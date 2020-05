Así miden la temperatura las gafas de realidad virtual en centros comerciales, hospitales y aeropuertos

La Covid-19 ha conseguido dar un paso de gigante en tecnología de todo tipo. Prácticamente todas las profesiones están perfeccionando el teletrabajo, instalando programas y mejoras en sus equipos digitales para actualizarse al nuevo tiempo. Los colegios y universidades dan clases online, la Administración se apresura en incorporar procesos telemáticos y, en medio de este escenario, aparecen nuevas herramientas tecnológicas que quieren ser útiles para combatir la pandemia.

Es el caso de las gafas de realidad aumentada que presenta ahora una nueva utilidad. Hasta el momento, esta tecnología se utilizaba especialmente para videojuegos o simulaciones en el ejército, exámenes del carné de conducir, venta en marketing, etc.

Su uso más común ha sido a través el móvil o la tablet, pero ahora las gafas con realidad virtual incorporada se están presentando como una solución para la desescalada. Esta tecnología, empleada sobre todo por el marketing, puede ser ahora un elemento sanitario.

El sensor de infrarrojos

En las gafas se ha incorporado un sensor de infrarrojos para leer la información de cada cuerpo. Sigue la tecnología que utiliza el ejército para ver, por ejemplo, más allá de los arbustos si se dibujan siluetas de personas.

Estos sensores detectan el calor y en la imagen aparece superpuesta la información por colores: rojo, naranja, amarillo o verde. El sujeto tiene que estar a una distancia de tres metros, como máximo, y esta cámara te proporciona además de los colores un valor de la temperatura aproximada.

El sensor permite tomar la temperatura de hasta 200 personas en dos minutos.

No son para el consumidor final

En esta tecnología, sobre el cristal de las gafas se proyectan las imágenes.

Está enfocado no tanto al consumidor final, sino a los negocios, la sanidad o la seguridad de los comercios. Por ejemplo, a la hora de entrar en un hospital, los empleados del servicio público pueden ver quién tiene una temperatura superior. O lo mismo a la hora de hacer un filtro para dejar entrar en negocios, oficinas de la administración o aeropuertos.

Esto es una nueva oportunidad, según indican los expertos, para las gafas de realidad virtual que no están muy extendidas todavía. “Cuando salieron las google glass no cuajaron. Se calentaban, la batería no duraba mucho… esto era porque estaban pensadas para el consumidor final, pero para los profesionales están más extendidas”, explica Luis Villarejo, CEO de Immersium Studio, especialista en realidad virtual.

“El Covid es una oportunidad para que este tipo de Hardware se extienda” , dice Villarejo.

Dispositivos internacionales

Una de las primeras empresas en que ha comenzado a comercializarlas ha sido la startup china Rokid.

Rokid es una empresa de inteligencia artificial con sede en Hangzhou que está siendo una de las pioneras en esta tecnología. Está en conversaciones con varias compañías para vender sus gafas T1 en Estados Unidos, según ha explicado su propio director.

Se encuentra entre una ola de empresas chinas que crean tecnología para abordar la pandemia. La compañía está trabajando en acuerdos con hospitales de Estados Unidos.