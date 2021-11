Injerto capilar: ¿Barcelona o Turquía? Te ayudamos a escoger la mejor opción

El injerto capilar (o trasplante capilar) es una intervención quirúrgica que supone la solución más avanzada para la recuperación del cabello y se aplica tanto a hombres como a mujeres. Consiste en recuperar el pelo perdido a través de un autotrasplante capilar, sin posibilidad de rechazo, en tan solo unas horas, sin hospitalización y con anestesia local.

En este contexto no es de extrañar que, a medida que han ido avanzando la tecnología, las técnicas quirúrgicas y han ido disminuyendo los precios de los tratamientos y de las distintas intervenciones vinculadas a la salud capilar.

Injerto capilar en Barcelona: pros y contras

Si estas en Barcelona y quieres hacerte un injerto capilar, lo primero que debes hacer es comprobar si eres o no un buen candidato al trasplante capilar e informarte bien de los pros y contras de cada técnica, aunque hay determinados aspectos que son comunes:

Es una intervención, aunque poco invasiva.

Se utiliza anestesia local por lo que no es dolorosa.

Como eres tu propio donante, las posibilidades de rechazo son mínimas.

El procedimiento es muy rápido, tan solo en un da se puede realizar.

Estás expuesto a sufrir infecciones o inflamaciones.

El proceso no se verá en seguida, puede tardar semanas o meses para ver los resultados positivos.

FUSS (Follicular Unit Strip Surgery)

Es la técnica más económica.

Ideal para tratar grandes extensiones afectadas.

La tasa de supervivencia de los folículos es mayor.

Deja una pequeña cicatriz en la zona donde se extrae la ‘tira’.

Más molesta y dolorosa.

El postoperatorio es más tedioso.

La densidad en el crecimiento es mayor.

Es necesario un periodo de reposo.

FUE (Follicular Unit Extraction)

Es más costosa.

No deja cicatrices.

El postoperatorio es más llevadero.

Los folículos pilosos tienen una tasa de supervivencia menor.

Cabe la posibilidad de que te tengas que rapar el pelo.

Es difícil la repoblación total.

Se tarda más tiempo en realizar el injerto.

Esta técnica permite realizarse injertos capilares en otras zonas como la barba o las cejas.

Las clínicas mejor valoradas en Barcelona

Las personas que buscan una cirugía capilar en Barcelona están seguras de que todas las clínicas son iguales, pero eso es algo que no se puede avalar de un solo momento, hay que hacer un estudio de cada clínica, ya que no todas cuentan con los profesionales cualificados, y con la tecnología más avanzada, esos serían los factores que influyen en los precios.

1- Capilclinic

Esta clínica es reconocida a nivel mundial, se encuentra liderada por el médico cirujano Doctor Bruno Jacobovski, se ha posicionado como las mejores clínicas, por sus tratamientos efectivos para combatir la alopecia tanto en hombres como en mujeres, obteniendo resultados positivos definitivos en los pacientes que se han realizado los trasplantes capilares y con los precios más asequibles al público.

Capilclinic ofrece en su clínica en Barcelona las técnicas FUE Y FUSS con la tecnología más avanzada, junto al Dr. Bruno Jacobovski, que es uno de los mejores cirujanos capilares, posee gran experiencia realizando estas técnicas, colaboro en clínicas especializadas de trasplantes en todo el mundo, se ha convertido en todo un referente internacional.

Posee instalaciones, que han sido creadas para realizar las intervenciones de trasplante capilar, además cuenta con los mejores instrumentos para realizar esta operación, es una clínica que lucha todos los días contra la alopecia que se presenta en los hombres y mujeres.

2- Clínica Teknon

Este Instituto Quirúrgico Capilar se encuentra en Barcelona, brindando cualquier tipo de solución estética y además se enfoca en la salud del cuero cabelludo.

El Instituto lo dirige el Doctor Vicente Paloma, posee un equipo de profesionales con alta disciplina y confianza, este cirujano es especialista en la realización de trasplantes capilares usando la técnica FUE; también realiza tratamientos farmacológicos, mesoterapia, PRP o micropigmentación.

3- Clínica del Dr. Hans Heinicke

Esta clínica es dirigida por el Doctor Hans Heinicke, se ha encargado de ser la referencia en cualquier intervención de salud capilar. Este médico tiene gran experiencia en trasplantes capilares utilizando la técnica FUE, siendo esta la más segura, rápida y confiable usado por los mejores doctores.

Este profesional desde el año 2009 ha realizado miles trasplantes capilares en Barcelona, forma parte de la ISHRS (sociedad reconocida de cirujanos de trasplante capilar en el mundo) y que, según sus pacientes, realiza operaciones de injerto de pelo cuyos resultados superan las expectativas.

La Clínica injerto capilar en Barcelona tiene numerosas técnicas de trasplante, y la más exitosa es la técnica FUE. Esta técnica se realiza extrayendo los folículos de manera individual de la zona donante a la zona receptora las zonas afectadas por la pérdida de cabello.

