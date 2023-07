Los problemas que tendrán los 400 mil ancianos que viven en residencias para votar el 23-J

Imagen de archivo de un anciano en una residencia.

En España, al igual que en el resto de Europa, cada vez son más las personas que viven en residencias de ancianos debido al aumento de la esperanza de vida y al envejecimiento de la población.

Un estudio del sector sociosanitario en España publicado por el EAE Business School en abril de 2022 estima que 390.000 personas de edad avanzada viven a día de hoy en residencias. Todas ellas con derecho a voto.

Sin embargo, en la mayoría de los casos, para poder ejercer su derecho dependen de terceros, bien por discapacidad física o psíquica, por lo que dificulta en gran medida esta cuestión.

Dicho asunto no es un problema que sólo vaya a ocurrir en la próximas elecciones generales del 23-J, sino que además, con el paso de los años esto se va a potenciar ya que según el INE, entre 2020 y 2035, se estima que la población mayor de 65 años aumente en un 38%.

Desde las CCAA no facilitan transporte

Confidencial Digital ha preguntando a la Asociación Estatal de Servicios Residenciales de la Tercera Edad (AESTE) para conocer cómo ejercen el voto los usuarios que viven en las residencias.

Susana Valladolid, gerente de AESTE, ha descartado completamente la existencia de un servicio de transporte, facilitado por las comunidades autónomas, para llevar a cada uno de los ancianos, que quieran ejercer su derecho a voto, al colegio electoral.

"Es decisión de cada uno de los centros si quiere poner este servicio a disposición de sus usuarios", explica Susana, que además añade que esta demanda la cubren de forma personal las familias.

Una terapeuta ocupacional argumenta a ECD que sería muy difícil llevar a votar a los ancianos de las residencias ya que cada uno vota en un sitio diferente.

Desde Alsa, niegan a ECD que durante las últimas elecciones registraran un aumento de contrataciones de minibuses, adaptados a personas con movilidad reducida, desde las residencias.

Autorización notarial en caso de enfermedad o incapacidad

Si quieren ejercer su derecho a través del voto por correo desde AESTE aseguran que se les brinda la máxima ayuda posible, "aunque son muy pocos los que lo solicitan" añade la gerente.

Correos también facilita el voto a aquellas personas que no pueden presentarse personalmente en la solicitud del voto por enfermedad o incapacidad. Las pautas a seguir son las siguientes:

El elector deberá acreditar la misma -enfermedad o discapacidad- mediante certificación médica oficial que se incluirá junto al impreso de solicitud del voto por correo.

Dicha solicitud puede ser efectuada, en nombre del elector, por una persona autorizada notarial o consularmente.

Cada elector sólo puede estar representado por una persona autorizada y cada persona autorizada sólo puede representar a un elector.

El empleado de Correos recogerá la documentación presentada por el representante para su remisión a la Oficina del Censo Electoral.

No hay un voto intenso

Debido a estas dificultades, junto con el hecho de que gran parte de esta población no está cognitivamente bien para plantearse si quieren votar o no y a quién, desde AESTE señalan que "en general no hay un voto intenso".

Estas patologías, las alteraciones cognitivas, junto con otras, les dificultan la votación aún más. "El método habitual es el de la recogida por parte de las familias para llevarlos a su colegio electoral; y de hecho, los que hacen esto son los menos" añade la gerente.

Los partidos políticos tampoco acuden a las residencias

Desde AESTE niegan rotundamente a Confidencial Digital la posibilidad de que los partidos políticos acudan a las residencias para facilitar el desplazamiento a los colegios electorales a aquellos que sí quieran votar.

A pesar de señalar que esto no sucede "en ningún caso", la terapeuta ocupacional de una residencia de Cantabria sí que ha contado a ECD que "antes de las elecciones del 28-M vino el partido socialista de aquí, y a una señora que quería ir a votar le dijeron que la llevaban ellos. Aunque luego la mujer ingresó y no se preocuparon mucho más".