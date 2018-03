Por qué Ciudadanos no lidera Cataluña

Algo le está pasando a Ciudadanos en Cataluña. ¿Por qué lo digo? Porque no está liderando allí. No, al menos, como cabría esperar.

El partido de Albert Rivera se convirtió en el sorprendente ganador de las elecciones autonómicas, un hecho muy destacado, incluso histórico. Y, sin embargo, se comporta como si algo tan importante no hubiera tenido lugar. No se les nota.

Ciudadanos no ha asumido de hecho ese papel de primera fuerza regional.

¿Por qué? Porque no está en la primera línea con la determinación suficiente. Porque no ocupa portadas, porque no toma iniciativas, porque no se pone a la cabeza con decisión, aunque haya que correr riesgos.

Parece que no se lo cree.

La renuncia de Inés Arrimadas a postularse como candidata a la Generalitat, incluso a pesar de no tener ninguna posibilidad de conquistarla, fue ya una especie de declaración de principios.

¿Actúan así porque tienen miedo a estropear lo conseguido allí? ¿Están pensando más en el conjunto de España que en Cataluña? ¿Las expectativas que, según las encuestas, apuntan incluso a una victoria a nivel nacional les impide dedicarse al territorio que les vio nacer y donde se originó todo?

Ciudadanos no moviliza en Cataluña, no convoca, no organiza concentraciones con impacto social. No tiene el mando, ni lo intenta.

Que las falta liderazgo se vio otra vez el domingo, cuando decidieron pasar de la manifestación de Tabarnia, con una ausencia clamorosa.

A lo que parece, no están dispuestos a correr riesgos. Pero en política el que no arriesga no gana.

editor@elconfidencialdigital.com

En Twitter @JoseApezarena