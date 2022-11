Vox rechaza secundar a “los enemigos de la nación” para atacar a la Guardia Civil por su actuación en Melilla

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha subrayado este martes que su formación no va a permitir que "los enemigos de la nación" --entre los que ha señalado a Podemos, ERC y Bildu-- ataquen a la Guardia Civil por su actuación en la valla de Melilla.

En rueda de prensa en el Congreso, Espinosa de los Monteros ha explicado que Vox declinó participar en el viaje de la Comisión de Interior a Melilla porque tiene "poco que ver" con el resto de partidos que lo han promovido para analizar las muertes acaecidas durante el salto masivo a la valla el pasado mes de junio.

Según ha recordado, el vicepresidente y diputado de Vox Javier Ortega Smith estuvo en la ciudad autónoma el domingo y otros dirigentes del partido visitan la frontera "con regularidad", pero se niegan a participar en una comisión que "instrumentalice" a la Guardia Civil.

Hay muchos motivos para echar a Marlaska, pero así no

De hecho, Vox ya ha adelantado que no apoyará la creación de una comisión de investigación para analizar lo sucedido en la frontera con Marruecos. "No vamos a colaborar en eso, no vamos a atacar a la Guardia Civil que merece mucho más respeto, apoyo y medios materiales y humanos para defender la frontera", ha reivindicado.

En este sentido, ha recordado que Vox lleva años pidiendo la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, lo hace "constantemente" y lo seguirá haciendo porque entiende que hay "muchos motivos", pero no usará a las fuerzas de seguridad para atacar al ministro.