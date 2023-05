Los bomberos advierten a los guardias civiles de Tráfico: cuidado con las descargas de alta tensión al intervenir en accidentes con coches eléctricos

Coche eléctrico con la batería agotada.

La demanda de coches híbridos y eléctricos no ha dejado de aumentar desde que entraron en el mercado automovilístico. De hecho, el año pasado las ventas aumentaron un 5%.

Se prevé que esta tendencia siga creciendo debido al contexto actual: subida de precio de los combustibles, promoción del vehículo eléctrico, prohibición de la Unión Europea de vender coches de combustión en 2035…

Teniendo en cuenta que en España se producen accidentes de tráfico continuamente, en concreto en el año 2021 se registraron 89.862 con víctimas, esto significa que si cada vez más gente tiene un coche de estas características cada vez serán más los accidentes que se produzcan con este tipo de coches.

El problema surge a la hora de intervenir en un coche híbrido o eléctrico dañado porque al no estar compuesto por los mismos materiales que un coche de combustión, los riesgos a los que se expone el personal de emergencias son diferentes.

Una derivación de la batería a la carrocería dejándola electrocutada, incendios que pueden alargarse horas y días, explosiones, proyección de fragmentos, inhalación de sustancias químicas o gases son los riesgos que conllevan estos nuevos automóviles.

Los bomberos son conscientes del problema y están preparados para abordarlo, pero no siempre son los primeros que llegan al accidente.

Estos están avisando al resto de profesionales que acuden a un accidente, en concreto a los agentes de Tráfico, para que tengan en cuenta que el procedimiento de intervención no es el mismo que con los coches de combustión.

El mensaje que circula entre los agentes

“Me informa Bomberos que en accidentes donde se observe graves daños en un vehículo que sea híbrido o eléctrico, no podemos tocar la chapa del vehículo ya que puede haber una derivación de las baterías a la carrocería y quedamos "pegados". Sólo en caso de vida o muerte de las personas que están en el interior, el agente podrá valorar arriesgarse o no, pero el peligro es muy alto.

Se avisa a Bomberos y ellos con un útil que tienen van testando en varias zonas de la carrocería si hay o no derivación, una vez comprobado eso, acceden al interior en busca de un fusible que llevan estos vehículos para asegurarse de que dejan aislada la tensión de las baterías.

Para tener en cuenta, es de otro grupo, pero me parece importante compartirlo.”

Este es el mensaje al que ha tenido acceso Confidencial Digital, que a su vez deriva de una publicación de UGT Bomberos de Valencia alertando también de este problema al propio cuerpo de bomberos de la zona.

Además, desde el Consorcio de Bomberos de Alicante, el bombero Richard Giménez ha desarrollado un manual a nivel particular ‘Intervención de vehículos con nuevas tecnologías de propulsión’.

Este aborda los puntos a tener en cuenta para intervenir un vehículo híbrido, eléctrico o de gas sin sufrir riesgos.

La formación de los agentes ya ha empezado

Ante ambas cuestiones, los agentes de Tráfico se han puesto en alerta y han comenzado a demandar formación de manera oficial, según cuenta Héctor Teixeira, Guardia Civil de Tráfico de Galicia y miembro de la Asociación PRO Guardia Civil (APROGC).

Aunque él aún no la ha recibido, ha asegurado que tras la petición han comenzado a realizar dichas jornadas de formación.

Diego Madrazo, agente de la Comisión de Tráfico de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha destacado a ECD que “en Guardia Civil no ha habido ningún compañero herido de gravedad por manipulación de coches eléctricos. Aunque en Almería sí que un agente recibió una descarga y también nos alertó un poco”.

El pasado mes de febrero, la Dirección General de la Guardia Civil, tras una valoración previa, desarrolló una ficha de actuación de riesgos. Esto se traduce en que desde el cuerpo de la Guardia Civil son conscientes del problema y están informando de este peligro a todos sus agentes, explica el agente Madrazo.

Sin embargo, este también incide en que la formación que se está dando no es suficiente porque la mayoría es a nivel provincial y por el esfuerzo de asociaciones como AUGC.

“No es una acción coordinada, sino que el sector de tráfico de cada provincia organiza su formación. En algunos lados hay parte práctica y técnica, pero en otras provincias sólo explican la ficha de riesgos. Nosotros demandamos una actividad completa, de calidad y homogénea a nivel nacional”, aclara el miembro de AUGC.