Precio del injerto capilar en Barcelona

Existen una diversidad de precios del injerto capilar Barcelona. Algunas clínicas ofrecen tratamientos “Low Cost” pero tal vez no es seguro decidirse por estas. De igual modo al escoger estos precios tan bajos, se hay garantía que la calidad de la intervención sea alta.

Sin embargo, se puede encontrar clínicas con costos que superan los 5000 €. Cabe destacar que estas clínicas cuentan con diferentes factores para determinar los precios y entre esos factores esta, número de folículos a trasplantar, prestigio de la clínica, experiencia profesional de los especialistas.

Injerto capilar en Turquía: pros y contras

Turquía es el país más popular del mundo a la hora de hacerse injertos capilares. Durante todo el año, se calcula que alrededor de 400.000 extranjeros viajan a la capital turca para someterse a estas operaciones y recuperar su cabellera, pero ¿a qué se debe esta buena fama?

La principal razón por que la mayoría de hombres viajan a Turquía para hacerse injertos capilares es porque existe una mayor relación calidad-precio.

Existen ventajas en lo económico para realizar el injerto capilar, pero también puede traer diversos inconvenientes, causadas antes y después de la operación. Puede parecer que no existen complicaciones en cuanto a la distancia, el profesional realiza el preoperatorio por medio de fotos para no aumentar los gastos del viaje, lo que puede complicar la operación, ya que no podrá evaluar correctamente al paciente.

Las clínicas mejor valoradas en Turquía

1- Capilclinic

Está en el primer lugar de nuestra selección, siendo una de las clínicas más importantes en Turquía, que ofrece la mejor calidad con tecnología de punta para realizar el injerto capilar, además trabaja con las técnicas más reconocidas a nivel mundial como lo es la técnica FUE y FUSS. Además, cuenta con profesionales cualificados que tiene más de 10 años de experiencia en la rama de injerto capilar. Capilclinic también ofrece tratamiento de células madre y servicios de planificación de viajes para sus huéspedes.

La clínica se encarga de ofrecer el servicio de alojamiento para sus huéspedes en su hotel contratado, BroytSuites, uno de lujo en el distrito de Kadikoy.

2- Clínica Dr. Muttalip Keser

Como segundo lugar tenemos la clínica de Dr. Muttalip Keser, que se encarga de realizar injertos capilares y que cuenta con un centro novedoso y completo.

El Dr. Keser es un especialista en restauración capilar, reconocido a nivel mundial, ya que es capaz de repoblar el cabello a pacientes que sufren pérdidas capilares severas, utilizando las mejores técnicas que están en tendencia. Además, posee unas instalaciones con la mejor tecnología avanzada, así que si decides hacerte un injerto capilar, esta es la indicada, debido a que no solo el Dr. Keser se encarga de realizar el injerto de pelo, sino que además aumenta la densidad de los folículos del cuero cabelludo.

3- Clínica Asmed

Esta clínica está ubicada en el tercer lugar, dirigida por el del Dr. Koray Erdogan, es un profesional enfocado en la rama del injerto capilar, además lleva el control de un grupo de profesionales que se capacitan constantemente con las nuevas técnicas en la Clínica Asmed. Los pacientes acuden a esta clínica con todo tipo de alopecias y, sobre todo, aquellos que necesitan lo que en este centro denominan ‘mega sesiones’ siendo esta una intervención en la que se injertan más 2.500 cabellos de una tirada.

Si la persona sufre de alopecia severa esta técnica de las megasesiones es la indicada, ya que requiere de la mano de un auténtico experto en grandes trasplantes para recubrir casi la totalidad del cuero cabelludo. De esa manera el Dr. Koray Erdogan es sinónimo de resultados de calidad.

Precio del injerto capilar en Turquía

Los precios para realizar el injerto capilar en Turquía son mucho menores de lo que se podría imaginar. Sin embargo, esto no significa que no obtendrá un buen servicio.

Puede parecer que como el precio es muy bajo en Turquía, eso significa que no tenga un buen resultado, pero no te preocupes, que eso no es así, porque existen los mejores profesionales para realizar el injerto capilar.

Existe un promedio, del precio del injerto capilar en Turquía está entre USD 1.000 y USD 3.000, dependiendo de muchos hechos. Incluso se puede conseguir precios más baratos o más caros.

Conclusiones

Después de conocer un poco sobre el injerto capilar Barcelona y Turquía, lo recomendable es que busques algunas de las clínicas que se mencionaron anteriormente, si deseas hacerte un trasplante capilar, que cuente con los mejores profesionales capacitados. Sin embargo, si decides ir a otra, asegúrate de que sea un centro médico reconocido y prestigioso.

A veces por acceder a tratamientos de bajo costo las personas ponen en riesgo su seguridad y se someten a personas cuya especialización es dudosa. Así que ten cuidado con las clínicas de dudosa reputación y que ofrecen tratamientos muy baratos porque pueden ser peligrosas.