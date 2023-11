Truco para youtube: Cómo descargar vídeos para verlos más tarde.

En un mundo donde la tecnología y las redes sociales se han vuelto omnipresentes, la posibilidad de descargar contenido para su visualización sin conexión se ha vuelto esencial. Plataformas como Netflix y Spotify ya ofrecen esta función, y YouTube no es una excepción. Para no quedarse atrás, YouTube ha lanzado su propio servicio, YouTube Go, que permite descargar videos. Sin embargo, debido a su fase beta y a su falta de compatibilidad con la mayoría de los dispositivos, necesitaremos una herramienta de terceros, SnapTube.

Antes de comenzar, es importante tener en cuenta que SnapTube, aunque ofrece una versión gratuita, muestra publicidad. Por lo tanto, verás anuncios mientras utilizas la aplicación. También hay una versión de pago para eliminar la publicidad.

Cómo descargar vídeos de YouTube con SnapTube.

Primero, debes acceder al sitio web de la aplicación en tu dispositivo móvil: www.snaptubeapp.com/es. Allí, encontrarás un botón de descarga para obtener el archivo ejecutable .apk. Este archivo te permitirá instalar SnapTube sin necesidad de usar la tienda oficial de aplicaciones de Google.

Después de descargar el archivo, verás una notificación en la barra de notificaciones de tu dispositivo. Antes de ejecutarlo, ve a la configuración de seguridad de tu dispositivo y habilita la opción "Orígenes desconocidos". Esto te sirve para instalar apps que no vienen de la Google Play Store. Es importante recordar desactivar esta opción después de instalar SnapTube, ya que habilitarla podría exponer tu dispositivo a posibles amenazas de malware.

Una vez que hayas habilitado los orígenes desconocidos, vuelve a la notificación que te informa sobre la finalización de la descarga de SnapTube y procede a instalar la aplicación como lo harías con cualquier otra.

En la pantalla de inicio de SnapTube, verás tres secciones que muestran contenido de YouTube. También tendrás la opción de seguir usuarios, similar a la funcionalidad de YouTube. Para buscar videos, simplemente toca la barra de búsqueda en la parte superior.

La barra de búsqueda te permitirá filtrar el contenido según la red en la que desees descargarlo. Introduce el término de búsqueda y selecciona el ícono de búsqueda.

Los resultados de la búsqueda se mostrarán en una lista con un icono de flecha hacia abajo junto a cada resultado. Haz clic en este icono para acceder a la pantalla de descarga y elige la opción que deseas, ya sea descargar el video en la resolución deseada o solo la pista de audio en formato MP3 o M4A. Una vez seleccionada la opción de descarga, la aplicación iniciará automáticamente el proceso.

Regresa a la pantalla principal, abre el menú desplegable o desliza el dedo hacia el centro desde la parte izquierda de la pantalla para acceder a las opciones. Allí encontrarás la opción "Descargas", que te llevará a una lista de todo el contenido descargado a través de la aplicación.

La pantalla de descargas mostrará una lista de todos los elementos descargados. Simplemente haz clic en el icono de reproducción junto a cada elemento para ver o escuchar lo que has descargado.