El nuevo reto de los tratamientos estéticos: mejorar la apariencia de los pacientes con alopecia parcial, quemados y oncológicos

Micropigmentación de unas cejas oncológicas. Fuente: Carmen García Retorta (Vicepresidenta SEED).

Al hablar de tratamientos estéticos la gran mayoría piensa en el retoque de labios y pómulos, la operación de nariz, el aumento de pecho…sin embargo, desde hace cinco años las terapias estéticas están aumentando su ámbito de actuación.

Ya no sólo son un bien de lujo para aquellas personas que quieren mejorar su imagen personal por cuestiones estéticas, sino que también están mejorando la calidad de vida de muchos pacientes que por su enfermedad tienen secuelas físicas que dañan su autoestima y seguridad en sí mismas.

En primer lugar, cabe destacar la diferencia entre tratamiento y cirugía, mientras que la última es una práctica invasiva, es decir, hace falta bisturí y que sea realizado por un médico, la otra no lo es.

Uno de los tratamientos estéticos más comunes es la micropigmentación que consiste en introducir sobre la capa más superficial de la piel una serie de pigmentos específicos con una aguja. Tiene una duración semipermanente de unos tres o cuatro años.

Aunque la técnica y el proceso de curación es el mismo, los profesionales diferencian el tipo de práctica dependiendo del motivo por el que se realice. La consideran estética si el motivo es para mejorar la imagen personal, en cuanto a belleza se refiere, como por ejemplo una micropigmentación en los labios para darles un tono más rojizo. Sin embargo, si es para disimular las secuelas y cicatrices de una patología, como en el caso de las areolas mamarias a causa de una intervención oncológica, lo denominan un tratamiento reparador.

En algunas clínicas, aunque no en todas, esta distinción se refleja también en el precio del tratamiento que puede oscilar en una diferencia de entre 100€-150€.

Aunque en otros países como Alemania y Francia estos tratamientos están normalizados desde años, en España dichas técnicas empiezan a ganar relevancia en estos momentos.

Micropigmentación para disimular quemaduras y parálisis faciales

El tratamiento más conocido es la dermopigmentación de las areolas tras una reconstrucción mamaria por motivos oncológicos. Durante dicha enfermedad, el pelo es una de las primeras cosas que se pierde por lo que el microblading -técnica en la que se utiliza una pequeña cuchilla de metal con la que se hace hendiduras en la piel, simulando los pelos, para que el pigmento se adentre- también se utiliza bastante para simular las cejas, siempre y cuando la paciente esté en las condiciones óptimas.

La micropigmentación reparadora también se utiliza para disimular cicatrices derivadas del labio leporino, quemaduras, vitíligos -pigmentando la zona blanca con el tono del resto de la piel- y alopecias areatas -pérdida de parches redondos de cabello que puede derivar en una calvicie total-.

En los casos de parálisis de una parte del cuerpo, se emplea la micropigmentación para rellenar el labio paralizado y dar sensación de volumen y movimiento.

Estas técnicas estéticas también se utilizan para evitar que los adolescentes con mucho acné tomen pastillas y en su lugar se les practica un peeling químico junto a una rutina facial diaria.

No curan, pero mejoran la calidad de vida

Carmen García Retorta, enfermera especialista en micropigmentación y vicepresidenta de la Sociedad Española de Enfermería Dermoestética (SEED), ha asegurado a Confidencial Digital que a pesar de que estos tratamientos estéticos no curan las patologías de los pacientes, sí que mejoran su calidad de vida.

ECD ha podido ver en directo el antes y el después de una paciente que recibió un tratamiento de micropigmentación de una areola mamaria. Al principio, la confianza de la mujer ante dicha técnica era casi nula, sin embargo cuando volvió a mirarse al espejo tras el tratamiento su rostro cambió por completo. “Hay muchos pacientes que rompen a llorar de la emoción porque vuelven a reconocerse frente al espejo”, ha añadido la enfermera García Retorta.

Valeria Moriconi, miembro del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid experta en psicooncología, cuidados paliativos y duelos, ha destacado a ECD que aunque no se puede generalizar, ya que no todos los pacientes oncológicos son iguales, muchos de los que recurren a estos tratamientos estéticos recuperan la seguridad de volver a ser la persona que quieren ser o como quieren que les vean el resto de la población.

Ella también incide, al hablar de la reconstrucción de las areolas mamarias, en que la sexualidad es un tema muy importante. “Si no te gustas, no vas a poder gustar al resto, no vas a permitirte tener relaciones sexuales y sin sexualidad no se vuelve a encontrar la intimidad”.

