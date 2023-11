Debate en sindicatos de Policía sobre si manifestarse o no contra la amnistía

Carles Puigdemont acompañado de los principales dirigentes de Junts per Catalunya.

Los sindicatos mayoritarios de la Policía —JUPOL y SUP— no han decidido si manifestarse contra la ley de amnistía impulsada por hasta siete grupos parlamentarios. Desde la dirección de ambas asociaciones decidieron esperar a conocer la letra pequeña del texto legal, que se hizo público este lunes. Desde ambas organizaciones se han postulado en contra de la norma y, tras conocer la letra pequeña, han "confirmado sus temores": "La mayoría de los agentes imputados por los hechos del 1 de octubre de 2017 quedaría fuera de la citada Ley", critican desde JUPOL

Ambas organizaciones decidirán si movilizarse o no en las próximas horas, conscientes del impacto que tendría una gran marcha en Madrid. Hasta ahora, sí se han sumado a protestas en Barcelona. Este mismo domingo se unieron a una concentración en contra de esta ley que pondrá punto y final a todas las causas judiciales por el procès: desde 2012 hasta la actualidad.

Amenaza de manifestación

Desde el momento en el que se conoció que el Partido Socialista aceptaba la ley de amnistía que le exigía Junts per Cataluña para apoyar a Pedro Sánchez, en su investidura como presidente del Gobierno, los sindicatos comenzaron a estudiar la posibilidad de manifestarse. Tal y como adelantó este digital, las asociaciones mayoritarios de la policía se pronunciaron radicalmente en contra de una norma que supone el olvido de todas las causas judiciales abiertas a los líderes independentistas catalanes por el referéndum ilegal del 1-O.

Incluso estas asociaciones sindicales se manifestaron en contra del texto presentado por Sumar el mes pasado. Una propuesta que incluía a los policías nacionales pendientes de juicio por las cargas en los colegios electorales durante el referéndum ilegal. “ No queremos que amnistíen a compañeros que no son culpables de nada. Nosotros confiamos en la justicia y sabemos que serán absueltos porque no cometieron ningún delito”.

Esperar a la letra pequeña

Sin embargo, a pesar del rechazo a esta ley que aún no había sido anunciada por el PSOE, los sindicatos decidieron mantener la calma y esperar al texto definitivo. El pasado jueves Carles Puigdemont y Santos Cerdán, número tres del partido, escenificaron un acuerdo para la investidura de Sánchez y explicaron las principales características de la ley de amnistía. Una norma cuyo texto no se ha conocido hasta este lunes, dos días antes de la moción de confianza de Sánchez. La intención con esta espera era constatar si, al igual que en el texto de Sumar, quedaban fuera de esta amnistía los policías acusados por “ensañamiento”.

Durante el 1 de octubre de 2017, algunos policías fueron acusados de ejercer demasiada fuerza sobre los civiles que protegían las urnas en los colegios electorales. Al ser un referéndum ilegal, los agentes recibieron la orden de sacar a todas las personas y llevarse dichas urnas. Sin embargo, hubo decenas de policías, acusados y en causados por ejercer el uso de la fuerza de forma “desmedida”, según afirmaron los líderes independentistas.

Rechazo al texto

La norma acordada entre el PSOE y Junts, confirma los “temores” de Jupol y SUP. La amnistía incluye a los policías en causados por el 1 de octubre, excepto si sus actuaciones causaron daños físicos a los ciudadanos.

Se confirma: no todos los policías están incluidos

La norma, publicada por los medios de comunicación este lunes y, posteriormente registrada en el Congreso de los Diputados, deja fuera dos supuestos:

“Los actos dolosos contra las personas que hubieran producido un resultado de muerte, aborto o lesiones al feto, la pérdida o la inutilidad de un órgano o miembro, la pérdida o inutilidad de un sentido, la impotencia, la esterilidad o una grave deformidad”. El segundo apartado hace referencia a delitos más graves, y deja fuera de este “olvido” a todos aquellos policías que hayan llevado a cabo actos tipificados como torturas o tratos inhumanos o degradantes. Éstas conductas están tipificadas en el artículo tres del convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Un reglamento reflejado en la propia ley de amnistía.

En opinión de Jupol, estas dos exclusiones del texto que ha presentado el PSOE dejan fuera a la “mayoría” de los policías encausados por sus actuaciones en 2017.

Decisión, inminente

Una vez está confirmado el texto concreto y la letra pequeña de esta ley, fuentes de ambos sindicatos policiales, aseguran a Confidencial Digital, que sus respectivas directivas tomarán una decisión en los próximos días.

Durante este lunes ha habido reuniones en ambos sindicatos para evaluar si convocar una manifestación que reuniese a todas las organizaciones policiales. Sin embargo, aún no se han decantado, pero la indignación y el enfado dentro de los colectivos policiales ha ido en aumento tras conocerse el detalle de la ley de amnistía. Por lo que todo apunta a que se decantarán por movilizarse.

Ya lo hicieron con otras normas del Gobierno que consideraron injustas, como la reforma de la llamada ‘ley mordaza’ o ley de seguridad ciudadana. Una norma aprobada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, que finalmente se mantuvo intacta la pasada legislatura, pese a los anuncios de derogarla por parte de los partidos progresistas.