Hasta la fecha, dicha formación, impartida por las Acciones Formativas de Unidad que en este caso son bomberos, personal de Protección Civil, titulados en este tipo de emergencias, especialistas en mercancías peligrosas, está centrada en los agentes de Tráfico porque son los que acuden cuando se produce un accidente en carretera

No obstante, toda la información ya está presente en el manual de riesgos laborales para que pueda consultarla cualquier Guardia Civil.

Demandan más medios

Además de la formación, desde AUGC también piden más medios materiales. Guantes aislantes, Equipos de Protección Individual para acercarse al peligro sin asumir tantos riesgos…

El comprobador de voltaje es otra herramienta que también demandan. Es un útil que se apoya en la chapa del coche y permite comprobar el número de amperios que tiene y por tanto saber si al tocar la carrocería el agente pone en juego su vida o no.

A diferencia de los agentes de Tráfico, los bomberos sí que cuentan con este utensilio. Por ese motivo recomiendan a los guardia civiles que esperen a su llegada en caso de que contemplen la posibilidad de sufrir graves consecuencias al intervenir.

El primer paso: reconocer el tipo de vehículo

La ficha de riesgos explica que lo primero es distinguir si se trata de un vehículo de combustión, gas, híbrido o eléctrico para poder ejecutar un procedimiento u otro.

Este tipo de coches, híbridos y eléctricos, suelen llevar distintivos que ayudan a diferenciarlos o en el caso concreto de Tesla, la propia marca ya muestra que es un vehículo eléctrico.

La Etiqueta Ambiental 0 Azul o la Etiqueta Ambiental ECO, la ausencia del tubo de escape, un cargador en lugar de una boca en el depósito de combustible, cables naranjas…son algunos de los puntos que diferencian a un vehículo con nuevas tecnologías de propulsión de los de combustión.

En caso de incendios o explosiones

Tanto los incendios como las explosiones pueden producirse por un sobrecalentamiento de la batería de iones de litio como consecuencia de un cortocircuito tras una colisión.

También puede producirse un incendio al empujarlos ya que al girar las ruedas se puede producir electricidad y sobrecalentamiento.

La medida preventiva propuesta en la ficha de riesgos es que en el momento en el que se observe humo o fuego incipiente, o en el caso de las explosiones que se vean proyecciones de fragmentos o partículas, se deben adoptar medidas de seguridad.

En el manual de ‘Intervención de vehículos con nuevas tecnologías de propulsión’ recomiendan marcar un perímetro de seguridad de 50 metros.

Los vehículos eléctricos, híbridos o de gas pueden tener fugas y combustiones de sustancias químicas en la batería o también pueden liberarse inmediatamente tras el siniestro los gases tóxicos e inflamables que contiene el vehículo.

El procedimiento que deben seguir los agentes de Tráfico son, en este orden:

-Si se aprecia el derrame en la calzada de líquidos o liberación de gases en el ambiente, como consecuencia de una colisión, adoptar medidas de precaución necesarias (distancia) en la aproximación a vehículos eléctricos o híbridos siniestrados.

-En caso de existir daños en las baterías o derrama de fluidos procedentes de las mismas, se deberá establecer un perímetro de seguridad -50 metros-, aislando del mismo a cualquier persona que pudiera resultar herida.

-En cualquier caso deberá ser el servicio de Bomberos el que determine cuando será seguro poder acceder nuevamente al lugar.

-Si fuese necesaria la excarcelación de algún herido o si el vehículo implicado presentase daños estructurales que precisarán la intervención del servicio de Bomberos, deben informar al COS (Centro Operativo de Servicios) o COTA (Centro Operativo de Tráfico) de toda la información que tengan del vehículo en cuestión (marca y modelo) al objeto de poder ir consultando la Hoja de Rescate.

El manual también explica que el motor eléctrico es alimentado por corriente alterna denominada Alta Tensión (AT), pudiendo alcanzar en algunas marcas y modelos los 1.000 voltios, una tensión bastante mayor que la que tiene un enchufe de casa, en torno a 220-250 voltios.

Como ya se ha explicado anteriormente, el factor de riesgo deriva de la presencia de componentes y cables de alta tensión, que pueden producir una sacudida o descarga eléctrica, y de componentes que pueden retener tensión incluso cuando el vehículo está apagado o descargado.

Según la ficha de riesgo, la intervención más correcta en carretera es, una vez identificado el tipo de vehículo, cerciorarse de que el vehículo no se encuentra en funcionamiento, activar el freno de estacionamiento y mantener la palanca en punto muerto, alejar la llave fuera del ámbito de cobertura y no manipular ni la batería ni la caja metálica que la recubre ni los elementos de alto voltaje del vehículo hasta que no lleguen los bomberos con las herramientas específicas para ello.