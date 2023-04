Los ópticos se reúnen con partidos políticos para defender su incorporación a la atención primaria

Imagen de archivo de prueba oftalmológica.

Desde hace tiempo, el Colegio Nacional de Ópticos-Optometristas (CNOO) lleva reclamando la necesidad de incorporar la figura del óptico-optometrista al Sistema Nacional de Salud (SNS).

Ante la cercanía de las elecciones autonómicas el próximo 28 de mayo, desde el Colegio están trabajando activamente para que los diferentes partidos políticos incluyan y desarrollen en sus propuestas la presencia de unidades de optometría en Atención Primaria.

El principal motivo que argumentan desde el CNOO es el gran número de pacientes en las listas de espera de oftalmología. De hecho, y a pesar de que no tienen datos oficiales, estiman que estas cifras se han duplicado tras la pandemia.

Sin embargo, los oftalmólogos se oponen drásticamente a esta medida y argumentan que los ópticos-optometristas no tienen la capacidad de diagnosticar patologías. Tan sólo estarían de acuerdo con su incorporación si se integran bajo la supervisión de los oftalmólogos.

Unidas Podemos, Partido Popular y Vox

Eduardo Morán, decano del Colegio Nacional de Ópticos-Optometristas, ha enumerado a Confidencial Digital los partidos políticos afines a esta propuesta o con los que han mantenido alguna reunión para abordarla. Unidas Podemos, Partido Popular y Vox.

En junio del año pasado, se aprobó en la Asamblea de Madrid una Proposición No de Ley, propuesta por Unidas Podemos, para crear un Plan de Salud Visual. Aumentar las plazas de ópticos-optometristas en los Hospitales del Servicio Madrileño de Salud y crear Unidades de Optometría en la Atención Primaria son las líneas principales.

Sumar, liderado por Yolanda Díaz, también es otro de estos partidos que apuesta por reforzar la cartera de servicios comunes para garantizar la salud visual en la sanidad pública. Aunque el partido todavía no tiene un programa definido, el decano considera que estas medidas pueden llegar a ver la luz en la próxima legislatura, según publican desde el CNOO.

Otro acercamiento político fue la reunión que tuvo lugar el mes pasado en el Congreso de los Diputados entre el decano Eduardo y la presidenta de la Delegación de Asturias, María José Prado, con el diputado por Asturias de Vox, José María Figaredo, para presentarle la incorporación de los ópticos como una solución idónea para mejorar la atención en el sistema público.

Además, un mes antes, en enero, el diputado y portavoz del Grupo Podemos en la Junta General del Principado de Asturias, Rafael Palacios, sostuvo durante una reunión con la presidenta de la delegación, la importancia de oficializar cuanto antes las nuevas incorporaciones de ópticos.

El 30% de las derivaciones por agudeza visual

Tras la pandemia los problemas visuales han aumentado un 9%, según alertaron los ópticos-optometristas a finales del año pasado.

Esto se traduce en un aumento de las listas de espera en oftalmología, y por tanto, una mayor saturación del sistema público, teniendo en cuenta que ya en el segundo semestre de 2019 la media de días que pasaban entre que el médico de atención primaria te derivara a oftalmología hasta que finalmente acudías a la consulta era de 83 días.

Este es uno de los motivos principales por el que los ópticos-optometristas argumentan que es imprescindible su presencia en el SNS.

“A día de hoy, es donde más podemos ayudar porque reduciremos la carga de trabajo”, explica el decano Morán.

Ellos reivindican que el 27,6% y el 14,6% de las derivaciones que realizan los pediatras y los médicos de familia, respectivamente, son a oftalmología, según el Libro Blanco de la Salud Visual en España 2022.

De esta forma si ellos, los ópticos-optometristas, estuvieran integrados dentro de los equipos de Atención Primaria reducirían parte de la carga que hasta la fecha soportan los pediatras y médicos de familia.

Además, los datos de dicho informe indican que en torno al 76%, en los niños, y alrededor del 30%, en los adultos, de las derivaciones a la especialidad de oftalmología se corresponden con problemas derivados con la agudeza visual.

“Nuestra presencia en el sistema público daría una cobertura ágil para desaturar las listas de espera. Dentro de nuestras capacidades y conocimientos como ópticos-optometristas podríamos detectar si el problema del paciente es por agudeza visual, que lo trataríamos nosotros, o por una patología mayor, y lo derivaríamos a los especialistas -oftalmólogos-”, explica Eduardo.

Aunque en algunas comunidades autónomas ya hay ópticos-optometristas trabajando en el SNS, estos lo hacen de la mano de los oftalmólogos.

Sin embargo, lo que ellos piden es la incorporación integral a los servicios públicos como un profesional sanitario más, es decir, como Unidades de Optometría. También ofrecen la alternativa de incorporarse mediante acuerdos o conciertos específicos de externalización de servicios.

Unidades según las necesidades de cada comunidad

Hasta la fecha, aún no se ha desarrollado ningún programa de incorporación de las unidades de optometría a los ambulatorios y centros de salud, pero el decano considera que lo más efectivo sería hacer un proyecto piloto.

Contemplar las necesidades de cada comunidad autónoma para condicionar cada una con las unidades de optometría que requieran.

“Cuando hablamos de incorporar unidades de optometría a la atención primaria no nos estamos refiriendo a que en cada ambulatorio debe haber una. Esto habría que estudiarlo y poner una unidad en cada distrito o comarca, por ejemplo, para que cada día pueda estar pasando consulta en un centro de salud diferente”, desarrolla el decano del CNOO.

Los oftalmólogos se oponen

Ignacio Guerrero, presidente de la Asociación Profesional de Oftalmólogos de España (APOE), se opone rotundamente a esta medida.

“Al igual que nosotros no incurrimos en vender gafas porque entendemos que lo hacen los ópticos, también tiene que ser al revés. Ellos no pueden incurrir en diagnosticar una enfermedad porque pueden no acertarla”, explica Alfredo Ferrer, médico y cirujano oftalmólogo de APOE.

Estos reflejan que para poder ejercer como oftalmólogo han tenido que cursar 12 años de formación, sin embargo, la titulación de Óptica y Optometría tan sólo tiene una duración de cuatro años. Y puntualizan que los ópticos-optometristas no son personal facultativo.

“La experiencia que tiene un oftalmólogo no la va a conseguir nunca un óptico”, asegura el presidente de APOE.

El único posicionamiento que ellos aceptan es que se integren en el SNS bajo su supervisión, es decir, la de los facultativos especializados en oftalmología, con una categoría y responsabilidad equiparable a la de un auxiliar o un técnico.

“Si trabajan junto a nosotros nos pueden facilitar e incluso quitar trabajar, pero diagnosticar si un paciente tiene una patología o no es una gran responsabilidad ya que puedes hacer falsos positivos. Y lo que es mucho más peligroso es incurrir en falsos negativos y que a los dos meses el paciente desarrolle una enfermedad a causa de un mal diagnóstico”, apunta el oftalmólogo Guerrero.