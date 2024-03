La epidemia de adicción al sexo

María se dio cuenta de que el sexo estaba arruinando su vida justo cuando su segundo matrimonio se desintegró. A los 30 años, y empleada como administradora de recursos humanos en Phoenix, había engañado en repetidas ocasiones a sus dos maridos (a menudo con sus subordinados y compañeros de trabajo), registrando encuentros anónimos en baños de restaurantes de comida rápida, aventuras con hombres casados ​​y una -Las noches son demasiado numerosas para contarlas.

Pero María no pudo parar. Ni siquiera después de que la esposa de un hombre le apuntara con una escopeta a la cabeza mientras los atrapaba en flagrante delito. Valerie llamaba a líneas de chat de sexo telefónico y estudiaba pornografía en línea, masturbándose tan compulsivamente que no era raro que eligiera su vibrador antes que ir a trabajar. También anhelaba el exhibicionismo público, particularmente en los clubes de striptease, e incluso aceptó dinero a cambio de sexo, no por necesidad financiera sino por la emoción ilícita que le provocaban tales actos.

Para María, el sexo era una forma de automedicación: eliminar la ansiedad, la desesperación y el miedo paralizante a la intimidad emocional que la habían perseguido desde que la abandonaron cuando era niña. "Para calmar la soledad y el miedo a no ser deseada, buscaba el amor en los lugares equivocados", recuerda.

Después de una década de seguir así, María tocó fondo. Al enfrentarse a su segundo divorcio y al final de una aventura, se desanimó e intentó quitarse la vida con una sobredosis de medicamentos recetados. Al despertar en la UCI, finalmente comprendió en qué se había convertido: una adicta al sexo. "A causa de mis actos sexuales, perdí dos matrimonios y un trabajo. Terminé sin hogar y con cupones de alimentos", dice María, quien, como la mayoría de los adictos al sexo entrevistados para este artículo, se negó a dar su nombre real. "Estaba totalmente fuera de control".

La "adicción al sexo" sigue siendo una designación controvertida, a menudo descartada como un mito o como un chiste de programas de entrevistas gracias a lotarios de alto perfil como Dominique Strauss-Kahn y Tiger Woods. Pero el comportamiento sexual compulsivo, también llamado trastorno hipersexual, puede destruir sistemáticamente la vida de una persona de la misma manera que lo hacen las adicciones al alcohol o las drogas. Y está afectando a un número cada vez mayor de estadounidenses, dicen psiquiatras y expertos en adicciones. "Es una epidemia nacional", dice Steven Luff, coautor de Pure Eyes: A Man's Guide to Sexual Integrity y líder de los grupos de recuperación de adicciones sexuales X3LA en Hollywood.

Es difícil obtener cifras confiables sobre el número de adictos sexuales diagnosticados, pero la Sociedad para el Avance de la Salud Sexual, una organización de educación y tratamiento de la adicción al sexo, estima que entre el 3 y el 5 por ciento de la población estadounidense (o más del 9 por ciento) millones de personas—podrían cumplir los criterios de adicción. Hoy en día ejercen unos 1.500 terapeutas sexuales que tratan la conducta compulsiva, frente a menos de 100 hace una década, dicen varios investigadores y médicos, mientras que docenas de centros de rehabilitación anuncian ahora programas de tratamiento, frente a sólo cinco o seis en el mismo período.

La demografía también está cambiando. "Donde antes eran hombres de 40 a 50 años los que buscaban tratamiento, ahora hay más mujeres, adolescentes y personas mayores", dice Tami VerHelst, vicepresidenta del Instituto Internacional de Profesionales en Trauma y Adicciones. "Abuelos atrapados con pornografía en sus computadoras por nietos, y nietos sexteando a los 12 años".

De hecho, parte del crecimiento ha sido impulsado por la revolución digital, que ha acelerado el metabolismo carnal de Estados Unidos. Mientras que las generaciones anteriores tuvieron que correr el riesgo de pasar vergüenza pública en librerías sucias y salas de cine para adultos, la Web ha hecho que la pornografía sea accesible, gratuita y anónima. Se estima que 40 millones de personas al día en Estados Unidos acceden a unos 4,2 millones de sitios web pornográficos, según Internet Filter Software Review. Y aunque ver pornografía no es lo mismo que buscar sexo real en vivo, los expertos dicen que lo primero puede ser una especie de droga de entrada a lo segundo.

"No todos los que miran una imagen de desnudos se convertirán en adictos al sexo, pero la exposición constante provocará que las personas sean susceptibles", dice el Dr. David Sack, director ejecutivo de los Centros de Tratamiento Promises de Los Ángeles.

