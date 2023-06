Los riesgos que corrió el futbolista Mariano al tatuarse con anestesia general: paro cardíaco y daños cerebrales.

Foto de archivo del exfutbolista del Real Madrid, Mariano, durante un partido contra el Athletic Club de Bilbao. Fuente: Europa Press.

La semana pasada el exfutbolista del Real Madrid Mariano Díaz se sometió a una anestesia general para tatuarse las piernas. Mientras estaba sedado, seis tatuadores del equipo del reconocido tatuador de famosos, el murciano Ganga, tatuaron durante ocho horas al deportista.

No es la primera vez que dicho tatuador lleva a cabo esta práctica, sobre todo entre los famosos por su alto coste, pero ha sido muy comentada mediáticamente ya que se ha ido al extranjero porque en España no está permitida.

Además de las cuestiones legales, el simple hecho de someterse a una sedación, independientemente del motivo, conlleva asumir una serie de riesgos y posibles efectos secundarios.

La anestesia general es potencialmente mortal

El presidente de la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutico del Dolor (SEDAR), Javier García, ha explicado a Confidencial Digital los riesgos que tienen que asumir todos aquellos pacientes que se someten a una anestesia general. "Tienen que ser conscientes de que se les va a meter por vía intravenosa unos fármacos que potencialmente les pueden matar o les pueden dejar daños cerebrales importantes".

El proceso de sedación tiene dos fases. En primer lugar se inyecta por vía intravenosa o se inhala un fármaco que duerme completamente el cerebro por lo que deja de mandar órdenes a los pulmones y al corazón. Esto significa que paraliza las respiración y por consiguiente los latidos del corazón, es decir, las constantes vitales. La segunda fase consiste en intubar al paciente. Ambas fases deben ejecutarse seguidas y en la mayor brevedad de tiempo posible para que el paciente no entre en parada cardiorrespiratoria.

El médico anestesista de SEDAR incide en que la segunda parte es la más difícil, sobre todo si no se cuenta con mucha experiencia, porque hay pacientes que son fáciles de intubar, pero otros que no lo son tanto y esto complica el proceso.

El asunto clave es ser consciente hasta qué punto quieres poner en juego tu vida para someterte a un proceso estético, en este caso concreto para tatuarte el cuerpo.

De hecho, el presidente incide en que, sea cual sea el motivo por el que se seda a un paciente, normalmente para una cirugía, uno de los riesgos que conlleva dicha intervención, además de las complicaciones de la operación en sí y de la enfermedad propia del paciente, es la propia anestesia.

El resultado final del tatuaje no es óptimo

Además de los riesgos de la sedación, desde la Asociación Nacional de Micropigmentación, Tatuaje y Piercing, ANMTP, han destacado a ECD que el tatuaje también se puede ver afectado por los efectos de este fármaco.

"Cuando estás anestesiado se produce una vasodilatación -los vasos sanguíneos se ensanchan y aumenta el flujo sanguíneo-. Esto puede ocasionar que la piel no coja bien la tinta", explica Mar, la presidenta de ANMTP.

Es necesario especificar, poniendo de ejemplo el caso de Mariano, que cuando se tatúa una gran parte del cuerpo este reacciona al igual que si tuviera una amplia abrasión. Esto significa que aunque sea un tatuaje no deja de ser una agresión en la piel y por tanto un foco de posibles infecciones con todo lo que estas conllevan.

Otro punto importante que destaca Mar a ECD es que es recomendable "realizar una pausa cada hora y media o dos horas para que el cuerpo descanse y se estabilice en cuanto a todas las sustancias que genera debido a la "agresión" que se le está haciendo a la piel".

En este caso, en el que el tatuado está bajo los efectos de la anestesia y por tanto no se hicieron las pausas aconsejadas, "el trabajo no va a quedar igual porque estas sustancias van a afectar al color, a la fijación del pigmento...Si te haces un tatuaje en negro puede que quede más claro, pero si mezclas colores ya no va a quedar igual".

En España es un delito contra la salud pública

En la mayoría de los medios deportivos que han cubierto la noticia, han destacado que dicha práctica en España no es legal. De hecho, la presidenta de ANMTP ha añadido que "es un delito contra la salud pública".

El médico Javier García ha explicado a ECD el motivo concreto. "La práctica en sí, es decir, el someterte a una anestesia general para tatuarte, no es ilegal. Lo ilegal es que dicha sedación se realice en un centro no autorizado y no la haga un anestesista".

Las tres condiciones que deben cumplirse para que se realice una anestesia general segura y legal son: firma del paciente del consentimiento informado, que lo realice un médico anestesista, y no una enfermera o un médico al uso, y que se ejecute en unas instalaciones con los medios y la autorización de la consejería de sanidad de dicha comunidad.

El hecho de que esta sedación la haga un anestesista reduce la mortalidad a 1 de 200.000, mientras que si la hace otro profesional la mortalidad asciende a 1 de 1.000. "La anestesia es mucho más segura ahora que antes por la formación que tenemos los médicos anestesistas porque los fármacos que se ponen son los mismos que hace 30 años", puntualiza el doctor García.

Este también ha señalado la diferencia que existe entre la anestesia general y la anestesia local. "Los anestésicos locales se colocan debajo de la piel o de un nervio y duermen localmente la zona que se va a intervenir, pero tú estás totalmente despierto. A diferencia de la general que tu cerebro se duerme por completo".

A pesar de la diferencia clara que establece el anestesista, la presidenta de ANMTP tampoco aconseja aplicar anestesia local en la zona donde se va a realizar el tatuaje ya que los efectos adversos en el resultado final del tatuaje siguen siendo muy parecidos.