Cambio de tendencia en los gimnasios tras la pandemia: disminuyen los clientes de más edad y aumentan los jóvenes

El pasado 20 de abril se flexibilizaron las medidas sanitarias en España. La gran novedad fue el fin de las mascarillas en interiores, exceptuando en el transporte público y en hospitales y centros sanitarios.

Clientes de gimnasios y centros deportivos agradecieron la flexibilización de esta medida sea voluntaria en interiores debido a que algunos estaban perdiendo mucha capacidad pulmonar y fatiga física.

Fuentes de las cadenas de gimnasios de Altafit y Basic-Fit afirman que "han aumentado un 23% los jóvenes de menos de 40 años que se han apuntado a los gimnasios y un 17% de las personas de más de 40 años se han dado de baja".

Además, están "sorprendidos" con la cantidad de gente que está aprendiendo a nadar debido a recomendación médica tras haberse contagiado de la COVID-19. De hecho, en algunos centros han tenido que contratar a más personal en las piscinas.

También apuntan que los jóvenes "invierten más tiempo en ejercicios de cardio a neuromusculares para conseguir más rendimiento y no agotarse en poco tiempo".

Por otra parte, fuentes de estas cadenas de gimnasios apuntan que "cada vez las personas de más de cuarenta años, con el fin de socializar tras la pandemia, prefiere realizar ejercicios en grupo que en solitario".

Los adultos siguen temiendo contagiarse en los gimnasios...

Una mayor parte de las personas de más cuarenta años siguen teniendo miedo al coronavirus, "llevan mascarillas y limpian las máquinas con alcohol después de usarlas".

Algunos de ellos admiten que "hasta que no me ponga la cuarta dosis no me la quito", aunque muchos ya se han acostumbrado a realizar deporte al aire libre antes que en sitios cerrados.

Incidencia actual de la COVID-19

Actualmente, está habiendo un repunte considerado de contagios de coronavirus a las puertas del inicio de las vacaciones de verano. Los epidemiólogos apuntan que "estamos en un momento clave".

España suma más de 50.000 casos y 107 muertes esta semana. La incidencia en mayores de sesenta años asciende a 86 puntos, la cifra de contagios en España se eleva a más de 12 millones de personas.