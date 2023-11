Sánchez rechaza pedir perdón por haber apoyado el 155 en Cataluña

La ministra de Hacienda y Función Pública en funciones, María Jesús Montero y el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez reciben a la portavoz de Coalición Canaria, Cristina Valido.

Hace poco más de un año, Pedro Sánchez trató de ponerse al mismo nivel de la derecha, cuando recordó con orgullo cómo fue artífice de la aplicación del artículo 155 en Cataluña después del referéndum independentista del 1 de octubre de 2017.

Para Sánchez, dar su apoyo al PP en aquel momento fue una muestra “de amar a España”, según sus propias palabras. “En el 2017, en España hubo un intento de romper la soberanía nacional y de la integridad territorial, con una mayoría independentista en el Parlament de Catalunya que votó por una declaración unilateral de independencia”, afirmó.

Y después añadió, con rotundidad: “¿Y qué hice yo como líder de la oposición? Yo me puse del lado del Gobierno de España, y aprobamos el artículo 155 para defender la soberanía nacional y la integridad territorial de este país”.

Sánchez rechaza pedir perdón

Ahora, según ha podido saber Confidencial Digital, por fuentes conocedoras de las negociaciones, Pedro Sánchez se ha negado a que el acuerdo del PSOE con Junts, lo mismo que el preámbulo de la ley de amnistía -cuyo contenido se prevé que se conozca este lunes-, incluyan deslegitimar el respaldo que él prestó a Mariano Rajoy para intervenir la Generalitat tras el 1-O.

Así, se han omitido en el texto referencias al 155 como que los socialistas admiten la posibilidad de que esa medida pudo ser un “sometimiento de la Administración catalana a la autoridad del Estado”, “una intervención del autogobierno catalán”, o un “mecanismo coercitivo”.

La exigencia de Puigdemont

Las mismas fuentes aseguran que Carles Puigdemont advirtió, durante las negociaciones en Bruselas, que no se podrá “pasar página” de los hechos acontecidos en Cataluña en otoño del 2017 hasta que el Estado “pida perdón” por la aplicación del 155 y la “represión” que conllevó, y que perjudicó “a todos los catalanes”.

“No se puede pasar página inocentemente sin asumir responsabilidades (...) Ya se hizo con error con el régimen del 78. Se pidió lo mismo: pasemos página, no hace falta que investiguemos los crímenes del franquismo, no hace falta que restituyamos los derechos que se pisaron de tantas familias”, insistió el ex president.

No pasó por alto tampoco que Sánchez “estuvo en la cocina del 155” cuando se encontraba en la oposición, y cuestionó si el desenlace habría sido diferente si en el Gobierno hubieran estado los socialistas en lugar de Mariano Rajoy.

Un “relato de hechos” del 155

Al final, las referencias a la aplicación del artículo 155 en Cataluña, tanto en el acuerdo PSOE-Junts, como en el preámbulo de la ley de amnistía, se han limitado a un “relato de hecho”, según admiten a ECD ambas partes.

Se dice textualmente que “las instituciones catalanas promovieron, primero, una consulta popular el 9 de noviembre de 2014 y, después, un referéndum de independencia el 1 de octubre de 2017 -ambos suspendidos y posteriormente anulados por el TC- con una participación masiva en favor de la independencia de Catalunya.

“El intento del Gobierno de impedir el referéndum dio lugar a unas imágenes que nos impactaron a todos dentro y fuera de nuestras fronteras. Todo ello llevó a la aprobación del artículo 155 de la CE, mediante la cual se decretó la disolución del Parlament, la destitución del Gobierno catalán y la convocatoria anticipada de elecciones, que volvieron a dar mayoría absoluta a los partidos independentistas.

“Y a raíz de lo acontecido se iniciaron múltiples causas judiciales, muchas de ellas aún sin resolver, que afectan a un gran número de personas”.

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene en un acto de la campaña 'El Gobierno de la Gente', en el Palacio de Congresos, a 15 de septiembre de 2022, en Toledo, Castilla-La Mancha.

Sánchez apoyó el 155

Hay que recordar que Pedro Sánchez, como líder de la oposición, brindó entonces al Gobierno de Mariano Rajoy el apoyo de los socialistas para la aplicación del artículo 155 de la Constitución que permite la intervención de una autonomía, con el requisito de que se convocasen elecciones tan pronto como fuera posible y se minimizase el impacto de la intervención del Ejecutivo en la Generalitat catalana. Una postura, la de mínima intervención, que también defendía el Gobierno del PP.

Quince días después, el Senado aprobó por 214 votos a favor (PP, Foro Asturias, Unión del Pueblo Navarro, PSOE, Cs y CC), 47 en contra (UP, ERC, PNV y PDECat) y una abstención, la aplicación del artículo 155, lo que llevó al cese del presidente de la Generalitat, la intervención de organismos y servicios de la comunidad autónoma, y la convocatoria de elecciones anticipadas.

Lo reivindicó ya en el Gobierno

A finales del año pasado, Sánchez defendió la necesidad de sustituir el delito de sedición por el de desórdenes públicos agravados, con el fin -dijo- de homologar el Código Penal español al de otras de democracias y en aras de la “convivencia”.

Y destacó también que, de producirse situaciones como las vividas en Cataluña en 2017, son aplicables también otros instrumentos, como el artículo 155 de la Constitución.

En su opinión, uno de los principales errores del PP fue “dejar en manos de la Justicia la respuesta a esta crisis constitucional”, y concluyó que la “principal lección” era que se tenía que haber activado antes el artículo 155 y “haber intervenido una situación que claramente había descarrilado con las leyes de desconexión aprobadas en el Parlament”.

Han mostrado el desacuerdo

Al margen del 155, PSOE y Junts sí han aceptado incluir en el acuerdo aspectos en los que muestran su desacuerdo.

Por un lado, el partido de Puigdemont considera legítimo el resultado y el mandato del referéndum del 1 de octubre, así como la declaración de independencia del 27 de octubre de 2017. Por el otro, el PSOE niega toda legalidad y validez al referéndum y a la declaración, y mantiene su rechazo a cualquier actuación unilateral.

En cuanto al ámbito del reconocimiento nacional, Junts propone en el acuerdo con el PSOE “la celebración de un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Catalunya amparado en el artículo 92 de la Constitución”.

En cambio, el PSOE defiende “el amplio desarrollo, a través de los mecanismos jurídicos oportunos, del Estatut de 2006, así como el pleno despliegue y el respeto a las instituciones del autogobierno y a la singularidad institucional, cultural y lingüística de Catalunya”.