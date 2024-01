Estos son los mejores videojuegos para la Nintendo

Pokémon Red/Blue

Es posible que usted en algún momento haya jugado a la Nintendo o que por el contrario siga haciéndolo. Si se encuentra en cualquiera de los dos casos, le puede interesar saber el nombre de los mejores juegos para esta consola.

Super Mario Bros

Este juego, lanzado en 1985 para el NES, marcó el comienzo de una era dorada para Nintendo. Super Mario Bros. No solo introdujo al mundo al fontanero más famoso, Mario, sino que también estableció los estándares para los juegos de plataformas.

Su diseño de niveles ingenioso y su jugabilidad adictiva lo convierten en un clásico atemporal. Tras él vinieron el resto de juegos de Super Mario, los cuáles también fueron rompedores y a día de son referentes.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

No podría ser otro videojuego el que continuase la clasificación. El mundo de Hyrule está en peligro y es el nuevo personaje Link, quien desarrollando diferentes aptitudes, buscará devolver la normalidad.

Estarás inmerso en una espectacular aventura con tres niveles superpuestos en un mapa (islas celestiales, subsuelo y tierra). El personaje tiene nuevas habilidades que harán que todo lo que te quede por descubrir sea de carácter espectacular y tendrás que acabar con enemigos a la par que resolver puzles y enigmas. Por último, se ha considerado que tiene uno de los mejores gráficos del mundo digital.

Pokémon Red/Blue

Los juegos de Pokémon, lanzados para la Game Boy en 1996, cambiaron la forma en que entendemos los juegos de rol. La idea de atrapar, entrenar y luchar con criaturas adorables, los Pokémon, capturó la imaginación de jugadores de todas las edades.

La saga Pokémon se ha convertido en un fenómeno cultural global, con películas, juguetes, libros y una serie animada.

Animal Crossing:New Horizons

Lanzado para la Nintendo Switch en 2020, este juego se convirtió en un escape acogedor para muchos durante tiempos difíciles. Animal Crossing: New Horizons permite a los jugadores construir su paraíso personal en una isla desierta, interactuar con animales antropomórficos y disfrutar de una experiencia relajante y encantadora.

Splatoon 2:

Este juego de disparos en tercera persona para la Nintendo Switch ofrece una experiencia multijugador única. Los jugadores toman el control de los Inkling, personajes capaces de transformarse en calamares y sumergirse en tinta.

Con emocionantes batallas y un estilo artístico vibrante, Splatoon 2 ha cautivado a los fanáticos de los juegos competitivos.

Breath of the Wild

The Legend of Zelda: Breath of the Wild, lanzado para la Nintendo Switch en 2017, reinventó la fórmula de la serie. Con un vasto mundo abierto y una libertad sin precedentes, los jugadores se sumergen en una experiencia de aventura que redefine los límites de lo que un juego puede lograr.