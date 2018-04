¿Ganará Ciudadanos gracias a ese "subidón"? Por ahora, no

Las encuestas siguen reflejando lo que llaman un “subidón” de Ciudadanos. La de Sigma Dos publicada ayer en El Mundo les coloca como primera fuerza en intención de voto, por delante de PP y PSOE. Parece que los sucesos de Cataluña se han convertido en su principal trampolín.

El partido de Rivera se sitúa en primera posición, con el 26,7% de los votos, duplicando los resultados de 2016, y supera en 3 puntos y medio al PP (23,3%). El bloque de “derecha” alcanzaría así el 50% del voto, frente al 38% de la “izquierda”, es decir, PSOE (19,7%) más Podemos (18,4%).

Ciudadanos suma 13,6 puntos sobre lo que consiguió en las generales, mientras el PP se deja casi 10 puntos, 3 el PSOE, y 2,7 Podemos. Todos bajan salvo C’s.

Vistos esos datos, teniendo en cuenta cómo están hoy las cosas y cómo hay que suponer que se encontrarán entonces, ¿ganará Ciudadanos las próximas generales, tal como pronostican las encuestas?

El veredicto de los expertos es que no. No, por el momento. Argumentan que la subida de voto de C’s no es una tendencia firme y asentada. Se necesitan de 6 a 8 meses para constatar si se consolida esa intención de voto. El efecto Cataluña puede ser coyuntural.

Además, no se crea una nueva mayoría de un mes para otro, como demuestran los procesos electorales en España los últimos 40 años, en los que, por cierto, las elecciones las pierden los gobiernos, no las ganan la oposición.

En unas generales, el Gobierno tiene un 90% de incidencia en el voto, porque es quien se examina, mientras que la oposición tiene un 5%. Los errores del Gobierno se pagan muy caros, mientras que la oposición corre pocos riesgos.

Sin duda, las encuestas, entre ellas también la última del CIS, constituyen un serio aviso para el Partido Popular, que por vez primera ve amenazada su hegemonía en el centro derecha electoral. Más de un 15% de sus votantes se han ido ya a Ciudadanos. El voto de centro derecha ha cambiado de chip. A lo que ha que añadir que C’s roba apoyos a PP y PSOE por el centro, que es donde se ganan las elecciones.

Pero lo más relevante está en ver la capacidad de reacción del partido en el Gobierno, del PP.

Los expertos destacan que, si el PP no reacciona, si Mariano Rajoy no se pone las pilas y espabila, si no toma la iniciativa en la agenda social, entonces sí que puede perder el 20 o el 30 % de su electorado, y por tanto la mayoría y el Gobierno.

Dentro del Partido Popular se leen con atención las encuestas, pero comentan que están “infladas emocionalmente” por el efecto Cataluña. Repiten, por ejemplo, que la victoria de Inés Arrimadas no es extrapolable a nivel nacional.

Y anuncian que a partir de abril, tras la convención del partido en Sevilla, van a tomar la iniciativa con energía, y a dar respuesta a las demandas de pensionistas, de mujeres, de jóvenes... "Tenemos el Gobierno y la agenda política”, dicen.

Veremos.

