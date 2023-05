Alarma en los servicios de Urgencias: cada vez llegan más jóvenes con trastornos psiquiátricos.

Urgencias del hospital de Alcorcón.

“1 de cada 4 personas tiene o tendrá algún problema de salud mental a lo largo de su vida”. Esta es la afirmación que da la Confederación Española de Salud Mental en base a las encuestas y estadísticas realizadas antes de la pandemia.

Tras el Covid-19, la Organización Mundial de la Salud, establece que 1 de cada 3 personas adultas y 1 de cada 2 jóvenes presenta mayores niveles de ansiedad y estrés.

Este aumento es un hecho que no sólo se está percibiendo en el área psiquiátrica de los hospitales, sino también en las Urgencias. Y es un asunto que preocupa en gran medida, no sólo al personal sanitario especializado en psiquiatría, sino a todo el conjunto.

En primer lugar, por la preocupación en sí misma de que un joven de unos 15 años presente conductas suicidas, estrés, depresión u otros síntomas derivados de trastornos mentales.

En segundo lugar, porque no son casos puntuales, sino que cada vez es más habitual que llegue a Urgencias un paciente con patología psiquiátrica y la tendencia es que siga aumentando.

De hecho, Rosa Ibán, urgencióloga y presidenta de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) de Castilla y León ha destacado a Confidencial Digital que “todos los días llega al menos un paciente psiquiátrico a la Urgencia”.

Todo indica que la limitación del contacto social, y la pandemia en general, ha sido la causa de este incremento.

Mireia Puig, urgencióloga y presidenta de SEMES de Cataluña, está notando que este año parece que los casos de pacientes jóvenes psiquiátricos se están conteniendo en cierta medida.

Aunque, también señala que a pesar de que las restricciones sociales de la pandemia ya se han quitado, se ha normalizado y se está aprendiendo a vivir con el Covid-19, hecho por el cual se produjo esta tendencia, “las Urgencias psiquiátricas no dejan de aumentar”.

Crisis de pánico, intoxicaciones, intentos de suicidio…

Las edades de los pacientes que llegan a Urgencias con episodios psiquiátricos son muy variadas, pero el personal sanitario, según han destacado a ECD, está notando que un grueso notable de estos pacientes son niños, adolescentes o jóvenes.

Intento de suicidio, pérdida de peso alarmante, crisis de pánico, ataque de ansiedad, intoxicación, conducta depresiva…son los perfiles que más están tratando los urgenciólogos.

"Los pacientes jóvenes de entre 16-18 años que vienen con ideación e intentos autolíticos suelen traerlos rápido por lo que el nivel de intoxicación se suele manejar bien", señala Cristina, enfermera que trabaja en el servicio de Urgencias en el Hospital de La Paz.

En ocasiones no van a Urgencias por un problema psiquiátrico concreto sino por un síntoma derivado de este como es el caso de la pérdida de peso. Cuando llegan se les hacen las pruebas correspondientes para comprobar a qué se debe dicha pérdida, pero al no ver ningún valor descompensado descartan causa orgánica y llaman a la psiquiatra que valora si dicha alteración del comportamiento se debo o no a un Trastorno de la Conducta Alimentaria (TCA).

Con los casos psiquiátricos, al igual que se hace con el resto de pacientes que llegan a Urgencias, su principal objetivo es estabilizarlos y evitar que ingresen. Cuando les han realizado las pruebas correspondientes y les han puesto la medicación que necesitaban para paliar el dolor del momento, por ejemplo, les indican el tratamiento, en caso de que lo necesiten, les dan una serie de recomendaciones de qué hacer y qué no hacer en los próximos días y les requieren que pidan una cita con su médico de atención primaria lo antes posible.

Aunque, indistintamente de la patología, en torno a un 10% de los que llegan a Urgencias se quedan ingresados. En concreto, en pacientes psiquiátricos, este porcentaje se eleva a un 15%. "Dependiendo de si están o no en seguimiento y el tratamiento que tengan de base, les dejan o no ingresados en psiquiatría" añade la enfermera.

El aumento de las visitas urgentes de pacientes jóvenes psiquiátricos, la sintomatología, el estado en el que llegan y el porcentaje de ingresados es una cuestión que sucede en toda España, ya que ECD ha hablado con los presidentes de SEMES de Cataluña, Galicia y Castilla y León y una enfermera del servicio de Urgencias del Hospital de la Paz y todos sus testimonios coinciden.

La enfermera de La Paz también destaca "otro perfil de paciente más adulto que viene descompensado de su esquizofrenia o trastorno bipolar. Estos son más difíciles de gestionar porque suelen venir bastante descompensados".

