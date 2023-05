El ‘efecto Bildu’ no mueve votos a nivel nacional según las encuestas

El presidente del gobierno y secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, durante una reunión del Comité Federal del PSOE.

El terremoto por las listas de Bildu se ha convertido en el tema central en lo que va de campaña. El partido abertzale incluyó a 44 exmiembros de la banda terrorista ETA en sus listas a las elecciones municipales del próximo domingo y el Partido Popular ha aprovechado para reprochar al Partido Socialista y al Gobierno los pactos con los nacionalistas durante esta legislatura. “Si te indigna el sanchismo y que este sanchismo no rompa con Bildu, vota”, exclamó este domingo el presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo, en la plaza de toros de Valencia durante uno de sus mítines más multitudinarios.

Sin embargo, importantes empresas demoscópicas aseguran estos días a Confidencial Digital que esta polémica “apenas mueve voto” entre el electorado y aseguran que su impacto a pocos días de los comicios regionales y locales será mínimo. Además, extienden este pronóstico también a las elecciones generales: “El tema Bildu y ETA está amortizado”, afirman.

Desgaste, sí, pero al inicio de la legislatura

El reproche del PP al Partido Socialista por los pactos con Bildu ha sido una dinámica habitual los últimos cuatro años. Desde que la formación abertzale fue clave para la aprobación de los primeros Presupuestos Generales del Estado del actual Ejecutivo, se ha convertido en un aliado importante para sacar adelante algunas de sus leyes más relevantes, como la de vivienda o la de memoria histórica.

Sin embargo, los datos de las empresas demoscópicas no apuntan a una caída del PSOE en intención de voto en los últimos meses o semanas. “El desgaste ya lo han sufrido. Perdieron votos cuando se forjaron estos pactos, no ahora”, afirman a ECD desde GAD3. Según explican, los socialistas perdieron a una parte considerable del electorado más situado en el centro ideológico después de los primeros acuerdos con la formación liderada por Mertxe Aizpurúa en la Cámara Baja. “Ese voto ya lo perdieron en su día. No van a perder más por este tema”, afirman los analistas demoscópicos.

Dicho desgaste no ha ido acrecentándose con el paso de los meses. Ni ha experimentado un repunte general después de que Bildu incluyera a 44 ex terroristas en sus listas, siete de ellos condenados por delitos de sangre y el resto por colaborar, de distintas formas, con la banda armada.

Poco voto, aunque influyente a nivel autonómico y municipal

Este análisis se ha visto confirmado por los trackings más recientes. A pocos días de las elecciones autonómicas y municipales, que se celebrarán este domingo 28 de mayo, las encuestas no han reflejado un bajón pronunciado del PSOE por este tema, pese a que ha monopolizado la campaña electoral.

El PP ha arremetido con dureza contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras esta polémica, pero esa estrategia no parece haber surtido efecto. “Ya se ha visto el desgaste en Andalucía, Madrid o Castilla y León. La pérdida de votos se verá reflejada también el 28-M respecto a las elecciones de 2019. Pero es un voto que ya perdió hace meses o años, y no va a caer más”, explican.

Sin embargo, esta polémica sí ha podido desplazar algunos centenares de votos. Una cantidad muy pequeña, pero que cobra especial relevancia por el contexto: el mapa electoral del 28-M muestra un resultado muy ajustado, con gobiernos autonómicos que se decidirán por un puñado de votos. Territorios como la Comunidad Valenciana, la propia capital de la región, o comunidades como La Rioja, Baleares y Extremadura.

Como adelantó ECD, los sondeos de los propios socialistas han cambiado en apenas diez días en algunas plazas. Aunque la caída ha sido muy leve, podría traducirse en un cambio de Gobierno. Antes de la campaña, los datos del PSOE señalaban que conseguirían mantener ejecutivos autonómicos como Extremadura, Baleares o Aragón. Pero días después, con la polémica por las listas presentadas por Bildu en el centro del debate político, los datos ya apuntaban a otro escenario: la pérdida de algunos centenares de votos daba mayoría al bloque de la derecha; es decir, a la suma de PP y Vox.

Por ello, cualquier leve influencia en el electorado es decisiva a tan pocos días de unas elecciones que se prevén más que ajustadas en la mayoría de los territorios que abrirán las urnas el domingo.

Sin impacto en las elecciones generales

La influencia de esta polémica se diluye, aún más, cuando la perspectiva es nacional. Los expertos consultados recalcan que todos los barómetros que vienen publicándose desde que el PSOE pactara con Bildu por primera vez ya han recogido una caída de los socialistas. La mayoría de los sondeos arrojan un descenso de entre diez y quince diputados.

Pero una vez el votante eligió no optar por el PSOE por estas alianzas al comienzo de la legislatura, los pactos con Bildu no están provocando una fuga constante de apoyos. Si bien a nivel regional influye en un número muy reducido del electorado, en unos comicios nacionales unas variaciones tan pequeñas pierden la relevancia que sí le otorga un contexto autonómico y municipal.

“Polémicas como la de Bildu, al incluir a 44 ex miembros de ETA, solo sirven de recordatorio a votantes que ya decidieron no votar al PSOE hace tiempo, pero no influyen más. Es algo que ya está digerido”, reiteran los expertos consultados.

Últimos trackings: caída del PSOE, pero sin datos sobre Bildu

Los últimos datos que tienen en el Partido Popular sí apuntan a una caída generalizada del PSOE, aunque muy leve. Las empresas demoscópicas también han recogido esta tendencia. Pero en Génova no la atribuyen a la polémica por Bildu: “No hemos preguntado por este tema específicamente y no sabemos si es por eso”, afirman fuentes de la dirección nacional del partido.

Las empresas demoscópicas consultadas apuntan en la misma dirección; son conscientes de la bajada del PSOE, pero desconocen el motivo exacto de este descenso que ha tenido lugar en los últimos días: “No se sabe si es por Bildu o porque la campaña se les está haciendo larga”, exponen.

Además, los expertos en demoscopia prefieren poner el foco en el freno que han supuesto estas alianzas parlamentarias al PSOE: “El problema más grave no es que bajen, sino que estos pactos les han impedido crecer mientras ostentaban el Gobierno central”, aseguran fuentes de GAD3. “Han escorado al PSOE a la izquierda, sacándolo de posiciones más centristas donde podría obtener más apoyos”, concluyen.