Francisco Martínez investigó en Interior una noticia de ECD sobre sus posibilidades de ser ministro

Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad con el ministro Jorge Fernández Díaz, buscó averiguar quiénes eran las fuentes de los periodistas que publicaban informaciones sobre los problemas en el Ministerio del Interior y sobre él mismo. Y uno de los medios sobre los que pidió información es Confidencial Digital.

En febrero de 2023, la Fiscalía Anticorrupción solicitó 15 años de cárcel para él, el ministro Fernández Díaz y el comisario Eugenio Pino, por encubrimiento, malversación y delitos contra la intimidad, en el marco de la operación Kitchen, que tenía el propósito de sabotear la investigación sobre la contabilidad B del PP.

Tal como se ha publicado, el número dos de Interior permitió en 2015 que un alto mando policial rastrease sin supervisión judicial los teléfonos móviles de al menos dos periodistas en busca de filtraciones, y espió a un periodista de El Mundo por informar de una reunión de Rato con el ministro Fernández Díaz.

Esas operaciones aparecen acreditadas en los WhatsApp del entonces número dos de Interior que se han ido conociendo. Podemos ha solicitado que se incorporen al juicio sobre el espionaje a Bárcenas los ‘whatsapps’ del ex ‘número dos’ de Interior.

Una información de ECD

En esos whatsapps figuran también unas conversaciones de Francisco Martínez con el director de comunicación del Ministerio, Juan José Esteban, en concreto sobre una noticia de Confidencial Digital publicada el 12 de agosto de 2016.

ECD informó entonces que Mariano Rajoy planeaba un cambio de ministro del Interior de cara a la nueva legislatura, y que la persona que más se adaptaba a lo que quería era Francisco Martínez. Su nombramiento parecía seguro, pero poco después sus opciones bajaron debido a “movimientos internos de importantes comisarios”.

Contó Confidencial Digital que los comisarios inmersos en la guerra que mantenían Marcelino Martín Blas y José Manuel Villarejo habían amenazado con “ir contra el secretario de Estado” si finalmente era el elegido para suceder a Jorge Fernández Díaz, y que por ese motivo Rajoy estaba reconsiderando su decisión.

De hecho, Francisco Martínez no fue nombrado ministro.

Grabaciones al ministro

Marcelino Martín Blas y José Manuel Villarejo eran los principales sospechosos de ser los autores de la filtración de las grabaciones a Fernández Díaz tomadas en el ministerio, unas conversaciones en las que se apuntaba a la existencia de una “policía política” que muchos mandos llevaban denunciando desde hace tiempo.

ECD añadía que los comisarios estaban moviendo una campaña de boicot contra Francisco Martínez, al que acusaban de “estar al día” de las actividades de la “camarilla” creada por Fernández Díaz y el antiguo director adjunto operativo, Eugenio Pino.

Los whatsapps

Los whatsapps intercambiados entre el secretario de Estado y el director de Comunicación del ministerio que afectan a Confidencial Digital corresponden a agosto de 2016, tras la publicación, el día 12, de la noticia de que Rajoy estaba reconsiderando la candidatura de Francisco Martínez para ministro del Interior.

El día 12 ambos interlocutores intercambiaron los mensajes siguientes:

- Dircom. “Ministro. Solamente los dos periódicos catalanes hacen una breve referencia sin mencionar el asunto de la sanidad. La Vanguardia titula ‘Homs mantendrá la portavocía del grupo mixto durante ocho meses’, y es dentro donde señala ‘los convergentes piden junto a ERC que se investigue a Fernández Díaz’. El Periódico por su parte en un pequeño texto dice ‘Nueva iniciativa contra el Fernandezgate’. ‘Pinchazo en el ministerio’”.

“El País, El Mundo, ABC, La Razón, el Diario de Navarra, El Correo, Diario Vasco, Deia... no reflejan nada”.

“Pa joderme”

Al día siguiente, 13 de agosto, los mensajes entre el secretario de Estado y el director de comunicación del ministerio del Interior, fueron:

- Dircom. “Mensaje que me manda Apezarena, director de Elconfidencialdigital: ‘Hola, Juanjo. Estoy de vacaciones pero te contesto. Su nombre circula entre cargos del PP y nos dicen que está bien visto en Moncloa y por Soraya’”.

- Secretario de Estado. “Y publican eso ‘pa joderme’????”.

- Dircom. “Lamentablemente, de este tipo de cosas viven los digitales”.

- Secretario de Estado. “Juanjo, entre nosotros y con toda confianza si no me quieres contestar, ¿crees que alguien del entorno de Cosidó puede estar detrás de lo de Confidencial Digital?”.

- Dircom. “Apezarena es el periodista que dirige ese medio y me consta que se conocen. Pero con toda franqueza, no lo puedo saber con seguridad. No descarto que haya podido venir de algún policía”.

- Secretario de Estado. “Tiene buenas fuentes?? O los típicos charlatanes...??”.

- Dircom. “Más bien los típicos charlatanes”.