¿A dónde vas, Partido Popular?

Que el todavía primer partido, por representación en el Congreso, afronte una sucesión tan problemática como la que acaba de iniciar el Partido Popular, puede no ser una buena noticia. Al menos, no para la estabilidad institucional del país.

Con sorpresa, incluso con escándalo de algunos, hasta siete miembros del PP han presentado sus credenciales para participar en la carrera de la nominación, esa que comienza este sábado y que concluirá en el congreso extraordinario del 20 y 21 de julio.

En juego, sin duda, el devenir futuro del Partido Popular, que será bien distinto en función de quién se alce finalmente con el liderazgo. Es decir, con la presidencia, y por tanto con el derecho a encabezar la lista en las próximas elecciones generales.

Y, ¿a dónde va el Partido Popular? Dependerá de quién gane las primarias. Porque los candidatos presentan trayectorias políticas, perfiles personales y capacidades bien distintas.

Desde luego, la profundidad de las novedades variará según triunfe María Dolores de Cospedal (52 años), Soraya Sáenz de Santamaría (47 años) o Pablo Casado (37 años), los tres que, no nos engañemos, tienen alguna opción de ganar.

Por cierto, que este último ha dado, en cierta manera, la sorpresa, con los cinco mil avales presentados, muestra, entre otras cosas, de que llevaba tiempo preparándose para este momento.

Desde mi punto de vista, el nivel de cambio no será muy intenso si gana Cospedal, que es quien, vistos también los apoyos que recibe (es la que ha concitado más ex ministros), puede representar más directamente la herencia del post marianismo. Con Sáenz de Santamaría (que también cuenta con ex ministros) es de prever algo más de novedad. Y en el caso de Pablo Casado (sin ex ministros) la revolución será más profunda.

Porque Casado, por quienes se han apuntado detrás, y sobre todo por perfil, edad y estilo, aparece como el candidato del cambio generacional: la apuesta por un PP que mira poco al pasado y apunta sobre todo al futuro.

Electoralmente, se trata de una figura equiparable a la de dos de sus principales rivales nacionales, es decir, Albert Rivera (38 años) y Pablo Iglesias (39). En el caso de Pedro Sánchez (46 años), a su lado se situaría Soraya Sáenz de Santamaría (47).

De todas formas, habrá que esperar a conocer qué "pulsión de cambio" se oculta detrás y debajo de la numerosa militancia del Partido Popular.

