Yolanda Díaz se moviliza contra la abstención y pide a los inscritos de Sumar que no se queden en casa

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz (i), y la candidata a la Alcaldía de Rivas-Vaciamadrid por Izquierda Unida Rivas - Más Madrid - Verdes Equo, Aída Castillejo (d), durante un acto de campaña de Más Madrid.

Sumar no se presenta a las elecciones, pero no se borra de la campaña para las elecciones autonómicas y municipales. Aunque la formación liderada por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, espera a las elecciones generales, sí ha decidido movilizarse contra uno de los enemigos tradicionales de los partidos de izquierdas: la abstención.

En un correo enviado el pasado 8 de mayo, Díaz ha pedido a los inscritos en su plataforma que acudan a las urnas el próximo 28 de mayo para apoyar a fuerzas "progresistas" y evitar que los gobiernos regionales y municipales caigan en manos del Partido Popular y Vox.

Evitar la abstención

La plataforma de la vicepresidenta quiere activar a todo su electorado. Como adelantó Confidencial Digital, en la dirección del Partido Socialista han detectado que Sumar podría aglutinar y hacerse con todo el voto de izquierdas que ahora se iría a la abstención ante el desencanto con otras formaciones como Podemos o Izquierda Unida.

La correspondencia enviada por Sumar a sus inscritos, registrados en la página web de la incipiente formación política, asegura la presencia de la responsable de Trabajo en distintos actos de campaña: "Yolanda Díaz va a participar activamente en varios actos alrededor del país para que ningún voto del espacio progresista se quede en casa", reza el texto de la misiva.

El próximo 28-M nueve de las doce autonomías que abrirán sus colegios electorales están administradas por el PSOE con el apoyo de otras formaciones a su izquierda. Los sondeos muestran un escenario muy reñido en gran parte de los territorios, incluyendo algunas de las capitales como Madrid o Barcelona.

Por ello, la activación del voto puede jugar un papel decisivo en los comicios de finales de mes y que viene suponiendo una piedra en el camino de las formaciones progresistas, cuyos electorales caen con facilidad en la abstención.

La vicepresidenta y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante la marcha por el Día Internacional de los Trabajadores en el Círculo de Bellas Artes, a 1 de mayo de 2023, en Madrid.

Apoyar a las fuerzas "progresistas"

El correo enviado por la plataforma buscar la permanencia de todos los ejecutivos liderados por los socialistas. "Desde SUMAR vamos a ayudar en todos lugares posibles para garantizar que los gobiernos progresistas de nuestro país continúen", afirman desde el partido.

Díaz ha tenido que hacer equilibrismos ante su distanciamiento con Podemos y su afinidad con formaciones que compiten con los morados en las próximas elecciones. Como Más Madrid, liderado por Íñigo Errejón a raíz de su escisión de Podemos tras haber colaborado en su fundación junto a Pablo Iglesias. La vicepresidenta ya anunció que daría su voto a este partido a pesar pertenecer al grupo de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados.

Otro ejemplo es Compromís. Joan Baldoví, su candidato a presidir la Comunidad Valenciana, ya aseguró haber sentido bien tratado por algunas personas de Podemos. También es una formación afín a Sumar y que, previsiblemente, se integrará dentro de la candidatura de Yolanda Díaz a presidir el Gobierno de España.

Por ello, en la misiva, Sumar no hace distinciones entre a qué fuerza deben apoyar los ciudadanos, sino que les invita a seguir el ejemplo de la vicepresidenta, que "ayudará" y "participará activamente" para tratar de activar el voto de la abstención.

Prohibido pedir el voto

A pesar de la invitación de Díaz a participar en los comicios, no deja de ser, en parte, implícita. La ley electoral impide pedir expresamente el voto para cualquier candidato antes del inicio de la campaña. El texto incluso bordea la legalidad sin llegar a transgredirla, aparentemente. "Entre todos y todas vamos a construir un país mejor y el 28 de mayo es una gran oportunidad para empezar", afirma la plataforma.

Esta comenzó el pasado viernes 12 y la misiva fue enviada cuatro días antes, el martes. Aunque es una clara llamada a votar a formaciones progresistas y no quedarse en casa, no hace ninguna referencia explícita y evita apelar al voto de los lectores. Por eso no hace una referencia clara ni un llamamiento al sufragio, pues la norma lo impide tajantemente.

Sin embargo, el correo incluye una parte de la entrevista a la ministra en el programa Al Rojo Vivo del canal La Sexta. En el vídeo, publicado en la plataforma YouTube como oculto para que solo los inscritos puedan acceder a él, la vicepresidenta va un paso más allá: "Hago un llamamiento a las gentes progresistas (...) Que se tomen muy en serio las elecciones autonómicas y municipales (...) Que se movilicen", afirman la vicepresidenta.