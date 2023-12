El PP retrasará la elección de su líder en Cataluña si hay adelanto electoral en Galicia

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, arranca la campaña electoral en Castelldefels (Barcelona), junto al presidente del PPC, Alejandro Fernández, y el alcalde de la ciudad, Manu Reyes.

El Partido Popular aún no ha anunciado la fecha del congreso que decidirá el próximo a su próximo líder en Cataluña. El evento debería haberse producido este otoño, pero la incertidumbre política a nivel nacional y los choques con la dirección del PP catalán han provocado que la dirección optase por dilatar el congreso. Aunque ambos factores se han solucionado —hay Gobierno y la relación con el presidente en la autonomía, Alejandro Fernández, se ha reconducido— el partido no elegirá a su próximo dirigente en Cataluña hasta que se aclare si hay o no elecciones anticipadas en Galicia y/o País Vasco, según ha podido saber Confidencial Digital de fuentes de alto mando del partido.

No coincidir con campaña electoral

El Partido Popular descarta tajantemente convocar el congreso del PP catalán hasta que se despeje el horizonte electoral en Galicia y País Vasco. Fechar ahora un encuentro tan importante supondría un riesgo y abriría la posibilidad de que coincidiese con una campaña electoral. Además, las elecciones vascas y gallegas serán los primeros comicios tras la constitución del nuevo Gobierno PSOE-Sumar liderado por Pedro Sánchez y la tramitación —si no aprobación— de la Ley de Amnistía.

De modo que ambas convocatorias electorales tendrán tintes nacionales y supondrán el primer reto electoral para los socialistas, que comprobarán el desgaste que puede provocarles dicha medida, y un Partido Popular que necesita mantener uno de sus principales feudos (Galicia) y revitalizar el partido en Euskadi.

El partido quiere dirigir todas sus fuerzas a preparar ambos envites y aseguran que es completamente incompatible con la preparación de un congreso tan importante como el que ha de celebrarse en Cataluña. "Hasta que no se confirme una decisión, no se puede convocar", afirman desde las filas populares a ECD.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo (2i); el rpesidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda (3i); el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy (4i) y la secretaria general del PP, Cuca Gamarra (1d), durante un desayuno de Nueva Economía Fórum.

45 días para convocar un congreso

Las fechas aprietan el calendario. Aunque se despajara el horizonte electoral, la fecha se elegiría ya en 2024. Además, desde el anuncio de la misma hasta la celebración del congreso deben transcurrir 45 días de margen. Mes y medio. Una condición establecida en los estatutos del partido que emplaza, como pronto, a finales de febrero o principios de marzo, en caso de que se eligiesen las fechas más tempranas posibles.

Los comicios gallegos y vascos están previstos para este verano. En 2020, tras el confinamiento, se celebraron en pleno mes de julio, aunque estaban convocadas para el 5 de abril de ese mismo año, pero la pandemia de la covid-19 impidió la apertura de urnas. Si cualquiera de los dos Ejecutivos regionales opta por anticipar las elecciones, supondría adelantarlas varios meses y la probabilidad de que coincidan en el tiempo es muy plausible.

Además, aunque las campañas comiencen 15 días antes del día de la votación, impregnan el ambiente político meses antes.

Decisión exclusiva del presidente gallego

Como adelantó ECD, Génova asegura que da máxima libertad al presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, para decidir si adelanta o no las elecciones. La dirección del partido guarda muy buena relación con quien fue número dos de Feijóo durante casi una década y considera que interferir supondría una "falta de respeto" hacia el dirigente autonómico.

El PP catalán asegura estar a la espera de lo que decida Rueda —y el lehendakari, Íñigo Urkullu—, lo que da pista de la alta probabilidad de que los populares anticipen los comicios en Galicia y, en consecuencia, hayan frenado un congreso en otra autonomía.

Relación con Alejandro Fernández

Después del 23-J, la relación entre Génova y Alejandro Fernández se tornó más que tensa. La dirección nacional del PP se abrió a negociar con el partido independentista, Junts per Catalunya. "Junts es un grupo parlamentario que al igual que ERC, más allá de las acciones que cuatro personas, cinco, diez o las que fueran, llevaran a cabo, representan a un partido cuya tradición y legalidad no está en duda. Por lo tanto, vamos a hablar con todos menos con aquellos que no han condenado el terrorismo", afirmó el vicesecretario de acción institucional del partido, Esteban González-Pons.

Unas palabras que fueron duramente respondidas por Fernández: "JUNTS sí es mi RIVAL, un partido cuya tesis esencial es que España es una dictadura dirigida por un Rey fascista, con el que se niegan a "hablar".

Que alguien me diga de qué hay que "hablar" con ellos...", criticó a través de las redes sociales.

Aunque la relación se enfrió en los meses posteriores, parecen haberse reconducido. El congreso en Cataluña es decisivo para el PP y la fuerza del PSOE en esta autonomía fue el motivo por el que no alcanzó La Moncloa. En las pasadas elecciones generales, los socialistas paliaron su desgaste en todo el territorio con una fuerte subida en Cataluña y País Vasco.

En las últimas elecciones regionales, el PP sacó el peor resultado de su historia: tres parlamentarios. En 2017 obtuvo solo cuatro. Un descenso que viene acrecentándose desde el inicio del procès en 2012, cuando consiguieron 19 escaños.