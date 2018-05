Aznar se 'riveriza' y Rivera se 'aznariza'

Uno de los espectáculos más interesantes de los últimos tiempos es la deriva política que viene protagonizando José María Aznar, ex presidente del Gobierno, ex líder del Partido Popular y ex presidente de honor del PP.

Tras unos primeros y visibles desmarques de Mariano Rajoy, su sucesor, a quien él mismo ungió con el óleo del poder, José María Aznar ha continuado el proceso de distanciamiento, por la vía de la disidencia, la discrepancia, y finalmente la crítica pública sin ambages. Directamente o por fundación intermedia, es decir, a través de FAES.

Lo último es su notorio acercamiento al principal enemigo, Ciudadanos, el partido que está vaciando a marchas forzadas la bolsa de votos que atesoraba el PP. Un proceso de desinfle al que, sin duda, están contribuyendo los posicionamientos del ex presidente.

Dentro del Partido Popular hablan de una 'riverización' de José María Aznar, para describir el tránsito que viene protagonizando. Y en la calle Génova no descartan algún paso más, incluso definitivo, por su parte.

Al mismo tiempo, a Albert Rivera han empezado a acusarle de 'aznarizarse'.

Lo hizo recientemente Pedro Sánchez, acusando al líder de Ciudadanos de actuar como el ex presidente, al utilizar el delicado problema de Cataluña como arma política solo para beneficio electoral propio y de su partido, sin tener cuidado de la gravedad de lo que allí está en juego.

O sea, lo mismo que por lo visto (en opinión de Sánchez) practicaba José María Aznar.

¡Lo que estamos viendo últimamente, aquí y allá!

¡Y falta un año para las elecciones municipales y autonómicas! ¡Y, en principio, dos años para las próximas elecciones generales!

