La mediación de Reynders no cuaja: PP y PSOE no avanzan ni un milímetro con el CGPJ

El comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, atiende a medios a su llegada a la clausura del seminario Servicio Público de Justicia en tiempos de transformación, en el Módulo Permanente de la Presidencia española del Consejo de la UE.

Las negociaciones entre el Partido Popular y el Partido Socialista para renovar el Consejo General del Poder Judicial siguen totalmente encalladas. Ambos partidos se mantienen enrocados en sus posiciones y las dos reuniones donde ha mediado el comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, para acercar posturas no han servido para avanzar nada, según aseguran fuentes populares a Confidencial Digital.

Ambos partidos se han emplazado a seguir negociando en futuros encuentros para resolver un problema que lleva enquistado cinco años. La actual cúpula del Poder Judicial debería haberse renovado en 2019, pero la falta de acuerdo entre el PP y el PSOE —que poseen mayoría en la Cámara Baja— ha llevado a una situación sin precedentes.

El PP rechaza un acuerdo si no hay cambio en el sistema de elección

Los populares no quieren renovar el CGPJ si antes no se acuerda un cambio en el sistema de los jueces. Un punto en el que no van a transigir ni ceder. La idea del PP pasa porque no sea el Congreso quien elija a los 20 vocales, sino que sean los propios jueces. Actualmente, la Cámara Baja propone a diez: seis jueces o magistrados y cuatro juristas de prestigio. Lo mismo sucede con el Senado. Todos los nombramientos deben ser aprobados por mayoría de tres quintos, lo que hace indispensable el entendimiento entre el PP y el PSOE, las dos fuerzas mayoritarias.

Pero desde 2019, el PP ha rechazado firmar la renovación alegando distintos motivos. El expresidente del partido, Pablo Casado, señaló que no firmaría un acuerdo mientras estuviese Pablo Iglesias en el Gobierno; tras su marcha, vinculó el pacto al cese de acuerdos entre el PSOE y ERC y Bildu: “No hay pacto posible con quienes piden la abdicación del Rey, la independencia de Cataluña y el blanqueamiento de batasunos”, afirmó en 2020. Le siguieron una decena de motivos que se fueron sucediendo mientras el CGPJ se mantenía caducado.

El último fue, precisamente, que “los jueces elijan a los jueces”. Una petición enmendada por el propio líder actual del partido, Alberto Núñez Feijóo, que al llegar a Génova anunció acuerdos con el PSOE que después no se tradujeron en las negociaciones. Precisamente, el pacto estuvo cerrado y a punto de anunciarse hasta que el mandatario gallego rompió las negociaciones culpando a los socialistas por negociar con ERC la rebaja de los delitos de malversación.

El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders y el fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz en un encuentro.

El PSOE prioriza sustituir a los vocales

Los socialistas, por su parte, tampoco quieren moverse ni un centímetro de su posición y rechazan comprometerse a cambiar el sistema de elección de los jueces. La intervención de Reynders, precisamente, buscaba encontrar un punto medio que en las filas populares descartan: “En este caso es blanco o negro”, afirman. O los socialistas se acuerdan cambiar el modelo de elección de los jueces tras renovar el CGPJ, o el PP no va a colaborar en su remodelación.

Sin embargo, desde Ferraz señalan que se trata de un “mandato constitucional” que los populares están obligados a cumplir y que cualquier cambio en el modelo debe debatirse después: “Primero lo que marca la Constitución, renovar el CGPJ. Después hablaremos”, afirman desde el PSOE.

El CGPJ que nombró Rajoy

La negativa del PP a renovar sin condiciones el CGPJ implica la permanencia de los vocales actuales, que fueron nombrados por el Gobierno con mayoría absoluta del expresidente Mariano Rajoy. Aquel Ejecutivo negoció con el PSOE una mayoría conservadora que los socialistas aceptaron, puesto que la mayoría del Parlamento correspondía también a la derecha. Una decisión habitual: el partido de Gobierno siempre ha marcado si la mayoría del CGPJ pasaba por vocales más progresistas o más conservadores.

De modo que tras la victoria del PSOE en 2019 y la formación de Gobierno, en La Moncloa entendieron que, al igual que con Rajoy, debía primar una mayoría que correspondiera a la del Congreso. Pero el PP se negó. Y con esta negativa, que acumula cinco años, los populares han ganado un lustro con el CGPJ nombrado durante el primer mandato de Rajoy, es decir, de mayoría conservadora, evitando así un cambio en la cúpula del Poder Judicial.