Tensión interna en el PP por la elección del nuevo líder en Cataluña

De izquierda a derecha. El coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo; el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, presiden la reunión de la Junta Directiva Nacional del partido.

"Si no hemos conseguido la mayoría necesaria para gobernar es porque no tenemos un PP fuerte en País Vasco y Cataluña", afirmó el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, hace diez días. Unas declaraciones que llegan semanas después de que el actual líder del partido en la región catalana, Alejandro Fernández, fuese el único presidente autonómico crítico con que Génova se abriera a negociar un acuerdo de investidura con Junts per Catalunya: "Junts sí es mi RIVAL, un partido cuya tesis esencial es que España es una dictadura dirigida por un Rey fascista, con el que se niegan a "hablar". Que alguien me diga de qué hay que "hablar" con ellos...", afirmó.

Génova ya piensa en reactivar al electorado en la autonomía y busca un nuevo líder que recupere el poder político que antaño tuvieron en el territorio catalán, pero el Partido Popular está demorando la convocatoria del congreso regional del que saldrá elegido el nuevo presidente autonómico del PP tras las tensiones entre ambas direcciones. Un congreso que podría resultar especialmente espinoso tras el cruce de recados entre la dirección nacional del partido y la cúpula regional. Fuentes del partido consultadas por Confidencial Digital aseguran que no se convocará si hay repetición electoral y habrá que esperar a que haya Gobierno. Génova no abrirá este melón mientras haya posibilidad de gobernar.

La responsabilidad de convocar este evento recae en la Junta Directiva Autonómica con autorización y beneplácito previo de la dirección nacional. En el PP catalán no han recibido novedades y desconocen cuándo se convocará, pero ven "imposible" que se celebre antes de esta Navidad y ya miran a 2024.

Adelante País Vasco y Asturias, frenazo a Cataluña

Mientras el PP está demorando la convocatoria del congreso regional en Cataluña, sí ha dado luz verde a dicho acto en el País Vasco (donde también busca revitalizar al partido) y Asturias. Incluso ya hay fecha para ambos: el 4 y el 18 de noviembre respectivamente. Carlos Iturgáiz, actual presidente de los populares en Euskadi, anunció cuándo sería el congreso que le relevará del cargo. Feijóo ya apostó por un nombre destacado del PP vasco al nombrar como portavoz de campaña y vicesecretario de Cultura a Borja Sémper, que había abandonado la formación en enero de 2020 tras el acercamiento del partido a Vox cuando Pablo Casado era el máximo responsable.

El presidente del PP de Cataluña, Alejandro Fernández (d), y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo (i), saludan en la inauguración de la ronda de convenciones sectoriales del PP en la Biblioteca Francesca Bonnemaison, a 21 de octubre de 2022, en Barcelona.

No se convocará hasta que haya Gobierno en España

Sin embargo, el congreso en Cataluña es un melón por abrir y tiene aristas que podrían hacer mucho ruido: un escenario que los populares quieren evitar cuando aún no hay Gobierno formado y cabe la posibilidad de acudir que haya repetición electoral el próximo 14 de enero. Por ello, fuentes del partido aseguran a ECD que no se convocará el congreso hasta que se despeje el horizonte a nivel nacional: si los españoles son convocados, de nuevo, a las urnas, el partido no convocará la asamblea regional; y si el actual presidente en funciones, Pedro Sánchez, logra ser investido, tampoco habrá fecha hasta que haya Gobierno. De modo que el congreso se aplazará hasta 2024.

Alejandro Fernández podría presentarse

En cualquier situación, los populares esperarán a que las aguas se calmen para enfrentar un congreso que puede ser convulso. El actual líder del PP en Cataluña no ha renunciado públicamente a presentarse como candidato, aunque Génova tenga en mente un nuevo hombre fuerte en la región que no sea Fernández.

En ese caso, el congreso se convertiría en unas primarias regionales entre el candidato de Génova y el resto de miembros del partido que se presenten. Feijóo ya ha buscado evitarlas anteriormente cuando rechazó entrar en la terna de candidatos a suceder a Mariano Rajoy y que consiguió esquivar como sucesor de Casado.

Un congreso con varios candidatos supondría escenificar un enfrentamiento interno en un territorio especialmente delicado para el PP y fundamental, según Feijóo, para que los populares reconquisten La Moncloa; lo que explica la demora del partido en querer abordar este tema con una posible repetición electoral a la vista.

Además, como adelantó ECD, el alcalde de Badalona que obtuvo mayoría absoluta en las elecciones municipales del pasado 28 de mayo, Xavier García Albiol, no contempla presentarse como candidato mientras siga al frente del consistorio.

Tres diputados

El Partido Popular sacó 18 escaños en las elecciones catalanas de 2010. Dos años después, el partido aumentó hasta los 19 parlamentarios regionales. A partir de entonces, la formación conservadora ha caído en cada convocatoria electoral hasta que se quedó con tres diputados en los comicios de 2021. Una caída provocada también por el auge de alternativas como Ciudadanos, que se situó como primera fuerza en 2017, y Vox, que sacó once escaños en las últimas elecciones: casi cuatro veces más que el PP.

Unos malos resultados que han llegado a medida avanzaba el procès separatista en la región, cuyo culmen fue el referéndum celebrado el 1 de octubre de 2017 y la declaración de independencia del entonces president de la Generalitat, Carles Puigdemont, durante el Gobierno de Rajoy. Una deriva que refleja cómo otras formaciones de derechas han capitalizado mejor la oposición al independentismo dentro de Cataluña. El próximo congreso será crucial para que el PP recupere el monopolio de la derecha 'constitucionalista' y vuelva a erigirse como primera fuerza de la derecha no nacionalista.