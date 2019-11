Ultimátum de ERC a Pedro Sánchez: negociación Gobierno-Govern

La consulta a las bases de ERC dejó claro el mensaje que el partido quería mandar al PSOE: solo habrá investidura si existe una “negociación de verdad”. Esa condición, no obstante, no pasa por la propuesta planteada por los socialistas: la creación de una mesa de partidos para abordar la situación en Cataluña.

Según explican al Confidencial Digital altos cargos de Esquerra pertenecientes al Govern, el partido ya ha transmitido al entorno más cercano a Pedro Sánchez que la solución planteada por el PSOE “no es suficiente” para garantizar el apoyo de los republicanos a la investidura.

De hecho, el mensaje trasladado a Moncloa y Ferraz es contundente: “Ellos ya saben que eso no nos vale. Ya se puso en marcha en su día a nivel parlamentario y no valió para nada. Lo que nosotros queremos es una negociación entre iguales”.

Negociación Gobierno-Govern

En concreto, la exigencia que ya ha trasladado Esquerra Republicana es la creación de una “mesa de Gobiernos”, y no de partidos, para acabar con el “problema político” existente en Cataluña tras el referéndum ilegal del 1 de octubre.

La única negociación posible, afirman desde ERC, es “entre el Gobierno y el Govern”, ya que “solo desde el poder ejecutivo se puede encontrar una solución” que no van a aportar ni el poder legislativo ni el judicial.

La hoja de ruta, por tanto, está ya perfectamente marcada. Primero, Esquerra protagonizará una negociación con el PSOE únicamente para la investidura. Y, si Sánchez acepta la interlocución directa entre su gabinete y la Generalitat cuando haya gobierno, se pondrá en marcha la “segunda fase” de las conversaciones con Madrid.

Pere Aragonés, el “gran triunfador”

Para estas primeras conversaciones con los socialistas, ERC ha designado como interlocutores a Gabriel Rufián, portavoz del partido en el Congreso; Marta Villalta, portavoz y secretaria general adjunta de ERC; y Josep María Jové, actual presidente del Consejo Nacional del partido, ex número dos de Junqueras en la consejería de Economía, e imputado por el 1-O.

No obstante, el que dirige toda esta “operación diálogo” desde la sombra, y se pondrá al frente de las conversaciones con Moncloa si la investidura sale adelante, es Pere Aragonés.

El vicepresidente de la Generalitat, que cuenta con el aval de Oriol Junqueras en esta estrategia, ha decidido marcar distancias de forma definitiva con JxCAT y Quim Torra y apostar de forma clara por un diálogo con Madrid.

En ese sentido, los dirigentes de Esquerra consultados afirman que “mientras Torra y su partido vuelven a apostar por un choque de trenes como el de 2017, nosotros proponemos dar una solución pactada al actual conflicto”.

De esta forma, si finalmente hay investidura y se pone en marcha la negociación Gobierno-Govern, “todo lo que se pacte a partir de entonces llevará al sello de Esquerra”. Y Pere Aragonés quedará como “el gran triunfador” de esas gestiones.

Una estrategia en clave electoral

Desde ERC reconocen a este diario que el partido ve imprescindible poner tierra de por medio con Torra, que “no propone nada” y, además, puede ser inhabilitado de forma definitiva por el Tribunal Supremo.

El mensaje de Esquerra, en los próximos meses, es que la solución “no pasa por Torra ni por JxCAT”. Algo que quedará demostrado, aseguran, si se pone en marcha la mesa de diálogo entre gobiernos.

De lograr ese objetivo, ERC habrá encontrado ya su bandera electoral de cara a unos comicios que, tras la condena a Torra, ya nadie descarta: “Auto-inculparse solo nos puede llevar a una nueva intervención de la autonomía. Nosotros proponemos soluciones que aplicaremos en cuanto haya elecciones y las ganemos”.

Por último, las mismas fuentes aseguran que solo esa negociación entre gobiernos es clave para la investidura, y no un hipotético apoyo de PSC y En Comú a Esquerra después de las elecciones catalanas: “Si no logramos negociar con el Estado, no tiene sentido que hablemos de futuros pactos con socialistas y Podemos”.