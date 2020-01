El PP apretará hasta el límite con el cese de Delgado para renovar el CGPJ 

Para el Partido Popular, los socialistas han dejado claras sus intenciones en el Gobierno con el nombramiento de Dolores Delgado como Fiscal General del Estado. Fuentes cercanas a la formación de Pablo Casado aseguran a El Confidencial Digital que no habrá conversaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial, mientras el marco de negociación sea el actual.

La situación en las primeras semanas de este Gobierno “no inspira ninguna confianza” al PP. El paso de Delgado del ministerio de Justicia al puesto más alto de la Fiscalía es, según fuentes del PP, una declaración de intenciones sobre qué rumbo tomará el Ejecutivo. Por eso, condicionan el pacto para renovar el Poder Judicial a que Delgado no llegue a la Fiscalía General. El partido no se plantea valoraciones, ni escenarios de posibles vocales mientras en marco de negociación no cambie.

Además, condición indispensable es también el cambio en la elección de los vocales. Actualmente, se necesita mayoría Parlamentaria de tres quintos para elegir a 12 vocales. Las asociaciones de jueces y juezas llevan años reclamando que los nombramientos los hagan los propios profesionales y no el Gobierno. Para el PP esto es, ahora, también una condición ‘sine qua non’.

Ya están los interlocutores

Serán Juan Carlos Campo y Enrique López los encargados de justicia de cada formación para sentarse a renovar el CGPJ, tal y como adelantó este diario. Fuentes del poder judicial explican que ambos "son profesionales y buenos conocedores de los Tribunales". De hecho, Campo y López fueron vocales y compañeros del CGPJ en el mandato de 2001 a 2008. Alguno magistrados van incluso más allá e insisten en que ya están produciendo contactos entre ellos.

El Partido Popular reconoce que es “un partido de Estado” y por lo tanto tiene la intención de iniciar estas conversaciones, pero deben hacerlo sobre la base de confianza y, según las fuentes consultadas, esa base no existe ahora mismo.

El CGPJ lleva más de un año en funciones y su presidente, Carlos Lesmes, ha instado hasta en tres ocasiones a los miembros del Congreso a que se sienten a dialogar para que se produzca la renovación. De hecho, la semana pasada Lesmes paralizó los nombramientos que el CGPJ realiza de altos puestos en los tribunales para dar "unos meses" de plazo a los actores políticos y que avancen las conversaciones.