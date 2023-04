Los enfermos crónicos están abandonando los tratamientos por la soledad no deseada, la falta de vivienda y la precariedad laboral.

Dejar de tomar la medicación o no tomarla correctamente, no seguir la dieta, no hacer los ejercicios indicados por el facultativo, seguir fumando…son algunos de los ‘malos’ hábitos más comunes entre los pacientes con patologías crónicas.

Estos actos suponen una pérdida de la calidad de vida y un aumento del sufrimiento del propio paciente, así como un mayor gasto en el Sistema Nacional de Salud (SNS).

Desde hace años, los sanitarios llevan advirtiendo de que la falta de adherencia de los tratamientos en los pacientes, sobre todo con enfermedades crónicas, es un problema de salud pública que debe tenerse en consideración lo antes posible.

Cabe destacar que se entiende por adherencia, en este caso de los tratamientos, a la forma más o menos estricta con la que un paciente cumple no sólo con la prescripción médica sino también con los hábitos de vida recomendados, la comunicación constante entre médico y paciente y el compromiso de este con su enfermedad.

Durante la pandemia se perdió el foco de atención en este asunto, al igual que pasó con otros muchos, pero ahora, con el Covid-19 normalizado, los facultativos y enfermeros han vuelto a darle prioridad.

“El 50% de los pacientes crónicos y el 20% de los pacientes con tratamientos agudos incumplen la adherencia. Esto está generando un tercio de los ingresos hospitalarios incrementándose el gasto sanitario y el farmacéutico” apuntaba Diego Ayuso Murillo, el Secretario General del Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España, durante su ponencia en la 11ª Jornada de Actualización: Tuberculosis - Covid-19.

¿Por qué la mitad de los pacientes con patologías crónicas no cumple las indicaciones del facultativo? ¿Cómo debemos trabajar para evitar que esto pase? Son las cuestiones que tienen sobre la mesa los profesionales sanitarios para paliar, o al menos reducir, este problema que tanto les preocupa.

Los factores sociales son el motivo principal

Juan Jesús Hernández, médico del Plan de Salud de Cruz Roja, explica a Confidencial Digital que las causas que generan la falta de adherencia de los tratamientos son dos: determinados factores sociales y problemas con los medicamentos.

El tipo de fármaco, la forma de administración, los horarios de las tomas, los efectos secundarios…son los problemas que pueden generar los medicamentos recetados.

El médico de Cruz Roja explica con ejemplos algunos de los casos más frecuentes.

Un enfermo crónico debe tomar medicación todos y cada uno de los días de su vida. A medida que pasa el tiempo, este paciente tiende a cansarse de tomar la medicación. O en otros casos, los efectos secundarios de los fármacos suelen ser tan fuertes que prefieren no tomarlos.

También destaca que el 50% de las recetas prescritas por los facultativos no se recogen en las farmacias, “ y muchas veces cuando las cogen no saben cómo deben tomarse la medicación, no han entendido bien al médico o lo han olvidado”.

Los enfermos crónicos están abandonando los tratamientos por la soledad no deseada, la falta de vivienda y la precariedad laboral.

Sin embargo, él mismo puntualiza que la toma de los medicamentos no es el motivo clave de esta falta de adherencia a los tratamientos, sino que el principal factor son los problemas socioeconómicos como la soledad no deseada, la falta de vivienda o la precariedad laboral.

Un total de 4,9 millones de personas en España, es decir un 11,6% de la población, sufre soledad no deseada, según los datos del Observatorio de Soledad No Deseada SoledadES. Y el 70% de quienes la padecen son mujeres.

Desde el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid lo consideran una epidemia conductual que va en aumento y prevén que esta tasa se duplique en 2050.

Según apunta el médico Hernández, esta soledad no deseada genera en los pacientes crónicos tristeza, dejadez y falta de ganas por seguir tratando su enfermedad.

En cuanto a los problemas económicos como la falta de vivienda o la precariedad laboral la situación es diferente.

“Cuando tienes que coger el trabajo que te salga porque tu principal preocupación es llegar a fin de mes para poder dar de comer a tus hijos, no tienes tiempo de ir al médico ni puedes comprar los alimentos específicos para cumplir la dieta que te han mandado”, explica Juan Jesús.

Este es el problema que se da también entre los inmigrantes más jóvenes. Concretamente, estos pacientes con patologías crónicas, o enfermedades infecciosas como la tuberculosis, representan una tasa de abandono que no se puede controlar.

“Es muy difícil saber si estas personas se adhieren a los tratamientos o no porque suelen cambiar de provincia o comunidad autónoma bastante a menudo. Y tienen otros problemas más importantes que seguir con el tratamiento indicado”, argumenta el médico de Cruz Roja a Confidencial Digital.

Poca adherencia con los antibióticos

Cuando se habla de falta de adherencia de los tratamientos no es necesario que sea en pacientes con enfermedades crónicas.

