Yolanda Díaz excluye de Sumar a Manuela Carmena para no enfadar a su ‘socio’ Iñigo Errejón

Íñigo Errejón y Yolanda Díaz.

La semana grande de Yolanda Díaz, que culminará con el anuncio de su candidatura el próximo domingo en un acto de Sumar en Madrid, avanza con un ambiente tenso y de enfrentamiento con Podemos. Pero en la construcción del proyecto, la vicepresidenta ha buscado en cambio no enfadar al que está llamado a ser su principal socio: Iñigo Errejón.

Según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes próximas a Sumar, Yolanda Díaz ha renunciado a contar con Manuela Carmena en la primera fila de su nuevo proyecto político, pese a que ella ha sido la única alcaldesa de izquierda que ha tenido la capital de España en los últimos 30 años.

A pesar de que la ex primera edil de Madrid ha apoyado públicamente a la vicepresidenta y ministra de Trabajo en varias ocasiones, Díaz ha decidido mantenerla al margen por los problemas que le supondría con Íñigo Errejón incorporarla a su equipo. Y también en plenas negociaciones para alcanzar un acuerdo con el núcleo duro de Podemos.

La presencia del ‘socio’ Errejón

No se pasa por alto que la foto del domingo es ahora mismo la de la soledad de Podemos. Allí estarán Alberto Garzón (IU), Ada Colau (comunes), Mónica García (Más Madrid) y también Íñigo Errejón (Más País), que ha confirmado que acudirá el acto. Era de los pocos dirigentes de la primera línea que aún faltaba por garantizar su presencia.

Fuentes de Más País destacan la “buena relación” con la vicepresidenta. “Coincidimos en la necesidad de poner sobre la mesa temas que le importan a los españoles como lo son la salud mental, la crisis climática, la justicia social o los derechos de las personas LGTBI frente al PP y su necesaria alianza con la extrema derecha”, explican.

Recuerdan que Más País ya apoyó la reforma laboral y que tienen acuerdos como la creación de una comisión de estudio sobre el impacto de la precariedad laboral en la salud mental, cuyos resultados fueron presentados hace diez días por Díaz y Errejón en una foto donde exhibieron alta sintonía.

Los desprecios de Carmena a Más País

En cambio, según las fuentes del espacio consultadas por ECD, Más País ha trasladado a la lideresa de Sumar la distancia que le separa en este momento de la ex alcaldesa de Madrid ante los desprecios que ha protagonizado hacia su partido en los últimos meses. Una petición que ha tenido muy en cuenta Yolanda Díaz.

En el entorno del líder de Más País no olvidan unas palabras de Carmena en las que confesaba que se arrepentía de haber creado Más Madrid con Errejón. Lamenta aún hoy que lo que ella promocionaba como una plataforma de personas que, sin vínculos con partidos se presentaban a las elecciones, se convirtió en un partido político al uso.

Ha declarado que se vio traicionada al ver que Más Madrid creaba órganos de dirección, procesos congresuales y otras instancias internas como las formaciones políticas más clásicas.

La ex alcaldesa ha tratado de reubicarse

Sin embargo, Manuela Carmena ha tratado de reubicarse en los últimos meses, según aseguran a ECD fuentes de su entorno. Insisten en que no quiere volver a la política activa, pero hace guiños continuos a Yolanda Díaz porque considera que es la apuesta ganadora para la izquierda.

Hasta el punto de que, para recuperar el favor de Díaz y de su ‘socio’ Errejón, se descolgó hace unas semanas con unas afiladas declaraciones contra Irene Montero por no reformar la ley del “sólo sí es sí” que ha beneficiado a más de 500 agresores sexuales.

“No corregir la Ley del sí es sí es soberbia infantil”, declaró en una entrevista en El País. Unas afirmaciones que tomaron especial calado por su pasado y experiencia como magistrada.

De momento, aseguran en el equipo de la vicepresidenta, Yolanda Díaz no cuenta con la ex alcaldesa, lo que ha llevado a Carmena a acercar posturas con la candidata del PSOE al Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, con quien no descarta participar en un acto conjunto de cara a la campaña electoral de las municipales de mayo.

La alianza Díaz-Errejón pica a Iglesias

Hay que destacar que la relación entre Díaz y Errejón escuece, y mucho, en Podemos. Pablo Iglesias ha arremetido en los últimos días contra la líder de Sumar porque actualmente está “mucho más cerca políticamente” de Más País, o sea Errejón, que del partido morado.

Iglesias ha metido también presión a Díaz con las primarias. En declaraciones en RAC-1, el ex secretario general de Podemos ha señalado que sería preferible que se comprometiera por escrito a celebrar primarias abiertas para despejar “dudas” sobre su despliegue.