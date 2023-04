Más Madrid no va a invitar a Carmena a más actos campaña para el 28-M

Carmena en un acto de Más Madrid.

Manuela Carmena, exalcaldesa de Madrid, irrumpió este miércoles en un acto de campaña del que fue su partido, Más Madrid (antes denominado Ahora Madrid). Acompañó a la candidata, Rita Maestre, y pidió el voto para ella. "Ojalá seas la próxima alcaldesa", aseguró dirigiéndose a Maestre. El acto también contó con la presencia de Mónica García, candidata a la presidencia de la Comunidad. Sin embargo, aunque Carmena es un icono del partido que ya ha superado al PSOE en la región, fuentes de la dirección de la formación madrileña aseguran que no actuará en más actos de campaña. "No está previsto", asegura. Aunque no cierran la puerta: "De momento", apuntillan.

Símbolo de Más Madrid

Carmena no solo lideró el partido, sino que fue la primera candidata de la formación, que antes acudía a las elecciones de la mano de Podemos. Tras la llegada de Íñigo Errejón a la formación autonomista, ambas fuerzas se dividieron en dos para concurrir por separado. Sin embargo, Carmena consiguió ser una candidata que uniera a toda la izquierda a la izquierda del Partido Socialista.

Tras las elecciones de 2015, donde Esperanza Aguirre quedó en primera posición, la jueza superó al PSOE y fue investida con los votos de los socialistas, liderados por Antonio Miguel Carmona. Fue la primera alcaldesa de la capital y consiguió vencer a la derecha en uno de sus feudos. Puso fin a más de 20 años de Ejecutivos del PP.

Desde que abandonó la alcaldía en 2019, ha habido intentos de recuperar la figura de Carmena por parte de las fuerzas de izquierda. Recientemente, Reyes Maroto, candidata socialista a la alcaldía de Madrid, aseguró que le gustaría contar con la jueza en sus filas.

Participación en campaña

La campaña de estas elecciones autonómicas cobra especial relevancia para Más Madrid. La última vez que se abrieron las urnas, obtuvo un resultado histórico: superó al PSOE entonces dirigido por Ángel Gabilondo, ahora Defensor del Pueblo. Aunque Isabel Díaz Ayuso, candidata del PP y presidenta de la región, se quedó a cuatro escaños de la mayoría absoluta, los comicios de 2021 situaron a Más Madrid en el centro de la oposición en la Asamblea de Madrid.

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento y candidata a la Alcaldía, Rita Maestre, y diputado de Más País, Íñigo Errejón, durante el primer acto de precampaña de Más Madrid, en la plaza Nelson Mandela.

Camena acompañó este miércoles a Maestre y a García en un acto de Más Madrid en el barrio madrileño de Moratalaz. El tercero en una semana. La exalcaldesa, que no se decanta por ningún partido, sí pidió el voto para Maestre, la que fue parte de su equipo cuando gobernó la ciudad.

El 28-M supone un nuevo reto para la formación regionalista, que quiere sobrepasar a los socialistas también en el Ayuntamiento, donde Maestre es candidata. Pero el partido no tiene previsto que Carmena participe en más actos electorales para los comicios autonómicos y municipales de finales de mayo. La que fuera alcaldesa no ha participado en ningún acto de Más Madrid a nivel regional, donde la número uno es Mónica García.

Fuentes de la dirección regional del partido señalan que no se debe a nada en particular, y no añaden mayor explicación. Desde el entorno de Maestre también descartan que vaya a participar en más mítines, aunque aseguran que "seguirá animando el voto para el cambio en Madrid".

La cercanía a Yolanda Díaz

La nueva plataforma de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha despertado los halagos de la exalcaldesa. Carmena se ha pronunciado públicamente en favor del nuevo partido, Sumar, y de la labor de Díaz al frente de la cartera de Trabajo. Sin embargo, como informó Confidencial Digital, la vicepresidenta segunda ha decidido no incluir a Carmena dentro de Sumar para no enfadar a su socio, Errejón, máximo responsable de Más País, la derivada nacional del partido que lideró Carmena en Madrid.

Según aseguran a ECD fuentes del espacio, Más País ha trasladado a la lideresa de Sumar la distancia que le separa en este momento de la exalcaldesa de Madrid ante los desprecios que ha protagonizado hacia su partido en los últimos meses. Este malestar nació de las palabras de Carmena sobre Más Madrid después de su marcha. La exregidora aseguró que se arrepentía de haber creado Más Madrid porque se había convertido en un "álbum de cromos de partidos políticos".