La falta de adherencia de los tratamientos también se produce cuando cortamos la toma de un fármaco que se debe tomar durante un tiempo específico.

“Cuando una persona debe tomar antibiótico durante diez días, pero al tercero ya se encuentra bien y lo deja, también es falta de adherencia”, explica Juan Jesús a Confidencial Digital. Y añade que a raíz de esto es por lo que se está desarrollando resistencia a los antibióticos y cada vez hacen menos efecto.

El perfil del no adherente

En primer lugar cabe destacar que la Organización Mundial de la Salud define la enfermedad crónica como aquellas enfermedades que presentan una larga duración (más de 6 meses) y una progresión lenta, no se transmiten de persona a persona y son consideradas, por lo tanto, como no transmisibles.

Las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades respiratorias y la diabetes son los tipos de patologías crónicas más comunes.

A diferencia de cómo se podría pensar, Juan Jesús puntualiza que no son tanto las personas mayores con enfermedades crónicas las que acostumbran a dejar los tratamientos sino que el grueso de estos pacientes son jóvenes o de mediana edad con preocupaciones mayores.

“La no adherencia se relaciona con la juventud, el menor nº de pastillas/día, la menor morbilidad -de la enfermedad- y el nivel de formación medio y alto, así como con actitudes muy críticas, aunque también con actitudes inconscientes o temerosas” es una de las conclusiones de la encuesta realizada por Farmaindustria en 2016 sobre adherencia terapéutica en España.

Consecuencias de abandonar el tratamiento

En rasgos generales, abandonar el tratamiento se traduce en un empeoramiento de la calidad de vida del paciente.

Según el Grupo OAT (Observatorio Adherencia Terapéutica), la no adherencia se traduce en un aumento del número de consultas en Atención Primaria, de los ingresos y como última consecuencia, un aumento de la mortalidad.

Los datos de cronicidad en España, aportados por el enfermero Ayuso Murillo, indican que en hospitalización generan un 50% de los ingresos y un 60% de las estancias y Atención Primaria un 10% de los pacientes generan un 40% de las visitas.

Además, los pacientes crónicos consumen el 77% del gasto sanitario y los agudos el 23%. Y en concreto, el 20% de los pacientes crónicos consumen el 80% de los gastos.

Estos elevados porcentajes se deben, en parte, a la falta de adherencia terapéutica, es decir, no sólo afecta al empeoramiento del estado del paciente sino también al gasto sanitario que generan.

Participación activa de los sanitarios

El papel de los profesionales sanitarios, junto con la participación activa de los pacientes, es fundamental para evitar que la falta de adherencia de los tratamientos siga aumentando.

El Plan de Adherencia al Tratamiento de Farmaindustria establece seis pilares básicos para mejorar esta adherencia. El primer punto consiste en optimizar el proceso de la prescripción médica para favorecer la adherencia, es decir, dedicar a cada paciente el tiempo necesario para explicarle el tratamiento, alcanzar un buen acuerdo terapéutico médico-paciente e individualizar los tratamientos.

Concienciar al paciente sobre la importancia de la adherencia, establecer un programa de adherencia terapéutica, reducir la complejidad del tratamiento, incrementar la autogestión y el empoderamiento del paciente e implementar un sistema de información del cumplimiento terapéutico son los otros cinco pilares estratégicos que proponen.

Desde Cruz Roja tienen en activo varios proyectos para supervisar y acompañar en la adherencia de los tratamientos a pacientes en contextos con dificultades para cumplirlos.

El proyecto “No me olvides” es uno de ellos y lleva desarrollándose a nivel estatal durante cuatro años. A día de hoy cubre a seis mil personas. Este consiste en acompañar al paciente crónico con su tratamiento para conseguir una buena adherencia.

Explicarle la medicación que debe tomarse, quedar con el paciente bien en algún punto de la ciudad o en su casa en las horas en las que se tiene que tomar la medicación, guiarle con la alimentación, facilitarle pastilleros con los días de la semana para tener un control de las tomas, acompañarle a realizar ejercicio…son algunas de las acciones que realizan los profesionales de Cruz Roja para conseguir que los pacientes sean adherentes a los tratamientos. Y según indica Juan Jesús, que lidera el proyecto, los resultados son muy positivos.

También destaca que están a punto de firmar un acuerdo con la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid para trabajar conjuntamente con Atención Primaria.

Aunque aún no hay fecha estimada, el proyecto consistirá en que desde Atención Primaria se enviarán a la Cruz Roja a los pacientes con falta de adherencia para que desde allí, siempre que el paciente quiera, puedan hacerles un seguimiento del tratamiento y mejorar así su adherencia.

De esta forma, todos los pacientes crónicos de la Comunidad de Madrid con poca adherencia serán informados de la posibilidad de ser ayudados para mejorar la adherencia de los tratamientos.

Hasta la fecha, según apunta el médico de Cruz Roja, tan sólo las personas que están en otros proyectos o conocen de cerca la actividad de esta entidad, saben de la existencia del proyecto "No me olvides".