madrid, como adelantó ECD en febrero, dicho objetivo queda circunscrito, principalmente, a la Comunidad de Madrid, donde la formación que ahora dirige Íñigo Errejón, no tiene tanto tirón como a nivel municipal.

Las encuestas de los socialistas no aclaran qué formación va en cabeza y reflejan algo parecido a un empate técnico a un mes de que se celebren las elecciones": Estamos en la pelea con Más Madrid para ser primera fuerza por la izquierda", explican desde el PSOE. Aunque dan por hecho que ambas formaciones unirán sus fuerzas tras los comicios en caso de poder desbancar al Ejecutivo actual.

Cautela en Ferraz de cara al 28M: "Va a estar igualado"

Sin embargo, en Ferraz se muestran cautos. "No está hecho. Siempre dijimos que estas elecciones iban a ser una batalla igualada". Tanto es así que incluso en sus estimaciones para el gobierno de la ciudad de Madrid, el bloque de la derecha podría alcanzar la mayoría absoluta si sumamos la parte alta de las horquillas de PP y Vox. Llegarían a 29 escaños y, por un solo representante, los populares podrían seguir al frente de Ayuntamiento madrileño cuatro años más.

Como adelantó ECD, en la cúpula socialista ven muy fuertes a sus candidatos y consideran que mantener o ganar nuevos gobiernos autonómicos y municipales dependerá del resultado que obtengan las fuerzas a su izquierda. "Está claro que nada está hecho, y que es un trabajo hasta el final de la campaña. La última palabra la tienen los ciudadanos", concluyen en la cúpula del partido.

Rebaja de expectativas de Feijóo

Ferraz insiste en el mensaje de que "todos los presidentes y presidentas del PSOE están en las mismas cifras de las pasadas elecciones o por encima", según los cálculos que manejan. Además, confían en repetir las alianzas de hace cuatro años porque el bloque de la izquierda "está por encima del bloque de derechas", en todas las regiones administradas por los socialistas.

Las fuentes consultadas señalan una "rebaja" en las expectativas de los populares respecto a hace unos meses. "En las últimas semanas que solo les falta decir que vamos a ganar las elecciones", afirman en Ferraz. Aunque reiteran en lo igualada que estará la pelea del 28-M: "Ni tanto, ni tan calvo. Fue Feijóo el que habló de plebiscito y moción de censura el 28M. Uno es rehén de sus palabras", advierten.