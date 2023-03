El PP concluye que Vox ha perdido prestigio en la derecha con la moción de censura y captará a votantes en mayo

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a su llegada a la falla Convento Jerusalén de València.

La dirección del Partido Popular vislumbra el hundimiento de Vox. Las escenas presenciadas en el Congreso de los Diputados durante la moción de censura presentada por la formación de Santiago Abascal, levantan los mejores presagios dentro del PP: "Vox ha perdido prestigio en la derecha", afirman a Confidencial Digital fuentes de la cúpula del partido. Los populares reiteran el error cometido por Vox al presentar una moción que no tenía ninguna posibilidad de prosperar y se muestran convencidos del coste electoral que supondrá para los de Abascal en los comicios de 2023. Pero lejos de detectar un desgaste para el bloque de la derecha, en Génova consideran que el PP sale consolidado como la única alternativa al Gobierno de coalición.

Elecciones a dos meses vista

La cúpula del PP mantiene la mirada fija en mayo. Las elecciones autonómicas y municipales supondrán el disparo de salida para la carrera hacia la Moncloa. Por ello, entienden y analizan los derrapes de Vox como una oportunidad para atraer a todos los votantes que se dejen por el camino. "Somos la opción más competitiva", defienden desde el entorno más cercano a Alberto Núñez Feijóo, que no acudió a ninguna de las dos sesiones de la moción de censura. Los populares aspiran gobernar en solitario, tanto a nivel autonómico como en nacional.

Como adelantó ECD, el equipo de Feijóo prevé obtener un buen resultado en los comicios del 28 de mayo, que catapulte ocho escaños la estimación de voto para las generales. "Impacto de imagen positivo", reiteran fuentes del PP. Y dicho objetivo pasa por robarle el máximo número de votos posibles al PSOE, presentando una alternativa centrista, pero también a Vox, representando una opción más viable. Aunque sus perspectivas se refieren al impacto en las elecciones más próximas, también creen que, de cara a las generales, la moción también tendrá un efecto claro en los votantes que aúpe a Feijóo por encima de Abascal.

Mordisco del PP a Vox

En Génova ven más cerca sus expectativas después de dos jornadas de la moción de censura fallida y están seguros de que les reportará un beneficio electoral "evidente": una fuga de votos de Vox al PP en las elecciones autonómicas y municipales. Los populares solo gobiernan en coalición con Vox en Castilla y León, donde Alfonso Fernández Mañueco, con mandato del equipo del exdirigente Pablo Casado, adelantó las elecciones para librarse de Ciudadanos. El resultado fue otro Gobierno con dos almas, pero esta vez, con los de Abascal.

Los próximos comicios determinarán si el PP ha de depender de introducir a Vox para formar sus Ejecutivos o podrá alcanzar acuerdos puntuales como en la Comunidad de Madrid u obtener mayorías absolutas como la de Juan Manuel Moreno Bonilla en Andalucía. Aunque la dirección del partido no dictará si pactar o no con Vox, si ve primordial intentar evitarlo. Por ello, en el entorno de Feijóo se ven como los principales beneficiados de la fallida moción de los de Abascal.

La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, interviene durante la segunda sesión de la moción de censura, en el Congreso de los Diputados, a 22 de marzo de 2023, en Madrid.

Un error: "De principio a fin"

"Desde que esto empezó hasta cómo acabó". Así resumen el episodio de errores que ha supuesto presentar este intento de cambio de Gobierno. En Génova no solo creen que no servía de nada presentar la moción, sino que todos los hechos desde que se presentaron hasta las dos sesiones han sido un cúmulo de evidencias que les consolidan como la mejor alternativa al Gobierno de Pedro Sánchez. La tardanza para presentar un candidato, el tiempo que pasó hasta que Ramón Tamames aceptó, las dos jornadas de debate que han inundado las redes sociales de memes entre risotadas de los propios diputados... Todo es considerado como un hervidero de equivocaciones que rema a favor del PP.

El posible desgaste para el bloque de la derecha

Aunque el PP saca una conclusión positiva de la moción de censura, no evitan recalcar en qué caladero de votos les permite pescar las pifias de Vox. "Los que quieren cambiar a Sánchez saben que somos la opción más competitiva", insisten desde la dirección del partido, conscientes de que solo sacarán beneficio electoral atrayendo a votantes que tengan decidido no votar a la izquierda. No al electorado de centro e indeciso, el núcleo electoral que, usualmente, termina decantando las victorias.