Las nuevas herramientas de alta tecnología también hacen que sea más fácil conocer a extraños para tener un encuentro rápido. Las aplicaciones para teléfonos inteligentes como Grindr utilizan la tecnología GPS para facilitar encuentros gay instantáneos y sin compromisos en 192 países. El sitio web AshleyMadison.com promete "asuntos garantizados" al conectar a personas que buscan sexo fuera de sus matrimonios; el sitio dice que tiene 12,2 millones de miembros.

Este año la epidemia se ha extendido al cine y la televisión. En noviembre, la cadena de televisión Logo empezó a emitir Bad Sex, un reality que sigue a un grupo de hombres y mujeres con graves problemas sexuales, sobre todo adicción. Y el 2 de diciembre llega a los cines el aclamado drama psicosexual Shame. La película sigue a Brandon (interpretado por el actor irlandés Michael Fassbender en una actuación que definió su carrera), un neoyorquino con una libido del tamaño del Empire State Building. Su vida se convierte en una confusión de encuentros carnales, poniendo en peligro tanto su trabajo como su autoestima. En quizás la escena de sexo menos sexy en la historia del cine, Brandon parece perder toda su humanidad durante un frenético ménage à trois con dos prostitutas. "Es un cuarteto con el público", dice el director y coguionista Steve McQueen. "Lo que estábamos haciendo era realmente peligroso. No sólo en términos de que a la gente le gustara la película, sino psicológicamente".

Por poderosa y mareante que pueda ser la odisea de Shame hacia la degradación frontal, la película sólo comienza a aprovechar las oscuras realidades relacionadas con la adicción al sexo. Tómelo de Tony, un hombre de 36 años del próspero Westside de Los Ángeles, cuya vida se vio sumida en el caos debido a un comportamiento sexual compulsivo. "Me quedé paralizado", dice. "Entraba en estados de trance, perdía la noción de lo que estaba haciendo social, profesional y espiritualmente. No podía parar".

Estaba avergonzado de sus incansables esfuerzos por encontrar mujeres. "Me encontraba con chicas en la cancha de baloncesto, en el club, y paraba mi auto para encontrarme con ellas en la calle", recuerda Tony. Fue necesario unirse al programa de 12 pasos de Adictos al Sexo y el Amor Anónimos para darse cuenta de que no estaba solo.

También aprendió que su fijación por el sexo era una forma de evitar sus inseguridades y abordar los problemas emocionales que lo llevaron primero a su comportamiento adictivo. "La adicción te llevará a un lugar donde caminas por las calles de noche, muy nervioso, pensando: 'Tal vez veré si hay alguien ahí fuera'", dice. "Es como buscar una presa, más o menos. Estás totalmente entusiasmado, lleno de adrenalina. Centrado al cien por cien en este único propósito. Pero mi autoestima quedó destrozada".

La mayoría de los programas de tratamiento siguen el modelo de Alcohólicos Anónimos , pero en lugar de impulsar la abstinencia brusca, abogan por algo llamado "sobriedad sexual". Esto puede adoptar diferentes formas, pero normalmente implica erradicar el "comportamiento sexual no deseado", ya sea la masturbación obsesiva o el sexo con prostitutas. "Lo tratamos de forma muy parecida a la sobriedad para un trastorno alimentario", dice Robert Weiss, fundador del Sexual Recovery Institute de Los Ángeles. "Tienen que definir por sí mismos basándose en sus propios objetivos y sistemas de creencias: '¿Qué es una alimentación saludable para mí? ¿Puedo ir a un buffet? ¿Puedo comer solo?' Observamos tus objetivos y analizamos tus comportamientos sexuales y validamos lo que te llevará de regreso al comportamiento que no deseas tener".

Aunque los adictos al sexo a veces describen comportamientos similares al trastorno obsesivo-compulsivo, las investigaciones no han correlacionado directamente los dos. Pero un creciente conjunto de investigaciones muestra cómo el trastorno hipersexual puede encajar en otras formas de adicción. En los centros de tratamiento de Promises, los médicos han observado a varios adictos al sexo que han recaído en las drogas o el alcohol para medicar la vergüenza que sentían. Una depresión grave también puede aparecer después de que un adicto comienza a afrontar la enfermedad. "Me di cuenta de que no me sentía cómoda conmigo misma", dice Valerie, quien se sometió a un tratamiento de cuatro meses por adicción al sexo en Del Amo, un hospital privado de salud conductual en Torrance, California. Iba a estar sola por el resto de mi vida. Luchando contra la obsesión y la reflexión, el miedo a la soledad y el abandono".