Tratamiento estético en un paciente con alopecia. Fuente: Carmen García Retorta (Vicepresidenta SEED).

La imagen personal depende del entorno

Cuando la psicóloga Moriconi ha insistido en no generalizar es porque “no a todos nos afectan igual los cambios en la imagen personal”. Esto depende del constructo social en el que estés envuelto: distintos valores dependiendo de la edad o del círculo social, diferencias culturales en función del país, creencias…

Mientras que Carmen realizaba la dermopigmentación que ha podido presenciar ECD, la paciente contaba que sus familiares -de origen venezolano- intentaron convencerla para que no se reconstruyera el pecho ni se realizara la micropigmentación de la areola. Sin embargo, ella aseguraba que hasta que no se hizo la reconstrucción mamaria no fue capaz de volver a ponerse un vestido.

La actitud frente a los demás, las relaciones sociales, el comportamiento, la adherencia a los tratamientos, entre otros, son cuestiones que pueden verse afectadas por el cambio en la imagen personal, incluso ese malestar y falta de autoestima se retroalimenta. “Yo tuve a una paciente que por no ver modificada su imagen corporal evitó el tratamiento tradicional y apostó por un ensayo experimental”, ha remarcado a ECD la psicooncóloga.

Por este conjunto de motivos es por lo que la experta en micropigmentación asegura que los tratamientos estéticos en este tipo de pacientes les mejoran mucho su calidad de vida.

La necesidad de incluirlo en la sanidad pública

Exceptuando la micropigmentación de la areola mamaria y del pezón para mujeres mastectomizadas como parte de la reconstrucción mamaria, el resto de técnicas reparadoras no están contempladas dentro del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Esto supone que hasta la fecha sólo pueden acceder a dichos tratamientos los que económicamente puedan permitírselo ya que los precios superan los 150€ en la mayoría de las zonas.

En el caso de la enfermera García Retorta, al defender que la micropigmentación reparadora ante secuelas patológicas debe estar cubierta por la sanidad pública, hace muchos tratamientos solidarios en su clínica o durante las clases que imparte como docente a pacientes que no pueden permitirse ese desembolso económico.

En el único caso en el que sí está contemplado en el SNS, según se acordó el 21 de diciembre de 2017 en el Comité Asesor de Prestación Farmaceútica (CAPF) y se recogió en la Orden SCB/480/2019 del 26 de abril, es la micropigmentación de la areola mamaria y del pezón para mujeres mastectomizadas como parte de la reconstrucción mamaria, nombrado anteriormente.

Micropigmentación para disimular una cicatriz. Fuente: Carmen García Retorta (Vicepresidenta SEED).

Aunque dicha orden ya lleva aprobada cuatro años, desde el Ministerio de Sanidad han explicado a ECD que “con el fin de facilitar la implantación de este acuerdo se decidió que su aplicación se hiciera de forma gradual para poder contar con profesionales con la formación adecuada, idealmente en unidades de micropigmentación de los servicios de cirugía plástica, estableciéndose un plazo de cinco años a contar desde la entrada en vigor de la orden”.

Esto significa, según ha añadido la administración, que “cualquier persona residente en España puede beneficiarse de la prestación de la micropigmentación. Si esta no se encuentra implementada en alguna CCAA, le pueden derivar a otra CCAA donde se lleve a cabo”.

Debido a que este servicio no está contemplado en todas las comunidades autónomas por falta de personal especializado, las listas de espera son de más de un año.

¿Quién tiene competencia para realizarlos?

Al igual que sucede con otros tratamientos estéticos, la rivalidad por determinar quiénes son los profesionales que están capacitados para realizar micropigmentación y microblading también existe.

Las esteticistas defienden que son tratamientos que están bajo su competencia ya que están especializadas en el cuidado de la imagen personal. Por otro lado, los tatuadores en lugar de utilizar pigmentos suelen tatuar con tintas, cuyas diferencias son la composición, los certificados y el precio, pero también realizan, sobre todo, areolas mamarias.

Y finalmente, el personal sanitario, concretamente las enfermeras, a través de una especialización están autorizadas para ejecutar dichas prácticas. De hecho, la vicepresidente de SEED argumenta que en la mayoría de las ocasiones tanto en la micropigmentación como en el microblading se llega hasta la dermis -capa más profunda que la epidermis- por lo que el riesgo de infección sobre todo en pacientes oncológicos es mayor y ante esta posibilidad se deben tener los conocimientos de un personal sanitario. Ella concluye que “a día de hoy hay un vacío legal que se tiene que solucionar cuanto antes”.