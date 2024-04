10 pendientes únicos para novias modernas y con estilo

Los pendientes para novias modernas son, a todas luces, un accesorio llamado a crear un outfit nupcial capaz de romper moldes. Después de todo, ya que tu gran día va a ser único, tu look también debería serlo, ¿no crees? Te lo contamos de la mano de la firma de joyería Navas Joyeros.

Si vas a contraer matrimonio en breve, ya sabrás que los pendientes de novia son el complemento imprescindible para casarse. En este artículo te lo cuenta. De hecho, constituyen un pequeño detalle que marca una gran diferencia, porque te permiten introducir un toque más personal y distintivo en tu bridal look. ¡Pasar por alto todo su potencial nunca fue una opción!

Por eso, te hemos hecho una selección con algunos de los pendientes de diamantes y gemas preciosas más modernos para que elijas los que mejor encajan con tu estilo. Puedes echarle un vistazo a estos y otros diseños en la colección de pendientes de diamantes en la joyería online de Navas Joyeros. ¿Cuáles son los tuyos?

Gabriela

No hay nada como aportar una nota de color para refrescar la típica estética nupcial. Es por ello que cada vez son más frecuentes los pendientes para novias modernas que incorporan piedras preciosas de diversas tonalidades (rubíes, zafiros, esmeraldas, etc.). Tal es el caso de Gabriela, cuya aguamarina central te vendrá de cine para colorear un poco la blancura de tu bridal look.

Sumatra

Serpiente

Toda novia moderna que se precie sabe que las joyas son un arma muy poderosa a la hora de llamar la atención. Eso es, exactamente, lo que se consigue con unos pendientes como Sumatra , cuyo diseño floral y el engaste de garra les aporta una chispa de atrevimiento difícil de olvidar.

Adonia

Los pendientes para novias modernas son singulares por naturaleza, pues están hechos para salirse del camino marcado. Así, frente a los motivos tradicionales (como las flores o las figuras geométricas), el modelo Serpiente hace honor a su nombre. ¿A que no te esperabas un peligroso reptil en un outfit nupcial? ¡Pues ahí lo tienes!

Helena

Es bien sabido que los pendientes cortos de novia son ideales para llevar con la melena suelta . En este punto, si buscas un diseño que se salga de lo convencional sin perder ni un ápice de elegancia, puede venirte muy bien un modelo de argolla como Adonia . Lo mejor de todo es su versatilidad, pues encajan tanto en un look nupcial como en un outfit casual. ¿Qué más se puede pedir?

Kim

¿Crees que los pendientes de chatones están ya muy vistos? Entonces, elévalos al cubo con Helena : una joya especialmente concebida para las novias más modernas. Todo en ellos responde a la idea de aportar la máxima luminosidad a tu rostro, creando un efecto visual tan deslumbrante como irresistible.

Earcuffs y novias modernas: una alianza infalible

Blondie 2

Si incluimos un modelo como Kim entre los pendientes para novias modernas, es por lo singular que resulta su forma cuadrada. Se trata de una de esas joyas que derrochan individualidad por los cuatro costados y es que lo inédito de su diseño geométrico te permitirá resaltar tu carácter inimitable, aun en el caso de que luzcas un vestido nupcial 100 % clásico.

No hace falta ser un experto en joyas para deducir que los earcuffs son la máxima expresión de la modernidad. Está claro que cumplirán sobradamente las expectativas de cualquier novia moderna que desee actualizar su estilo.

Blondie 2 es un perfecto ejemplo de lo que supone utilizar unos earcuff como pendientes modernos para novias. A fin de cuentas, se trata de una joya que desprende rebeldía e inconformismo a raudales.

Blondie 3

Diamantes y perlas: un acierto seguro

Singapore

Tal y como acabamos de señalar, los earcuffs son firmes candidatos cuando se trata de modernizar un outfit de novia. Por eso, unos pendientes trepadores como los Blondie 3 , harán las delicias de aquellas novias que deseen añadir una sutil nota disruptiva a su outfit.

Dentro de las últimas tendencias en pendientes de novia, se encuentran aquellos que son largos y con perlas. Además de resultar muy favorecedores, son considerados como uno de los diseños más actuales que puede lucir una novia.

Singapore pone de relieve que, en lo que respecta a los pendientes para novias modernas, todavía es posible renovar el eterno tándem de perlas y diamantes. El resultado es una joya deslumbrante que destacará tanto en bodas como en cualquier evento nocturno debido a su innegable sofisticación.

Esther

Como ya hemos dicho, en el mundo de los pendientes nupciales no hay nada más clásico que combinar perlas y diamantes. Eso sí, siempre es posible que una joya así sea renovada gracias a su diseño. De hecho, solo hay que ver un modelo como Esther para darse cuenta de ello. El dinamismo que les confiere su estructura y su engaste mediante graneteado son más que suficientes para convertirte en el centro de todas las miradas. ¡Compruébalo!

Definitivamente, cuando lo que quieres es lucir un estilo actual e inconfundible en el día de tu boda, no hay nada como elegir unos pendientes para novias modernas. Entendemos que cada novia es única y puede tener una visión muy particular de cómo quiere que sea ese detalle tan especial para su gran día. Por eso, además de encontrar diseños tan inspiradores como los que acabas de ver aquí, siempre puedes llevar tu originalidad al siguiente nivel creando tus propias joyas mediante un exclusivo servicio de diseño de joyas a medida que tienen en Navas Joyeros. Si tienes en mente una creación particular o deseas que tus pendientes sean completamente únicos, el equipo de diseñadores expertos de Navas Joyeros está a tu disposición para hacer realidad tu joya soñada. Brillar nunca fue tan fácil.