Los adictos al sexo se sienten impulsados ​​por la misma excitación emocional intensa que puede llevar a los alcohólicos o drogadictos a actuar de manera tan imprudente, dicen los expertos en adicciones. Las investigaciones muestran que tanto los adictos a sustancias como los adictos al sexo forman una dependencia del neurotransmisor del centro del placer del cerebro, la dopamina. "Se trata de perseguir ese subidón emocional: perderse imagen tras imagen, prostituta tras prostituta, aventura tras aventura", dice Weiss del Sexual Recovery Institute. "Terminan perdiendo relaciones, contrayendo enfermedades y perdiendo empleos".

Esto es lo que los expertos le dirán que la adicción al sexo definitivamente no lo es: una excusa conveniente para las indiscreciones sexuales y el ausentismo matrimonial. Chris Donaghue, un terapeuta sexual que presenta el programa Bad Sex, dice que Tiger Woods, por ejemplo, no califica como adicto al sexo, a pesar de sus aventuras sexuales bien documentadas y su tratamiento en un centro de rehabilitación de Mississippi especializado en adicción al sexo. "El hecho de que no haya respetado su integridad y los límites conyugales no lo convierte en un adicto", dice Donaghue, y agrega que la gente dirá: "Porque me meto en problemas, porque hago trampa, simplemente le echaré la culpa a la adicción al sexo". "Ésa es mi tarjeta para salir libre de la cárcel". "

Comparemos la locura de Woods con las experiencias de Harper, un ejecutivo de televisión nacido en Atlanta que se vio atrapado en las garras de la adicción al sexo durante cuatro años. Después de unirse a un servicio de citas en línea, Harper cayó en un patrón de hacer malabarismos con múltiples relaciones, enviar mensajes de texto incesantemente y concentrarse casi exclusivamente en ligar. Descubrió que normalmente podía llevar a sus parejas a la cama en la primera cita, a veces dentro de la primera hora de la reunión. "Y estas no eran mujeres desesperadas", dice.

Pero la fugaz gratificación del ego que Harper obtuvo de sus conquistas tuvo un alto precio. Se describe a sí mismo como una persona que vive en un "estupor". Las amistades sufrieron y él se sintió "patético" por su urgencia sexual. La peor parte, dice, fue que su deseo sexual finalmente cambió "lo que creo que es normal", a medida que creció su tolerancia hacia formas cada vez más duras de pornografía. "Realmente es como ese monstruo que nunca podrás conocer", dice Harper, de 30 años, quien ha evitado tener citas durante los últimos ocho meses y asiste a un grupo de recuperación. "Tanto con la pornografía como con el sexo, algo estará bien por un tiempo y luego tendrás que pasar a otras cosas. Lo peor es que, hacia el final, estaba viendo pornografía de incesto simulado. Y pensé: ' ¡¿Por qué algo así me excita?! "

El potencial de abuso de la pornografía en línea está bien documentado, y las investigaciones muestran que los masturbadores crónicos que interactúan con la pornografía en línea durante hasta 20 horas al día pueden sufrir una "resaca" como resultado de la caída de dopamina. Pero hay otros costos colaterales. "Lo que ves en línea te desconectará", dice Craig Gross, también conocido como el "Pastor de la pornografía", que dirige XXXChurch.com, un sitio web cristiano que advierte contra los peligros de la pornografía en línea. "Vas a hacer tantas cosas que nunca pensaste que harías".

Prueba A: "Vemos muchos hombres heterosexuales que son adictos al sexo y, debido a que cultural y biológicamente las mujeres no están tan disponibles para tener relaciones sexuales en todo momento del día, estos hombres recurrirán a los hombres homosexuales en busca de gratificación". dice el terapeuta sexual Donaghue. "Imagínese lo que eso le hace a su psicología. '¿Ahora soy gay? ¿Qué le digo a mi esposa?' "

Ese no fue el problema para Max Dubinsky, un escritor y nativo de Ohio que pasó por un tortuoso período de 14 meses de dependencia de la pornografía en línea. Dice que un gran problema con su adicción fue en realidad lo que le impedía hacer. "No podía mantener una relación sana. No podía excitarme sin la pornografía y esperaba demasiado de las mujeres de mi vida", recuerda Dubinsky, de 25 años, que buscó tratamiento en el grupo de recuperación X3LA y está ahora casado.