El miedo a un “gran apagón” se impone entre los lectores de ECD

La alerta que envió Austria sobre al apagón en Europa está provocando debate tanto entre ciudadanos como políticos y otros cargos públicos.

Las autoridades austriacas han sido tajantes en sus avisos. De hecho, la ministra de Defensa Tanner explicó que las cuestiones debían centrarse en la fecha en que se producirá el apagón y no en si sucederá o no.

En España, como ya contamos en estas páginas, los expertos insisten en que el suministro está garantizado. Sin embargo las búsquedas en Internet se han disparado ante la posibilidad de un “gran apagón”.

Confidencial Digital ha lanzado la siguiente pregunta a sus lectores: “¿Siente inquietud por el posible ‘gran apagón’?”

Los encuestados podían responder sí, no o no sabe/ no contesta. A media tarde del pasado jueves 4 de noviembre, el porcentaje de personas que respondió “sí” era de un 51%, frente a un 49% que clicó “no”.

Se dispara un 600% la demanda de hornillos y camping gas

Ante el rumor sobre el posible apagón, que está generando miedo e incertidumbre en la opinión pública, los europeos y españoles buscan cómo armarse con un buen kit de supervivencia.

El comparador de precios idealo.es ha detectado cómo se ha disparado la búsqueda de distintos equipos de supervivencia, como hornillos y camping gas hasta en un 603%, desde la alerta austriaca del pasado 21 de octubre.

De hecho, España es el país europeo que más crecimiento observa respecto a estos productos.

Otros productos, imprescindibles para sobrevivir en un posible apagón, también están experimentando una explosión en su demanda. Este es el caso de las placas de cocina portátiles, cuyas búsquedas han aumentado un 237%. La demanda de GPS se ha duplicado en las últimas tres semanas.

Esta posible desconexión significaría un choque para la sociedad hiperconectada, fenómeno que quedó demostrado durante el confinamiento por la pandemia del coronavirus. Ordenadores, móviles y tablets quedarían completamente inutilizados.