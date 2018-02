Iros todos a la cárcel y ¡Visca Catalunya!

No se me olvida aquel día en que Artur Mas, que afrontaba una fianza de 5,2 millones de euros, planteó a los catalanes que, si cada uno aportaba un euro de su bolsillo, la fianza quedaría cubierta sin necesidad de respaldarla él de su bolsillo.

Argumentó que no le parecía bien que, por el independentismo, unos dieran la cara, y con ello tuvieran que afrontar consecuencias para su patrimonio, mientras que otros (la mayoría de los catalanes, se entiende) no se sacrificaban económicamente ni siquiera de forma mínima.

La petición quedó en nada. La pela es la pela. El llamamiento no mereció respaldo alguno, y el ex presidente catalán hubo de afrontar esos 5,2 millones con sus propios recursos.

Ahora, otro ex presidente catalán, Carles Puigdemont, plantea una demanda tanto o más paradójica.

Ha reclamado que se proceda cuando antes a su investidura telemática, a distancia, como presidente de la Generalitat, aunque eso signifique, porque estamos ante un trámite previamente declarado ilegal por el TC, que quienes lo voten y lo lleven a cabo acaben en la cárcel.

Les está diciendo a Torrent y a los de Esquerra que pongan en riesgo su libertad para hacerle presidente. Pero permaneciendo él en Bruselas.

Y, claro, a los de ERC se les llevan los demonios. Porque ellos ya han puesto encima de la prisión (su líder, Junqueras, continúa en la cárcel), mientras Puigdemont se mantiene tan ricamente en Bélgica, huido precisamente por no ser detenido y evitar ingresar en un penal español.

O sea, que reclama que todos se jueguen un prácticamente seguro ingreso en prisión, para que él consiga la presidencia sin pisar suelo catalán.

Desfachatez supina.

Y yo me pregunto. ¿Cómo se entiende que el PdeCat, sus afiliados, sus votantes, mantengan el apoyo a un personaje como Puigdemont, fugado a otro país para no afrontar responsabilidades que otros, que no han tenido la cobardía de escapar, están pagando amargamente.

No se comprende. El ¡Visca Catalunya!, la pulsión nacionalista, no puede encubrirlo todo. Me parece a mí.

