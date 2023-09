Sánchez preparó dos discursos pero no habló para evitar un monográfico sobre la amnistía

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo.

Enésimo golpe de efecto de Pedro Sánchez. El líder del PSOE evitó confrontar con Alberto Núñez Feijóo, candidato a la investidura, y delegó la réplica en Óscar Puente, exalcalde de Valladolid, para evitar un “monográfico” sobre la amnistía. Lo decidió tras ver a un líder del PP que había salido al ataque desde el primer minuto de su intervención.

De hecho, el diputado raso Puente basó su discurso en intentar tirar por tierra el hecho de que ser la lista más votada otorgue al candidato del PP el derecho a ocupar La Moncloa y a hilvanar una intervención muy a la interna del partido.

En el equipo del presidente en funciones llevaban días jugando al despiste. No aclaraban si iba a ser el líder del PSOE quien debatiera contra Feijóo, como sí lo hizo Mariano Rajoy contra el propio Sánchez en la investidura fallida que el ahora presidente en funciones protagonizó en 2016 y en la que su pacto con Ciudadanos no fue suficiente.

Así, nada más reanudarse la sesión este martes después de comer, Óscar Puente subió a la tribuna, para, según el PSOE, “poner frente al espejo todas las contradicciones del líder del PP”.

Preparados dos discursos

Según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes con acceso a La Moncloa, el equipo de Pedro Sánchez se mantuvo a la expectativa ante el debate que se iba desarrollando en el hemiciclo del Congreso de los Diputados. Revelan que la estrategia se fue modulando en función del discurso que iba hilando Alberto Núñez Feijóo.

“Todo estaba previsto”, reconocen en el entorno del líder del PSOE, aunque se quisiera dejar cierto margen para la sorpresa. Más bien la intención era no adelantar los movimientos al adversario.

El texto se cerró media hora antes

Las fuentes consultadas por ECD explican que la decisión fue que la escenificación se adaptaría al contenido del discurso de Feijóo.

Así, Moncloa tenía redactadas dos réplicas al candidato del PP y el texto definitivo se cerró media hora antes de la intervención de Óscar Puente en una comida en el despacho de Sánchez en el Congreso.

Comida en el despacho

Un almuerzo en el que participaron el jefe del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, Óscar López; el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños; la de Hacienda y número dos del PSOE, María Jesús Montero; y el secretario de Organización del partido, Santos Cerdán, según fuentes conocedoras del encuentro, a las que ha tenido acceso ECD.

En el círculo de máxima confianza de Sánchez concluyeron rápidamente que Feijóo no había guardado siquiera las apariencias de que estaba presentando ante el Congreso su candidatura a la presidencia del Gobierno.

En los primeros cinco minutos de su discurso, el candidato del PP se lanzó a degüello contra la amnistía. “Sin más preámbulos”, dijo nada más arrancar su intervención en la tribuna del Congreso, solo después de los saludos a las autoridades. “La amnistía o ‘cualquier fórmula equivalente o análoga’ es un instrumento adecuado para superar el conflicto catalán (...) Con esto bastaría, ¿no? Pues no. No voy a defender eso. Tengo principios, límites y palabra. Y sobre todo tengo un deber que no voy a eludir”, proclamó ante el hemiciclo, abarrotado por diputados, senadores y barones populares, a los que Génova llamó a rebato para arropar al aspirante.

Pero el líder del PP, a juicio de Moncloa, no quería empezar a hablar de su proyecto, sino que se dedicó a desmontar el posible proyecto del adversario, Pedro Sánchez, convirtiendo toda la primera parte de su intervención en un “alegato contra la amnistía”.

“Monográfico” sobre la amnistía

Consciente de que no tiene los votos para ser investido, según el relato del equipo de Sánchez, Feijóo renunció a defender de inicio la “ficción” de su candidatura a la Presidencia del Gobierno, abocada al fracaso desde que recibió el encargo del Rey.

Y se lanzó al ataque contra Pedro Sánchez y la posibilidad de amnistiar a los involucrados en el desafío independentista de 2017. Un cara a cara que Sánchez quiso evitar a toda costa, y fue el motivo principal que le llevó a no replicar a Alberto Núñez Feijóo para evitar un “monográfico” sobre la amnistía.

Según las fuentes socialistas consultadas por ECD, Moncloa tenía decidido que el presidente en funciones solo saldría a responder al candidato del PP si se centraba en explicar su proyecto de país.

No intervendrá hasta su investidura

En Presidencia han decidido ahora ceder todo el protagonismo a Núñez Feijóo, conscientes de que la investidura fallida será un nuevo elemento de desgaste para el líder del PP, hasta que Pedro Sánchez tome la iniciativa.

No obstante, en toda esta escenificación hay una salvaguarda. El Gobierno puede intervenir en cualquier momento del debate. Tiene atribuida esa facultad en virtud del artículo 70.5 del Reglamento del Congreso. Por ello, el hecho de que haya intervenido Óscar Puente en un primer momento no anticipa que Sánchez no pueda hacerlo todavía.

El debate se alargará hasta el viernes y Pedro Sánchez podría intervenir, en su condición de miembro del Gobierno, cuando quisiera. Pero el secretario general del PSOE no tiene previsto hacerlo en ningún momento, según confirman a ECD fuentes de su entorno, y se guarda para el momento en el que el rey le designe candidato a la investidura.