El PSC da libertad a sus afiliados en la marcha contra la amnistía en Barcelona

El Partido de los Socialistas de Cataluña ha confirmado que no asistirá de forma oficial a la manifestación contra la amnistía convocada por Societat Civil Catalana el próximo domingo, 8 de octubre. En cambio, sí ofrece a sus militantes la posibilidad de asistir a título personal. Desde el PSC indican a Confidencial Digital que no tienen constancia de la participación de sus dirigentes en el acto, precisamente porque de hacerlo sería también del forma individual, y no en representación del partido.

Se cumplen seis años de la multitudinaria manifestación contra el procés y el referéndum ilegal del 1-O, celebrada también un 8 de octubre, y que en aquella ocasión contó también con la presencia de los socialistas catalanes. En esta protesta contra una amnistía que consideran inconstitucional, SCC pide a todos los partidos que no se apropien de ella, e insiste en la transversalidad del acto, abierto a toda la sociedad civil.



PP: «La militancia es libre de ir o no, no estamos en Corea del Norte»



Según lo esperado, y al igual que ocurrió en la manifestación de 2017, el Partido Popular ha confirmado su participación. En cuanto a la militancia, la postura oficial consiste en animar a sus afiliados a acudir, aunque estos "evidentemente" son libres de hacerlo o no: "no estamos en Corea del Norte", bromea uno de sus dirigentes.



El PP subraya su apoyo a la manifestación y anima a su militancia a acudir. Si bien apuntan que la organización del acto compete en exclusiva a SCC, desde el partido se ponen a disposición de Societat Civil para ayudar en la organización si es preciso. El líder de la formación en Cataluña, Alejandro Fernández, ya ha confirmado su participación, así como otros dirigentes nacionales, entre ellos, Alberto Núñez Feijóo. Avanzan que a lo largo de esta semana confirmarán su asistencia otras personalidades del partido, pues "aún es pronto para saber quién acudirá o no".

En Vox, que rechazaron participar en la manifestación por la igualdad de los españoles del pasado 24 de septiembre por tratarse de un acto de partido organizado por el PP, aseguran en cambio que sí concurrirán a la protesta encabezada por Societat Civil Catalana.



Ciudadanos: “una cita tan importante como en 2017”

Desde la formación naranja, que aún mantiene el bastión catalán con seis diputados en el Parlament, donde Ciutadans tiene grupo parlamentario propio, confirman a ECD que asistirán a la manifestación como partido, y amplían la invitación a quien quiera hacerlo de forma individual.

"Nosotros nos vamos a volcar porque creemos que es una cita muy importante, tanto como en 2017", aseguran, y anticipan que participará su portavoz en el Parlament, Carlos Carrizosa, junto con otros parlamentarios autonómicos, los eurodiputados, miembros de la Ejecutiva del partido y su secretario general.