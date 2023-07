Yolanda Díaz llegó tarde a la accidentada fiesta de Sumar

Tras las elecciones del 23J, Sumar se ha colocado como cuarta fuerza política con 31 escaños, lo que significa que con la abstención de Junts per Catalunya se podría repetir el gobierno de coalición progresista.

A pesar de haber quedado por detrás de Vox, el ambiente en la Fundación Diario de Madrid era de victoria. La líder de Sumar se hizo esperar. Se había comunicado a los periodistas que Yolanda Díaz llegaría a las 21:00, sin embargo, hasta las 23:00 no llegó y lo hizo acompañada de su hija y de Ernest Urtasun, portavoz del partido.

Ambiente de victoria y gritos de "presidenta"

Desde que comenzó el escrutinio, la atmósfera vivida en la sede de Sumar era de fiesta absoluta. En las tres planta, entre las que se repartían los militantes y afiliados, no se dejaban de escuchar gritos de celebración. Cuando se han encendido las pantallas por primera vez en la sede se escuchó un atronador grito, ya que muchos simpatizantes vieron por primera vez que la izquierda tenía posibilidades de gobernar.

Durante la comparecencia de una afónica Díaz, no pararon los gritos de "presidenta" y Rita Maestre estaba tan emocionada que aplaudía antes de tiempo. Muchos de los presentes siguiendo a Iñigo Errejón alzaron las manos con el signo de la victoria, a pesar de haber sido la cuarta fuerza política. Tras el discurso, los simpatizantes se fundieron en abrazos repitiendo lemas como "que no nos lo quitan". Los líderes salieron a darse un baño de masas y sus partidarios corearon el nombre de Yolanda Díaz y dirigieron cánticos hacia el PP: "dónde está no se ve, la marea del PP".

Una jornada accidentada

Cuando Yolanda Díaz llegó a la sede, el caos y los nervios se apoderaron de los periodistas que comenzaron a correr hacia la entrada del edificio. La peor parte de la noche la protagonizó un técnico de cámara que cayó desde la plataforma destinada a los equipos gráficos con tan mala suerte que apoyó el pie en la cubierta de las cables y se torció el tobillo.

Al poco tiempo del accidente, un equipo médico llegó al lugar y se lo llevaron en una silla de ruedas. La labor de este técnico quedó a manos de su ayudante que parecía algo nervioso.

Catering sostenible con opción para celíacos

La empresa encargada del catering MICE, conocida por ofrecer opciones sostenibles con el medio ambiente, que ha sido una de las señas de identidad de la campaña electoral de Sumar. Sobre las 21:00 se ha invitado a los periodistas a que a acudieran a cenar. Tras formar una cola repleta de empujones, en poco más de un cuarto de hora desapareció la comida.

La primera tanda de comida ofrecía gazpacho de aguacate, ensalada de quinoa, embutido, bocaditos de pollo tikka masala y la segunda, guiso de sepia, empanada, gofre con salmón, carne con brócoli y patatas. Llama la atención que había una opción para celíacos que contaba con cuatro platos: gazpacho de aguacate, embutido, guiso de sepia y ensalada de quinoa. También había una opción escueta para vegetarianos y veganos que contaba con dos platos.

También había postres, sin embargo, la variedad era escasa y pocos de los presentes pudieron disfrutar de ellos ya que los sacaron tarde.

Cuatro tipos de asistentes y tres plantas alquiladas

Desde Sumar, la noche electoral se siguió desde el Laboratorio de Periodismo, situado en la madrileña Calle Larra número 14. Como curiosidad, es el único de los partidos políticos que no tiene sede propia ya que el espacio Larra se alquila por plantas. Sumar adquirió tres plantas que se distribuyeron de la siguiente manera: periodistas en la planta 0, las caras visibles del partido en la planta 2 y afiliados e invitados en la planta -1. Los asistentes se dividían en cuatro rangos, que son prensa, invitados, organizadores y voluntarios.

El aire acondicionado fue un constante dolor de cabeza para la organización, ya que no había término medio: cuando se encendía hacía frío y la gente se quejaba y al apagarlo, el calor era asfixiante.

Otras cosas que no se vieron

El equipo de limpieza fue proporcionado por el local alquilado. El horario de limpieza de los baños terminó a las 22:00, esto llama la atención porque Yolanda Díaz no llegó hasta una hora después. Además, como ha podido saber Confidencial Digital, tenían orden de no limpiar la segunda planta, donde estaban los líderes del partido.

En cuanto al servicio de bebidas, las bebidas alcohólicas como la cerveza o el cava no estaban a la vista de los presentes. A pesar de esto, fue la bebida que más rápido se acabó.

Por último, la mesa de los fotógrafos daba problemas porque estaba coja y les impedía hacer bien su trabajo. La solución que propuso la organización fue calzarla con las acreditaciones que sobraban.