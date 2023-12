Las macrofiestas de Nochevieja, en decadencia: incomodidades y precios disparados

Fiesta en una discoteca

Las macrofiestas de Nochevieja han pasado de moda. Estos eventos multitudinarios cuya asistencia supera las 500 personas tuvieron su 'boom' en los años 90, pero ya apenas se celebran.

Vicente Pizcueta, portavoz de la patronal de ocio nocturno España de Noche, explica en declaraciones a ECD que estas fiestas –que normalmente se realizaban en carpas– han ido perdiendo popularidad con el tiempo por varios factores. En primer lugar, las organizaban jóvenes universitarios con "escasa profesionalización" y siempre había algún fallo, como problemas con las devoluciones del dinero en caso de que se cancelara la fiesta y robos de ropa en los roperos sin que se pudiera reclamar a nadie.

Los jóvenes promotores ofrecían "una fiesta diferente", una celebración especial, que para muchos de ellos era la primera salida universitaria. "Las chicas llevaban vestidos de largo y los chicos traje y pajarita", detalla Pizcueta.

La idea parecía buena, pero la realidad que se vivía desde dentro no era tan bonita. La barra libre no funcionaba porque no había suficientes camareros, mucha gente directamente no pagaba y otra se aprovechaba del caos de la organización para llevar a cabo estafas.

Por otra parte, los asistentes se quejaban de la incomodidad provocada por el frío y de las aglomeraciones. Además, en el precio de la entrada se gastaban "un dineral". A todo esto se suma la obligación de solicitar un permiso extraordinario para este tipo de celebración, lo que requiere de "mucha burocracia" que supuso una traba para los estudiantes que montaban estas fiestas.

"Esto creaba cierta inseguridad jurídica porque los permisos se concedían el mismo día de la fiesta y podían surgir problemas técnicos", apunta Pizcueta. Y añade que en muchas ocasiones el evento se acababa cancelando y los que ya habían pagado la entrada "se quedaban tirados".

El portavoz de España de Noche hace hincapié en que "las cosas que se ponen de moda acaban pasando de moda". En su momento irrumpieron, tuvieron éxito y, en pocos años, prácticamente desaparecieron. Pero acabaron surgiendo otras alternativas para celebrar fin de año como viajes a la nieve, casas rurales y viajes al extranjero, que eran muy populares a principios de siglo.

Ahora, la tendencia es salir por la tarde a tomar algo con los amigos –lo que se conoce como Tardevieja o tardeo–, asistir a cotillones en hoteles o restaurantes o salir a discotecas. Estos establecimientos ofrecen unas determinadas garantías: "Si tienes un problema no va a desaparecer, como pasaba con las carpas". Y concluye que acudir a establecimientos que funcionan todo el año genera tranquilidad.

Ninguna macrofiesta en Sevilla ni en Barcelona

En ciudades como Sevilla, el Ayuntamiento ni siquiera ha recibido solicitudes (igual que el año pasado), mientras que el de Barcelona directamente "no concede permisos para realizar macrofiestas" ya que las celebraciones de fin de año se realizan en bares o discotecas, según confirman fuentes municipales a ECD.

Cinco macrofiestas autorizadas en la Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid ha autorizado hasta la fecha cinco macrofiestas en fin de año que suman un aforo de casi 8.000 personas, según la Consejería de Interior. Estos cotillones se desarrollarán en las localidades de Alcalá de Henares, San Agustín de Guadalix, Cobeña, Ajalvir y Guadalix de la Sierra. Hay otros dos más en vías de estudio en Griñón y en el hotel Novotel de la capital.

Este tipo de fiestas requieren de una aprobación específica de la Comunidad de Madrid y de la Dirección General de Seguridad porque "se realizan en entornos donde no están autorizados durante todo el año y no tienen una licencia para ese uso como son polideportivos", ha señalado este martes el consejero de Medio Ambiente e Interior, Carlos Novillo.

Para dar luz verde a estos eventos multitudinarios primero debe haber un informe técnico favorable del ayuntamiento de la localidad. El documento deber ratificar que el recinto reúne todos los requisitos y cumple con la normativa. (plan de seguridad, plan de evacuación, salidas de emergencia, etc.). Cabe recordar que las macrofiestas en lugares con licencia para este tipo de eventos no tienen que solicitar nada.

Cinco solicitudes en Valencia

Respecto a Valencia, el Ayuntamiento informa a este periódico que han recibido tres solicitudes para celebrar fiestas de más de 500 asistentes y dos para eventos de más de 1.500 personas. Estas peticiones aún se encuentran en estado de trámite, por lo que no han sido ni denegadas ni autorizadas, aclaran las citadas fuentes. Castellón y Alicante no han recibido ninguna petición.