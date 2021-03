4 consejos para elegir la mesa de centro perfecta

Las mesas de centro son un elemento básico de todo salón. Por eso, cada detalle de ella es importante para que encaje con la estética de tu salón y con tus necesidades. No importa si dispones de un salón pequeño o grande, ni como sean tus sofás, sean cuales sean las características de estos, no puede faltar una mesa de centro. Es un mueble esencial y como tal no hay que elegirlo a ligera. A continuación os dejamos 4 consejos sobre cómo elegir la mesa de centro perfecta para tu salón.

1. Uso

Cada casa y cada familia es un mundo y se trata de que las mesitas se ajusten a este. Algunos tienen costumbre de cenar frente la tele y otros solo lo hacen en el comedor o en la cocina, por lo que no necesitarán tanto espacio en la mesa de centro. Para los que tienen un sofá cama en el salón es importante que sea ligera y fácil de desplazar. Si los niños hacen los deberes y juegan en ella, mejor que sea de un material resistente y con esquinas redondeadas para evitar accidentes. Si en ocasiones necesitamos más espacio podemos comprar una mesa extensible y si preferimos que sea hacia arriba, también las hay en dos alturas para facilitar comer en ella. Es importante también tener en cuenta si necesitas espacio de almacenamiento extra, para adquirir una con cajones o baldas. Piensa en estos detalles antes de adquirirla para acertar de lleno.

2. Estilo

Tu mesa de centro debe ir en armonía con tu salón. Esto no quiere decir que sea exactamente igual que el resto de la estancia, pero sí que la complemente. Según el estilo que sigas en tu casa tendrás unas opciones u otras. Es muy importante elegir el estilo que va a seguir tu hogar, ya que tienes que sentirte cómoda con él y que este vaya con tu forma de ser y estilo de vida. A partir de ahí, las ideas de decoración te vendrán solas.

3. Tamaño

Ten en cuenta el tamaño del salón y de la mesa. Esta no puede ni ocupar demasiado espacio ni verse muy pequeña. Según el tamaño y la distribución del salón deberás elegir una u otra. Por ejemplo, si tu sofá está bastante cerca de la televisión, mejor optar por una mesa rectangular. La mesa no debe ser más baja que la mitad del sofá, porque será muy incómoda y se verá muy pequeña. Debemos tener en cuenta que tenemos que pasar a su alrededor por lo que hay que dejar al menos 40 centímetros entre ella y el resto del mobiliario.

4. Material

El material determina totalmente el estilo de la mesa. Si tienes un estilo más clásico o tradicional seguramente optarás por una mesa de madera, pero cuidado, porque se comen mucho espacio visualmente hablando. Si prefieres algo más moderno y que de ligereza visual, el cristal es perfecto. Si buscas un estilo elegante y moderno, el mármol es tu material. Hay miles de opciones y combinaciones de materiales entre las que seguro que encuentras tu mesa de centro ideal.

Estos son cuatro de los factores más importantes a la hora de elegir la mesa de centro perfecta para tu salón, pero debemos tener en cuenta otros como la forma, la distribución, las tendencias y sobre todo nuestro gusto personal. Ten en cuenta que no tiene por qué ser una sola mesa, y ni siquiera tiene que ser mesa, puedes usar otros elementos como puffs, taburetes, mesas gemelas… Sea como sea debes encontrar aquello que encaje contigo, porque cada salón necesita una mesa de centro (o algo que funcione como tal).

Youtube PortobelloStreet.es