A partir de 16 años ya son adultos

En la mayoría de las ocasiones, son las familias las que llevan a estos chicos y chicas a Urgencias bien porque están preocupados por sus comportamientos o porque se les han encontrado en un estado en el que su vida corre peligro.

Sin embargo, cuando un paciente tiene 16 años o más se le considera adulto. Esto significa que sin el consentimiento de éste no se puede informar a los padres del diagnóstico.

Esta cuestión es un problema que destaca la urgencióloga de Castilla y León. “A través de la comunicación con el paciente tratamos de convencerle para que permita que pasen sus padres y así se hable todo mucho mejor”.

El consumo de drogas muchas veces va relacionado

El consumo de cannabis está bastante normalizado entre la gente joven, e incluso el consumo de drogas químicas o sustancias tóxicas.

Las drogas y los trastornos psiquiátricos en muchas ocasiones van de la mano, apunta la presidenta de SEMES de Castilla y León. “Las drogas potencian el trastorno psiquiátrico que ya tiene el paciente de por sí”.

También crean adicciones o aumentan la posibilidad de desarrollar una enfermedad mental como la esquizofrenia.

En este caso, cuando llegan a Urgencias bajo los efectos de las drogas, lo primero que hacen es estabilizar al paciente e intentar descubrir qué tipo de droga ha consumido en base a los síntomas que presenta, porque muchas veces no aparecen en la sangre o simplemente son drogas tan nuevas que no son conocidas por el personal médico.

En cuanto a la adicción al alcohol, también considerada enfermedad mental, el procedimiento es el mismo, pero el perfil se sitúa en una franja de edad más mayor.

Dificultad para acceder a un psicólogo

A día de hoy tener salud mental depende de la situación económica de la familia, de la paciencia para esperar al psicólogo del Sistema Nacional de Salud o del nivel de gravedad en el que se encuentre el paciente ya que acuden directamente al psiquiatra.

A pesar de que la salud mental actualmente está en boca de todos, los pocos que pueden gozar de ella son los que pueden permitirse pagar una consulta con un psicólogo.

Es cierto que la sanidad pública ofrece este servicio, pero hay mucha lista de espera y las consultas son muy esporádicas por lo que es muy difícil hacer un seguimiento eficaz al paciente, explica Alba García, neuropsicóloga especializada en niños y adolescentes. De hecho, esta asegura que tiene muchos pacientes que vienen de la pública “ para poder tener al menos una consulta a la semana”.

En Urgencias no hay especialistas en salud mental

En este servicio, los médicos son polivalentes, es decir, tratan todo tipo de patologías y suelen estar especializados, aunque no todos, en Medicina Interna y en Medicina Familiar y Comunitaria.

A pesar de que a estos médicos se les denomina urgenciólogos, la especialidad de Urgenciología aún no está reconocida. Hasta hace dos días, el reconocimiento de dicha dotación era inminente, según remarcaron a ECD varios urgenciólogos de SEMES, pero tras la convocatoria de elecciones generales el próximo 23 de julio todo parece indicar que la dotación estará paralizada hasta que se forme el nuevo gobierno.

Debido a que independientemente de la especialidad que tengan los urgenciólogos pasan consulta a todo tipo de pacientes, en la mayoría de los hospitales no cuentan con un psiquiatra disponible en Urgencias.

Esto significa que en función de la valoración del médico, este considerará necesario o no llamar al psiquiatra de guardia que haya en el hospital, siempre y cuando no esté ocupado con otro paciente u otro asunto.

En el caso concreto del Hospital de La Paz, según explica Cristina, enfermera en el servicio de Urgencias del Hospital de la Paz en Madrid, a Confidencial Digital "en este hospital no hay unidad específica de psiquiatría en el servicio de Urgencias. Esto limita su manejo y empeora muchas veces a otros pacientes con otras patologías, pues pueden estar en camas contiguas. Tenemos una sala de "contención" para aquellos pacientes a los que se les pone sujeción mecánica en caso de que la contención verbal y farmacología no haya sido eficaz".

En cuanto al equipo de enfermeras pasa exactamente lo mismo, salvo en hospitales puntuales como el Hospital Gregorio Marañon de Madrid y el Hospital Insular de Gran Canaria. Ambos centros han apostado por incorporar la figura de enfermera especialista en Salud Mental en sus servicios de Urgencias.

El Gregorio Marañón fue el pionero en apostar por este modelo entre marzo y abril de 2021, y en apenas un mes consiguieron evitar "80 fugas o altas voluntarias, 40 episodios de auto o heteroagresividad -conductas agresivas hacia otras personas- y 35 episodios de agitación psicomotriz", según publicó la Comunidad de Madrid.