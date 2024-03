Sánchez adelantará elecciones tras las Europeas si persisten las dificultades con Junts, Podemos, Koldo…

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 28 de febrero de 2024, en Madrid.

El Gobierno no tiene claro el futuro de la legislatura y fija las elecciones europeas del próximo 9 de junio como punto de inflexión para una cosa o la otra.

El Ejecutivo calcula que, a partir de ese momento, celebrados ya los comicios, Podemos y Junts rebajarán sus exigencias y facilitarán los acuerdos parlamentarios, según ha podido saber Confidencial Digital de fuentes de las dos formaciones de Gobierno.

Las negociaciones de infarto han mermado la confianza del Ejecutivo y de los grupos parlamentarios que lo conforman. A la ruptura entre Podemos y Sumar se añade la marcha del diputado José Luis Ábalos al Grupo Mixto. Dos reveses que han dejado la mayoría de la investidura con cinco escaños menos que en noviembre, y con las exigencias de Junts per Catalunya —necesarios en cada votación— en máximos.

Esta situación ha elevado las preocupaciones en el Partido Socialista y en Sumar, donde admiten que resultaría “insostenible” mantener tres años más de legislatura con la misma dinámica que estos últimos cinco meses. Sin embargo, confían en que se produzca un cambio de timón a partir de junio que permita mantener la hoja de ruta y agotar el mandato hasta 2027.

Un semestre electoral que ha “tensado” la legislatura

El inicio de la legislatura ha coincidido con tres convocatorias con las urnas que, según creen en el Ejecutivo, han tensado en demasía las negociaciones parlamentarias.

El 18 de febrero se celebraron las elecciones gallegas, a las que Podemos y Sumar acudieron por separado. El próximo 21 de abril tendrán lugar los comicios vascos, fundamentales para determinar qué formación consigue el liderazgo en Euskadi: el Partido Nacionalista Vasco o EH Bildu. Ambos son socios fundamentales del Ejecutivo para aprobar cada medida que llega a la Cámara Baja. Y, por último, las urnas elegirán el próximo 9 de junio a los parlamentarios españoles en Bruselas.

El Partido Popular obtuvo mayoría absoluta en el envite gallego, la quinta consecutiva. Y en las filas socialistas y en Sumar consideran que el espaldarazo a los populares aumenta la importancia, la necesidad, de obtener un buen resultado en las dos convocatorias electorales próximas. Principalmente en las europeas, donde para la adjudicación de escaños

no opera la Ley d’Hont. Todos los votos de los ciudadanos cuentan lo mismo, por lo que se afrontarán como un plebiscito al Ejecutivo.

Citas importantes para PNV, Bildu, Podemos, ERC y Junts

Podemos —salvo sorpresa— acudirá a las elecciones vascas separado de Sumar, Equo e Izquierda Unida, tras un nuevo desencuentro. El enésimo desde el 23-J.

Además, EH Bildu y PNV se juegan su futuro, y los sondeos apuntan a una posible victoria de los abertzales. Esta situación podría influir a futuro en la postura de los nacionalistas vascos con el Gobierno. Hasta ahora, el acuerdo entre PNV y Moncloa ha sido máximo, pero un vuelco electoral y la pérdida de la lehendakaritza podría hacer que los primeros cambiaran de estrategia. Es también una ruta que manejan en Génova, por si consiguieran sumar sus votos para una moción de censura, como adelantó ECD.

Pero los comicios europeos suponen la madre de todas las batallas para el Gobierno. No solo porque supondrá un test a la Ley de Amnistía, sino por la importancia que tendrá para sus socios. ERC y Bildu ultiman un acuerdo para presentarse juntos, y Podemos estuvo cerca de sumarse a la candidatura que supondría un altavoz del independentismo en el Parlamento Europeo. Finalmente, será Diana Riba la cabeza de lista de los republicanos, mientras el partido morado apuesta por la exministra de Igualdad, Irene Montero. Es una cita especialmente simbólica para Podemos, porque fue en los comicios europeos de hace diez años cuando irrumpió en el panorama político.

Las elecciones comunitarias se celebrarán en mitad de la tramitación de la amnistía. Los populares recurrirán la norma ante instancias europeas si es necesario, y lleva meses tratando de alertar a Bruselas de la inconstitucionalidad de la medida. La importancia de estas elecciones para los socios parlamentarios del Ejecutivo, según consideran en Moncloa, ha tensado especialmente las conversaciones y ha llevado a máximos las peticiones de Podemos y Junts.

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz observa pasar a la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 20 de febrero de 2024, en Madrid.

“No podemos seguir así cuatro años”

Los partidos de Gobierno no se muestran en privado tan optimistas como al inicio de la legislatura. Las exigencias de Junts resultan más altas de lo esperado.

El Ejecutivo cedió en elaborar una Ley de Amnistía para dejar sin efecto todos los procesos judiciales relacionados con el procès separatista, pero en el debate de enmiendas, el partido de Puigdemont exigió incluir todos los delitos de terrorismo bajo el paraguas del ‘olvido’, una petición que los socialistas no aceptaron y que provocó el “no” de Junts que impidió la aprobación de la norma, solicitada por ellos mismos como condición para investir al presidente Pedro Sánchez.

Ahora, las posiciones están enrocadas. Los socialistas no quieren ampliar los delitos de terrorismo amparados por la ley, y Junts lo exige para votar a favor a la vez que amenaza con tumbar la legislatura: “La base [de la legislatura] era la ley de amnistía y que no quedase gente pendiente. Si esta base falla, al resto no hace falta ni que lleguemos", afirmó Jordi Turull, secretario general del partido.

Negociaciones “agotadoras”

En el Gobierno trabajan para cerrar un acuerdo lo antes posible, pero no quieren llevar al pleno una amnistía sin pacto previo, como ocurrió la última vez. El Ejecutivo no concibe que la norma no salga adelante, porque dinamitaría la legislatura, pero, aun entrando en vigor, Sánchez no quiere una legislatura repleta de ‘foto finish’, acuerdos de última hora o decretos que salen adelante por sorpresa. El límite que se marcan en Moncloa es que la legislatura avance como lo hizo la anterior, con una aritmética difícil, pero en la que consiguió legislar más que todos los Gobiernos anteriores.

El actual Gobierno solo ha llevado al Congreso tres medidas: un triángulo de decretos leyes que prorrogaban las medidas anticrisis aprobadas en 2022, incrementaban la pensiones en torno al IPC, y aumentaban el subsidio por desempleo. La coalición no supo si habían salido adelante hasta ver el panel de la votación: Junts se mantuvo en el “no”, aunque durante el sufragio sus siete diputados decidieron no votar. Sin embargo, tras los constantes encontronazos de Podemos con Sumar, los morados no apoyaron el tercero de los paquetes, impulsado por el Ministerio de Trabajo dirigido por Yolanda Díaz, y sepultaron la medida confirmando las amenazas de su líder, Ione Belarra, a Sánchez: “Si quiere los votos de Podemos, tendrá que negociar con Podemos”.

“Esto es agotador”, señalaban desde los grupos parlamentarios de PSOE y Sumar durante la última y única votación de medidas impulsadas por el Gobierno en lo que va de legislatura. Desde entonces —10 de enero—, el Ejecutivo no ha llevado al pleno ninguna iniciativa aprobada en Consejo de Ministros.